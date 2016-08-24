Оригинальное слово в дизайне – забор

Современный забор, несмотря на свою функцию защиты пространства, должен быть еще и визитной карточкой всего дома. Такой легкие и ненавязчивый эффект дают заборы, изготовленные из стальных листов и прутьев. Они достаточно прочные, чтобы служить надежной защитой, но выглядят современно и стильно. Сталь для заборов может создавать совершенно разный эффект в зависимости от обработки поверхности: глянцевые блестящие детали легко комбинируются матовыми поверхностями стали, обработанной специальными абразивами. Помимо декоративного эффекта такой забор имеет еще и важное практическое преимущество, стальная поверхность не подвержена коррозии и будет в неизменном виде на протяжении долгого времени.