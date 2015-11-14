Особые правила кухни в рустикальном стиле

Использование рустикального стиля в интерьере никогда не останется не замеченным. Рустикальный – деревенский, сельский в переводе с французского, что во многом объясняет своеобразие этого стиля. Можно назвать рустикальный стиль европейским вариантом более широко известного американского стиля кантри, но это, конечно, очень условное сравнение. Культура европейского сельского уклада имеет совершенно отличную от американской историю развития – и по продолжительности развития и по своим смысловым истокам. Если кантри, это колорит прерий и ковбоев, то рустикальный стиль черпает свою философию из многовекового европейского уклада жизни на природе, ручных ремесел и семейных ценностей.

Любой, даже самый незначительный предмет на кухне, выполненный в рустикальном стиле запомнится вам своей приятной неотесанной натуральностью – чуть грубоватая, не отшлифованная текстура материалов, своеобразие ручной работы, индивидуальность каждой детали.