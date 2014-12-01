homify 360°: Корейский замок для всей семьи

В рубрике homify 360° представляем необычный дом, расположение и внешний вид которого намекают на то, что перед нами – настоящий современный замок. Здание построено на вершине горы, общая площадь участка составляет 600 м², из которых 160 м² занимает сам дом. Замок на скале находится в небольшом городке у реки Yangpyeong, всего в нескольких км от Сеула.
Проект дома был осуществлен корейской архитектурной студией Gaon, специалисты которой совместили необычный фасад постройки с просторным и элегантным интерьером в классическом стиле. Дом на скале относится к категории пассивных домов, а это означает, что комфортный микроклимат в нем обеспечивается за счет ультрасовременных технологий низкого потребления энергии, таких как высокоэффективная система вентиляции и маломощная компактная система отопления.
Благодаря высоким, мощным бетонным стенам и зубцам на крыше, дом на скале можно смело назвать современной архитектурной интерпретацией средневекового замка. Огороженный низким металлическим забором, он величественно возвышается над зеленым ландшафтом пригорода Сеула. За такими крепкими бетонные стенами жители южнокорейского замка наверняка чувствуют себя очень защищенными.
Перед архитекторами из студии Gaon стояла непростая задача создать дом, каркас которого составят мощные бетонные стены, при этом постройка вовсе не будет производить впечатление массивности, а наоборот, будет похожа на легкий воздушный замок. Достичь этого удалось отчасти благодаря плавной линии бетонного ограждения вокруг замка.
Наконец-то нам удалось пробраться внутрь здания и посмотреть, что скрывается за его суровыми бетонными стенами. Два этажа современной крепости соединяет изогнутая винтовая лестница, изготовленная из дерева, а над ней возвышается внушительных размеров зеленая люстра, форма которой слегка напоминает новогоднюю елку. Густой лес за окном расположен так близко к дому, словно он тоже является составляющей частью интерьера.
В интерьере гостиной были реализованы ряд непростых дизайнерских решений. Непредсказуемые прямые линии оконных рам вступают в контраст с плавными контурами мебели и перил лестницы. Темно-зеленая люстра а-ля барокко соседствует с круглой лампой цвета металлик. Несмотря на сложность представленных комбинаций, дизайнерам удалось создать необычный эклектичный и ультрасовременный интерьер.
Парк Youngchae, вид на который открывается из окна, может быть прекраснее любых пейзажных полотен. Вершины гор, покрытые туманом и тонкие верхушки зеленых деревье заключены в золотую раму. Издалека может показаться, что это и вовсе не окно, а висящая на стене гигантская картина, написанная маслом. Строгая квадратная форма окна напоминает амбразуру, столь характерную для стен средневековых крепостей.
Крыша дома является естественным продолжением интерьера. Изогнутые линии сочетаются с острыми углами, а мягкость молодой травы – с жесткостью толстых бетонных стен. С крыши дома открывается потрясающий вид на живописные красоты городка Yangpyeong, на которые можно любоваться часами. Именно для этого хозяин замка заботливо разместил на крыше несколько необычных кресел.
В заключение хотелось бы еще раз посмотреть на боковой фасад южнокорейской крепости XXI века. Благодаря монолитным бетонным блокам, мелким зубцам на крыше, изогнутой балюстраде и деликатным изгибам парапета дом корейских архитекторов действительно похож на небольшой замок, в котором проживающая в нем семья будет всегда чувствовать себя в полной безопасности.
Еще один необычный проект дома на скале в Австралии, вы можете посмотреть в Книге идей ’Дом на отвесной скале’.