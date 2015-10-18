Старые добрые традиции викторианского стиля на кухне

Как можно догадаться по названию, викторианский стиль сформировался в Англии в эпоху правления королевы Виктории. Этот стиль так широко распространился по миру и стал в свою очередь для различных интерпретаций в силу своей эклектичности, легко вмещающей пересечения и симбиоз разнохарактерных элементов, красоту и простое удобство. Викторианский стиль легко позволяет оформлять каждую комнату со своими особенностями, подстраиваясь под функциональность и настроения.

Для декора кухни в викторианском стиле есть все необходимые элементы – это и уютные композиции рядов емкостей для хранения, и кованные металлические решетки и украшения, и тяжелая древесина мебели. Викторианский стиль в кухне смотрится гармонично благодаря использованию натуральных материалов и строгой изысканности деталей.