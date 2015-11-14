Особые правила кухни в рустикальном стиле

Использование рустикального стиля в интерьере никогда не останется не замеченным. Рустикальный –
деревенский, сельский в переводе с французского, что во многом объясняет своеобразие этого стиля. Можно назвать рустикальный стиль европейским вариантом более широко известного американского стиля кантри, но это, конечно, очень условное сравнение. Культура европейского сельского уклада имеет совершенно отличную от американской историю развития – и по продолжительности развития и по своим смысловым истокам. Если кантри, это колорит прерий и ковбоев, то рустикальный стиль черпает свою философию из многовекового европейского уклада жизни на природе, ручных ремесел и семейных ценностей.
Любой, даже самый незначительный предмет на кухне, выполненный в рустикальном стиле запомнится вам своей приятной
неотесанной натуральностью – чуть грубоватая, не отшлифованная текстура материалов, своеобразие ручной работы, индивидуальность каждой детали.
Любой современный человек безусловно устает от суеты, городской сутолоки и одно-форматной серости бетонных коробок. Каждый день нас окружает много техники – удобной, но безликой, много шума и информации – зачастую абсолютно ненужных. Поэтому популярность использования рустикального стиля в интерьерах, с его обостренной естественностью натуральных материалов, вполне понятна и логична.
Основные материалы в кухнях рустикального стиля – необработанная древесина, камень, глина. В рустикальной стилистике используется много дерева, грубого, словно потемневшего от времени. Такого эффекта достигают используя при необходимости и специальные методы обработки древесины, придающие ей еще более состаренный вид. Для акцентирования структуры древесины используют технику браширования, выбирая специальной щеткой мягкие волокна и выделяют затем тонированием полученную извилистую фактуру.
Большие, удобные шкафы кухонной мебели в рустикальном стиле – не так просты как кажутся. Этой прочной, крепко сбитой древесине не страшны перепады температур на кухне, когда хозяйка стараясь приготовить вкусный ужин для всей семьи разворачивает свою бурную активность на всех конфорках сразу. Каждый шкафчик, словно образец ручной работы, заботливо сделанный для удобства на кухне – все на своих местах, отлажено, продуманно, подточено под размер. Конечно, фасады кухни в рустикальной стиле не будут украшены сложными чужеродными элементами, но дерево как оно есть – лучшее украшение для тех, кто любит природу.
При создании интерьера кухни в рустикальном стиле натуральное дерево гармонично сочетается с необработанным камнем, открытой кирпичной кладкой. Вымощенный камнями пол создает ощущение прочности, основательности, так характерной для традиционного жизненного уклада старинных деревенских домов в Европе.
Ведь если вы хотите построить дом на века, чтобы из поколения в поколение он был оплотом вашей семьи, навряд ли вы будете использовать глянцевый кафель или модный ламинат для пола, по которому должны пройти не одну тысячу шагов десятки ступней хозяек домашнего очага. Простая кирпичная кладка стен, впитавшая тепло вереницы домашних семейных вечеров – лучшее украшение для кухни в рустикальном стиле, добротная и простая, сделанная на века, а не для показа сиюминутных модных тенденций.
Кухня в рустикальном стиле безусловно уютна, но имеет свой сдержанный, даже минималистский характер. Если похожим
деревенским стилям кантри, прованс свойственно активное декорирование, текстиль пастельных тонов, цветочные узоры – то рустикальный стиль при сходной базе природных материалов, имеет совершенно особенное к ним отношение.
Цветовая гамма рустикального стиля определяется лишь натуральными оттенками древесины и камня и поэтому базируется на светло-коричневых, бежевых и сероватых тонах. Зачастую палитра рустикального стиля практически близка к монохромной – в случае, например, использования темного камня и древесины серых оттенков. Именно этот по-мужски строгий, волевой характер придает стилю такую мощную энергию и притягательную индивидуальность.
Значительным преимуществом рустикального стиля для кухни является его подход к организации пространства. Естественность и функциональность стиля легко применима к методам зонирования и размещения всех необходимых предметов в пространстве кухни. Рабочую зону кухни в рустикальном стиле колоритно украшают настенные крючки с разнообразными прихватками, поварешками и сковородами.
Здесь же на кухне легко можно обустроить зону столовой – с широким гостеприимным столом, удобными деревянными стульями. Теплая домашняя атмосфера, раскрепощенность и искренняя душевность рустикального стиля кухни поможет сделать каждый семейный ужин минутами радушного общения и расслабленного отдыха в кругу действительно близких и родных людей.
В пространстве кухни вполне допустимы смелые сочетания - например, глянцевая мебель в строгом стиле модерн оттеняет брутальный характер рустикального стиля интерьера помещения. Такой синтез подчеркивает особенности каждого стиля и на этом контрасте противоположностей интерьер кухни приобретает еще более оригинальный образ.
Общей базой этого сочетания является лаконичность и простота, характерная для этих двух стилей. Насыщенная фактура бетонных серых стен, деревянных колонн и балок служит идеальным фоном для гладкого глянца белой кухонной мебели прямоугольных отточенных форм.
Для выражения яркой индивидуальности рустикального стиля на кухне дизайнеры предлагают экспериментировать с использованием различных аксессуаров, которые несомненно украсят и придадут ни с чем ни сравнимый колорит любому интерьеру.
Нарочитая грубость и простота аксессуаров, служит дополнительным украшением предметов, подчеркивая их авторское ручное изготовление и натуральность материалов. Вместе с тем, каждый предмет кухонной утвари, выполненный в рустикальном стиле удобен и функционален – будь то основательная каменная столешница или уютная керамическая чашка.
Рустикальный стиль своеобразен, но популярен благодаря ощущению надежности и защищенности, создаваемому этой первозданностью каменной отделки и деревянных брусьев в интерьере. Мой дом – моя крепость, всегда хочется верить человеку и ощущать дома эту уединенность от суеты и забот. Нас окружает огромное количество сложных, технологичных, умных вещей, которые действительно незаменимы и делают нашу жизнь комфортнее и интереснее.
Но иногда во всей этой сложной системе электронных гаджетов так не хватает простодушности настоящей природы – чистой и неподдельной, что мы открывает для себя индивидуальность рустикального стиля в интерьере и радуемся каждой его простой детали.
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