Топ 5 – Лучшие проекты недели

Едва ли среди наших читателей найдутся те, кто не любит путешествовать. Разве может быть что-нибудь лучше, чем собрать чемодан, сесть в самолет и всего лишь через несколько часов оказаться в новой, незнакомой реальности. Другой язык, другие традиции, другая архитектура. Тем, кто вот-вот отправится в увлекательное путешествие, можно только позавидовать. Но что делать, если золотые отпускные деньки уже позади? Выход есть всегда. Сегодняшний выпуск лучших проектов недели поставил своей целью подарить вам виртуальное путешествие по маленьким шедеврам загородной архитектуры со всего мира. Итак, в путь!
Какой стиль вы любите больше всего? Кантри, минимализм или, может быть, средиземноморский? В этой статье мы покажем вам несколько оригинальных проектов коттеджей в разных стилях, а вы сможете выбрать, какой вам нравится больше всего и определить свой собственный вкус.
Наша статья будет особенно полезна тем, кто ищет свежие идеи для своего коттеджа и хочет найти что-нибудь оригинальное и модное для воплощения.
Мода на маленькие уютные коттеджи в провинциальном стиле возвращается молниеносными темпами. Так, еще одна семейная пара из города попросила студию дизайна The Wee House Company организовать реконструкцию для использования в качестве домика на природе и места для приятных выходных. Что из этого получилось, смотрите в Книге идей ’Живем красиво в маленьком доме’.
Комбинированный дом – это дом деревянно-каменный, поэтому в нём соединены все достоинства этих строительных материалов и умело скрыты их недостатки. Как правило первый этаж выполняется из камня, а второй этаж из дерева. Но бывают и другие, очень неожиданные комбинации. С самыми удивительными из них мы познакомим вас в статье ’Какие бывают комбинированные дома?’.
Сегодня мы покажем вам, как на старом фундаменте сельского дома архитекторы построили новый дом в аналогичном стиле. И с каким изяществом в отделке экстерьера использованы традиционные приемы данной местности. Наслаждаясь нашим виртуальным туром, не забудьте, что этот дом построен на старом фундаменте и был из-за этого ограничен в размерах. К тому же архитекторов попросили в дизайне экстерьера скопировать старую постройку, сделав ее просто более опрятной и увеличив высоту потолков.
Этот проект переносит нас в самое сердце Страны Басков в Испании, где райский уголок на собственном участке помогает пережить жаркое лето. Его цель – в создании перехода между домом и бассейном в виде выполненной на заказ террасы из лиственницы. Вновь созданная терраса с общей площадью около 50 м² позволяет пригласить гостей, найти место для игр детей, а также может использоваться для принятия солнечных ванн и просто семейного отдыха. Увидеть чудеса преображения своими глазами, вы сможете в статье ’Из пустого дворика — в рай с бассейном’.