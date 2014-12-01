homify 360°: Корейский замок для всей семьи

В рубрике homify 360° представляем необычный дом, расположение и внешний вид которого намекают на то, что перед нами – настоящий современный замок. Здание построено на вершине горы, общая площадь участка составляет 600 м², из которых 160 м² занимает сам дом. Замок на скале находится в небольшом городке у реки Yangpyeong, всего в нескольких км от Сеула.

Проект дома был осуществлен корейской архитектурной студией Gaon, специалисты которой совместили необычный фасад постройки с просторным и элегантным интерьером в классическом стиле. Дом на скале относится к категории пассивных домов, а это означает, что комфортный микроклимат в нем обеспечивается за счет ультрасовременных технологий низкого потребления энергии, таких как высокоэффективная система вентиляции и маломощная компактная система отопления.