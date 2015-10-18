Старые добрые традиции викторианского стиля на кухне

Как можно догадаться по названию, викторианский стиль сформировался в Англии в эпоху правления королевы Виктории. Этот стиль так широко распространился по миру и стал в свою очередь для различных интерпретаций в силу своей эклектичности, легко вмещающей пересечения и симбиоз разнохарактерных элементов, красоту и простое удобство. Викторианский стиль легко позволяет оформлять каждую комнату со своими особенностями, подстраиваясь под функциональность и настроения.
Для декора кухни в викторианском стиле есть все необходимые элементы – это и уютные композиции рядов емкостей для хранения, и кованные металлические решетки и украшения, и тяжелая древесина мебели. Викторианский стиль в кухне смотрится гармонично благодаря использованию натуральных материалов и строгой изысканности деталей.
Торжественность и нарядность интерьеру кухни в викторианском стиле часто придает именно использование натуральных оттенков темно-коричневой древесины, теплых и солидных. Такой цвет сам по себе украшение любого интерьера. Дополнение композиции кухни традиционными для викторианства латунными аксессуарами, бежевой гаммой текстиля, классической геометрией потолка делает интерьер по-настоящему парадным, как адмиралтейские эполеты – достойной заслуженной красотой настоящих ценностей.
Викторианский интерьер все-таки одно из проявлений классической стилистики, поэтому и декоративность его безусловно реализует лишь еще одну из сторон английской сдержанности. Здесь допускается некая эклектичность, но лишь в очень ограниченном списке действительно достойных натуральных материалов. Синтетические, пластмассовые новинки современных технологий категорически не приживаются в викторианстве. Поэтому такую необходимую для кухни техническую составляющую обычно стараются максимально убрать внутрь шкафов, декорировать по возможности в соответствии с общей стилистикой.
Как известно, одной из отличительный особенностей викторианского стиля является именно достаточно активное для английских традиций использование декора, что помогает создавать интерьеры на основе сложных сочетаний тяжелой древесины, текстиля, аксессуаров. Насыщенные теплые цвета деревянной мебели соответствуют классическому викторианскому прочтению уюта, а дополнения в виде оригинальных светильников становятся достойными украшениями в духе викторианской эпохи.
Основные сочетания материалов для кухни в викторианском стиле – это натуральное дерево, натуральный камень, тяжелый добротный текстиль, в элементах отделки и аксессуаров часто используется латунь, медь. Наиболее привычным для викторианского стиля на кухне будет, например, шкаф из натуральной древесины медно-медовых оттенков с резными оловянными ручками и массивная столешница, оттеняющая теплые цвета дерева холодным светло-серым цветом натурального камня.
Светлая кухня-столовая в викторианском стиле отлично сочетает в себе современную функциональность и размеренную мягкость традиционных настроений. Легкий налет старины как патина на деревянных стульях оттеняет естественную красоту материалов и стилистики. Все очень сдержанно, но уютно. Просторный стол с легкостью позволит разместить и большую семью за завтраком и веселую компанию гостей за ужином.
Викторианский стиль в интерьере отличается особой гармоничностью торжественности и простоты, в качестве декора используются совершенно обыденные вещи, что и позволяет его активно применять на кухне. На кухне викторианской эпохи активно использовалось сочетание закрытых шкафов и отрытых полочек, с рядами разнообразных баночек.
Такие кладовки, полностью открытые полки или шкафы с застекленными прозрачными дверцами, все это и есть украшения в викторианской стилистике, умело преподносящей красоту каждой самой простой детали. Не надо что-то специально придумывать, используйте для викторианского стиля на кухне ваши самые любимые предметы как они есть, в их милой простоте и индивидуальности, что часто используют в своих проектах дизайнеры-декораторы.
В изящной викторианской кухне белого цвета каждая деталь светлого гарнитура выполнена с невероятной отточенностью стиля: филенчатый узор выдвижных ящиков, полупрозрачные дверцы с белой посудой за стеклом, классические балясины, обрамляющие открытое пространство вокруг плиты, латунные оттенки мельчайших украшений. В результате получилась безупречная классическая кухня в лучших английских традициях викторианской эпохи – в меру удобная, элегантно красивая, утонченно-домашняя.
Если вам хотелось бы подробнее познакомиться со всеми приемами оформления кухни в классическом стиле, еще больше вариантов можно увидеть в статье Секреты дизайна кухни в классическом стиле.
Особое место на кухне викторианского стиля отводится организации и оформлению очага. В традиционных кухнях викторианской эпохи очаг всегда был открытым и занимал центральное место на кухне. В современных вариантах оборудования пространства можно, используя викторианскую стилистику, создать целостный рабочий островок в центре кухни, собрав в единый комплекс все необходимое для приготовления любого блюда.
Объединив вместе большую удобную плиту, мойку, шкафчик с рабочей поверхностью и, конечно же, мощную вытяжку – мы получаем функциональный рабочий остров в лучших викторианских традициях. Для того, чтобы поддержать нужную стилистику, можно использовать темную плиту с латунными ручками и медными дверцами, красивую мойку с латунным изогнутым краном и окружить рабочую зону удобными открытыми полочками с баночками специй и приправ.
Тогда мы получим идеальное сочетание по уровню удобства – все под рукой, все элементы продуманно функциональны, и по уровню стиля – все по философии организации пространства и по декору идеально соответствует викторианской стилистике.
Светлая, компактная кухня благодаря использованию в декоре традиционных викторианских приемов являет собой образчик стиля и функциональности. Центральное место вдоль фронтальной стены занимает комплекс с плитой, оформленный боковыми балясинами и декоративной полочной, открытие витрины высоких вертикальных застекленных шкафов изысканно оформляют угловую часть этой стены.
Такие архитектурные решения являются одним из лучших украшений в викторианской стилистике, активно использующей классические пропорции организации пространства. Благородство натуральных материалов и тонких изящных деталей викторианского стиля позволяет создать на небольшом пространстве уютный уголок старой доброй Англии – с ее лучшими традициями размеренного домашнего гостеприимства.
Теплые оттенки натуральной древесины, активно используемой в викторианских кухнях зачастую сочетают в интерьере с контрастными цветами, что придает помещению настроение торжественности и праздничного уюта. Светлые оттенки натурального камня столешницы традиционно оттеняют теплый цвет массивной древесины кухонных гарнитуров, а стены можно декорировать с использованием как светлых – бежевых, горчичных оттенков, так и насыщенных оттенков синего, прекрасно дополняющего солидный цвет темного дерева.