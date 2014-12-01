Деревянные аксессуары для дома

Едва ли найдется материал, способный к перевоплощению больше, чем дерево. Оно может быть светлым и темным, гладким и грубым. Древесина никогда не выходит из моды и является, пожалуй, одним из самых универсальных и популярных материалов в мире. Она традиционно считается одним из важнейших строительных материалов, благодаря легкости добычи, высоким показателям прочности, малому объемному весу и прекрасным декоративным свойствам.
Сегодня мы рассмотрим несколько очаровательных домашних аксессуаров из дерева, которые не только украсят ваш дом, но и станут надежными помощниками в хозяйских делах.
Специалисты из Heijmonti изготавливают аксессуары для дома из сплавного дерева. Под сплавным деревом подразумеваются обычные коряги, которые в большом количестве могут быть найдены на дне озер и морей. Этот вид древесины испытал на себе воздействие всех возможных природных стихий – солнца, ветра и соленой воды. Оказавашись на вашей кухне, такой аксессуар поведает вам много увлекательных историй, а поможет ему в этом маленькая брошюра, которая содержит информацию о населенном пункте, где была найдена коряга. Кстати, на каждом элементе декора дизайнеры Heijmonti заботливо вырезают координаты этого населенного пункта.
Древесина традиционно считается теплым материалом, ее присутствие в помещении способствует созданию гостеприимной и уютной атмосферы. Дизайн группа kimidori специализируется на создании универсальных аксессуаров для дома, которые украсят интерьер квартиры и знойным летом, и лютой морозной зимой. Деревянные подсвечники, которые вы видите на фото, прекрасно подойдут для заснеженных декабрьских вечеров, они словно напоминают нам о том, что Новый Год уже совсем рядом.
Geodrobe – именно так называется набор из нескольких деревянных треугольников, способных заменить целую гардеробную. Нет ничего проще, чем прикрутить треугольники к стене. Размещать на них можно сумки, наушники, вешалки с одеждой, в общем, все то, что должно висеть в прихожей.
Элегантность и классика – вот, основные эпитеты, которые приходят на ум при виде этих часов. Деревянный каркас снаружи и надежный кварцевый механизм внутри. Такие часы особенно подойдут для интерьеров, оформленных в стилях рустика и кантри, в которых грубая неоттесанная древесина является одним из основных материалов.
Статью о необычных настенный часах вы можете прочесть здесь.
Полки из твердого французского дуба украсят не только жилой интерьер, они будут также прекрасно смотреться в залле винного бутика. Подставка для вина, представленная на фото, позаботится о том, чтобы бутылки не подвергались колебаниям, которые могут не в лучшую сторону изменить вкус напитка богов. Искушенные виноделы также оценят возможность держать вино в положении
горлышком вниз, являющимся наилучшим для бутылок, закрытых корковыми пробками.
Лампа, которую вы видите на изображении, всегда готова представить вашу работу в ином свете. Впрочем, благодаря игре света и тени, они и сама будет всякий раз слегка менять свои очертания. Иногда она будет напоминать деревянную лестницу, а иногда – необычное экзотическое животное, поселившееся на нашем письменном столе.