Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Деревянные аксессуары для дома

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
drift – Magnetic Driftwood Boards, hejmonti hejmonti КухняКухонная мебель
Loading admin actions …

Едва ли найдется материал, способный к перевоплощению больше, чем дерево. Оно может быть светлым и темным, гладким и грубым. Древесина никогда не выходит из моды и является, пожалуй, одним из самых универсальных и популярных материалов в мире. Она традиционно считается одним из важнейших строительных материалов, благодаря легкости добычи, высоким показателям прочности, малому объемному весу и прекрасным декоративным свойствам. 

Сегодня мы рассмотрим несколько очаровательных домашних аксессуаров из дерева, которые не только украсят ваш дом, но и станут надежными помощниками в хозяйских делах.

Доска из сплавного дерева

drift – Magnetic Driftwood Boards, hejmonti hejmonti КухняКухонная мебель
hejmonti

hejmonti
hejmonti
hejmonti

Специалисты из Heijmonti изготавливают аксессуары для дома из сплавного дерева. Под сплавным деревом подразумеваются обычные коряги, которые в большом количестве могут быть найдены на дне озер и морей. Этот вид древесины испытал на себе воздействие всех возможных природных стихий – солнца, ветра и соленой воды. Оказавашись на вашей кухне, такой аксессуар поведает вам много увлекательных историй, а поможет ему в этом маленькая брошюра, которая содержит информацию о населенном пункте, где была найдена коряга. Кстати, на каждом элементе декора  дизайнеры Heijmonti заботливо вырезают координаты этого населенного пункта.

Деревянные подсвечники

homify ГостинаяАксессуары и декорации
homify

homify
homify
homify

Древесина традиционно считается теплым материалом, ее присутствие в помещении способствует созданию гостеприимной и уютной атмосферы. Дизайн группа kimidori специализируется на создании универсальных аксессуаров для дома, которые украсят интерьер квартиры и знойным летом, и лютой морозной зимой. Деревянные подсвечники, которые вы видите на фото, прекрасно подойдут для заснеженных декабрьских вечеров, они словно напоминают нам о том, что Новый Год уже совсем рядом.

Геометрия в коридоре

GEODROBE, Herr Mandel Herr Mandel Прихожая, коридор и лестницыШкафы и вешалки
Herr Mandel

Herr Mandel
Herr Mandel
Herr Mandel

Geodrobe – именно так называется набор из нескольких деревянных треугольников, способных заменить целую гардеробную. Нет ничего проще, чем прикрутить треугольники к стене. Размещать на них можно сумки, наушники, вешалки с одеждой, в общем, все то, что должно висеть в прихожей.

Деревянные часы XXL

Wanduhren Klassiker, Tapeten & Uhren Tapeten & Uhren Стены и полНастенный декор
Tapeten &amp; Uhren

Tapeten & Uhren
Tapeten &amp; Uhren
Tapeten & Uhren

Элегантность и классика – вот, основные эпитеты, которые приходят на ум при виде этих часов. Деревянный каркас снаружи и надежный кварцевый механизм внутри. Такие часы особенно подойдут для интерьеров, оформленных в стилях рустика и кантри, в которых грубая неоттесанная древесина является одним из основных материалов.

Статью о необычных настенный часах вы можете прочесть здесь

Необычные полки для вина

Rüttelpulte von Skypak, Skypak Skypak Винный погреб
Skypak

Skypak
Skypak
Skypak

Полки из твердого французского дуба украсят не только жилой интерьер, они будут также прекрасно смотреться в залле винного бутика. Подставка для вина, представленная на фото, позаботится о том, чтобы бутылки не подвергались колебаниям, которые могут не в лучшую сторону изменить вкус напитка богов. Искушенные виноделы также оценят возможность держать вино в положении горлышком вниз, являющимся наилучшим для бутылок, закрытых корковыми пробками.

Лампа из орехового дерева

Der Nimbus, spozal deluxe spozal deluxe Рабочий кабинет Освещение
spozal deluxe

spozal deluxe
spozal deluxe
spozal deluxe

Лампа, которую вы видите на изображении, всегда готова представить вашу работу в ином свете. Впрочем, благодаря игре света и тени, они и сама будет всякий раз слегка менять свои очертания. Иногда она будет напоминать деревянную лестницу, а иногда – необычное экзотическое животное, поселившееся на нашем письменном столе.

Топ 5: лучшие проекты недели
Какие из этих аксессуаров для дома вам хотелось бы иметь в своей коллекции?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо