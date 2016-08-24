Оригинальное слово в дизайне – забор

Конечно, приватность территории вокруг дома – вопрос немаловажный. Но кроме чисто технических функций забор может стать гармоничным элементом в комплексе ландшафтного дизайна на вашем участке. И конструкция забора может быть столь важным дополнением общей картины, что даже если у вас нет острой необходимости отгораживаться от окружающей обстановки, стоит воздвигнуть такой декоративный элемент.
Современный забор, несмотря на свою функцию защиты пространства, должен быть еще и визитной карточкой всего дома. Такой легкие и ненавязчивый эффект дают заборы, изготовленные из стальных листов и прутьев. Они достаточно прочные, чтобы служить надежной защитой, но выглядят современно и стильно. Сталь для заборов может создавать совершенно разный эффект в зависимости от обработки поверхности: глянцевые блестящие детали легко комбинируются матовыми поверхностями стали, обработанной специальными абразивами. Помимо декоративного эффекта такой забор имеет еще и важное практическое преимущество, стальная поверхность не подвержена коррозии и будет в неизменном виде на протяжении долгого времени.
Деревянные панели в качестве забора вполне сочетаются и с традиционной, и с современной минималистичной архитектурой или домами в стиле Баухауз. Дерево все-таки производит большой эффект на местности, превращая длинную серую стену забора в нечто более легкое и домашнее.
Стильные, современные и весьма разнообразные – таковы современные заборы из алюминиевых конструкций. Эти ограждения очень легкие, устойчивы к коррозии, а применение технологии порошковой покраски дает широчайший спектр возможностей по выбору цветов и текстур, от ярких до натуральных структур под
дерево или
мрамор.
Стены забора, построенные из бетонных блоков или панелей – вещь несомненно монолитная и основательная. Что касается декоративных свойств такого решения, можно использовать такую поверхность как полотно для креативной росписи или разнообразить серую гладкую поверхность различными включениями металла и древесины.
Черные завитки кованных заборов веками радуют глаз и не уступают позиций, ни в классических коттеджах, ни в авангардных экспериментах ландшафта и архитектуры. Такой дизайн забора сочетает в себе, пожалуй, лучшие свойства – от прочности до воздушных линий, от элегантности до изысканности. Это ведь только название для такого типа заборов одно – кованные узоры, а рисунок линий у каждого может быть свой.
Инновационные панели для заборов создают надежную защиту от окружающего шума и пыли, создавая вокруг дома оазис первозданной природы даже посреди городской суеты. Ключевым моментом в такой системе является использование специальных панелей, заполненных материалом, поглощающим звук.