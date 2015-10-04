Топ 5 – Лучшие проекты недели

Какой стиль вы любите больше всего? Кантри, минимализм или, может быть, средиземноморский? В этой статье мы покажем вам несколько оригинальных проектов коттеджей в разных стилях, а вы сможете выбрать, какой вам нравится больше всего и определить свой собственный вкус.

Наша статья будет особенно полезна тем, кто ищет свежие идеи для своего коттеджа и хочет найти что-нибудь оригинальное и модное для воплощения.