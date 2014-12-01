Деревянные аксессуары для дома

Едва ли найдется материал, способный к перевоплощению больше, чем дерево. Оно может быть светлым и темным, гладким и грубым. Древесина никогда не выходит из моды и является, пожалуй, одним из самых универсальных и популярных материалов в мире. Она традиционно считается одним из важнейших строительных материалов, благодаря легкости добычи, высоким показателям прочности, малому объемному весу и прекрасным декоративным свойствам.

Сегодня мы рассмотрим несколько очаровательных домашних аксессуаров из дерева, которые не только украсят ваш дом, но и станут надежными помощниками в хозяйских делах.