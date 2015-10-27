Как правильно выбрать застройщика при создании неповторимого жилья

Порой для приобретения жилья люди копят средства очень много лет. И вот приходит тот день, когда на руках есть определенная сумма, и радужная мечта иметь собственную крышу над головой уже маячит на горизонте. В большинстве случаев покупатели устремляют свой взор на вторичный рынок жилья, т.е. на дома и квартиры, бывшие в эксплуатации. И здесь вдруг вместо радостных ощущений возникают определенные разочарования. Чаще всего, это несоответствие «цена – качество». Продавцы недвижимости всегда хотят получить больше. А покупатели не понимают, как за такой «сарай» (в ремонт которого нужно вложить столько же, сколько он стоит) можно просить такие деньги?
Но этому противостоянию есть альтернатива: покупка жилья на первичном рынке (в новостройках) или строительство нового дома. В этом случае возникает логичный вопрос: а кто будет строить, и как правильно выбрать застройщика? К решению данной проблемы следует подходить основательно, ведь не хочется, чтобы нажитые непосильным трудом средства были потрачены зря. Все желают, чтобы стройка дома шла достаточно быстро и качественно. Поэтому, как правильно выбрать застройщика и как защитить себя от рисков, подсказывают специалисты на рынке строительства.
Чтобы максимально снизить риск попасть на мошенников, в первую очередь, необходимо проверить документацию компании-застройщика. Аферисты могут предоставить целую кипу документов, которая сбивает с толку клиента. И он, махнув рукой и поддавшись мысли, что все в порядке (раз так много бумаг), попадает в лапы мошенников и теряет свои деньги. Поэтому, когда задается вопрос, как правильно выбрать застройщика, один из ответов будет – проверить его документацию. Необходимо запросить у него, как минимум, следующее:
Учредительные документы застройщика.
Свидетельство о государственной регистрации.
Свидетельство о постановке на учет в налоговой инспекции.
Неплохо было бы посмотреть на паспорт представителя компании, которая предлагает свои услуги, и выяснить, какие полномочия и основания он имеет для ведения переговоров.
Чеснок №1
Помимо проверки документации, в вопросе, как правильно выбрать застройщика, очень важно собрать о нем дополнительные немаловажные сведения.
- Сданные объекты. Обязательно следует узнать, есть ли у рассматриваемой компании объекты, которые сданы в эксплуатацию. И если, да, то сколько их. Желательно воочию увидеть эти дома и уточнить у владельцев, кто их строил, а не доверять словам застройщика.
- Качество объектов. Также стоит поинтересоваться у тех же владельцев, насколько качественны построенные дома, не всплывают ли скрытые дефекты, полученные в результате нарушения технологий или применения дешевых материалов во время строительства. Качество – один из самых важных ответов на вопрос, как правильно выбрать застройщика.
- Стаж работы на рынке. Компании, которая работает более 5-ти лет на рынке строительства, доверять можно больше, чем молодым. Во-первых, у нее есть определенный багаж опыта, а во-вторых, это – точно не аферисты.
- Информация. Чем больше написано или рассказано о застройщике в СМИ, тем больше ему доверия.
- Стоимость услуг. Многие заказчики руководствуются правилом: чем дороже услуги, тем качественнее выполненные работы. Это полный абсурд. Следуя подобным размышлениям, можно попасть на абсолютных дилетантов, которые прикрываясь громким именем и высокими ценами, создают видимость серьезной компании. На самом деле от таких работников можно здорово потерять и в деньгах, и в качестве жилья. Поэтому при вопросе, как правильно выбрать застройщика, нельзя ориентироваться на стоимость услуг.
- Размер предоплаты. Как правило, компания-застройщик перед началом работ берет определенную предоплату за услуги. Чем ниже предоплата, тем надежнее застройщик, т.к. он не боится потерять клиента, чувствуя уверенность в своих силах.
- Кредит. Некоторые компании предоставляют своим клиентам выгодные кредиты с привлечением серьезных банков. Это огромный плюс в вопросе, как правильно выбрать застройщика.
- Наличие своих работников. Если у компании есть собственные строительные бригады, а не нанятые со стороны – это хороший показатель в пользу застройщика, поскольку на постоянной основе с ним будут работать в том случае, если он добросовестно выполняет свои обязанности перед кем-либо. - Гарантии. Компания, дающая гарантию на выполненный заказ, заслуживает более доверительное отношение к ней. Это значит, что она уверена в качестве своей работы, а значит и проблема, как правильно выбрать застройщика, решается гораздо легче.
Как говориться, кто предупрежден – тот вооружен. Давайте расмотрим риски, которые могут возникнуть:
1. Срыв сроков сдачи проекта. Это, наверное, самый распространенный риск. Довольно часто застройщики по разным причинам не укладываются в намеченные сроки, а у заказчика, в результате, возникает куча проблем. Например, человек планировал въехать в новый дом до холодов, ожидая этого момента на даче, а строители сорвали все сроки. Проблема? Конечно, да.
2. Риск попасть на мошенников. Еще более опасный риск – связаться с аферистами, которые получив предоплату или аванс, исчезают в небытие.
3. Форс-мажоры: экономический кризис, военные действия, стихийные бедствия. Пожалуй, объяснений здесь не требуется.
Все вышеописанные риски можно значительно снизить, если с застройщиком заключить письменный договор. Помимо типового текста, в нем обязательно должны быть прописаны следующие пункты:
Качество материалов. В договоре обязательно оговариваются определенные материалы конкретного качества, из которых будет строиться и отделываться объект. Иначе можно поплатиться тем, что из-за низкопробных материалов в процессе эксплуатации дома возникнут малоприятные сюрпризы.
Соблюдение технологий строительства. Нарушение технологий влечет за собой непоправимые проблемы (например, разрушение фундамента или появление серьезных трещин в стенах).
Контроль со стороны заказчика. Этот пункт дает право и возможность клиенту в любое время проконтролировать ход работ, качество материалов, соблюдение технологий и т.д.
Калькуляция расходов. Желательно в договоре расписать все расходы по тому или иному виду работ. Тогда клиенту становится ясным, за что он платит. Общая стоимость услуг без калькуляции может быть просто завышенной. Вы можете познакомится с секретами от специалистов homify о том, как построить дом дешево.
Дополнительные расходы. В ходе строительства они обязательно возникнут: транспортные расходы, покупка дополнительного инструмента и др. Этот пункт лучше сразу оговорить. Иначе, потом возникнут определенные сложности в урегулировании данного вопроса. Сроки сдачи объекта в эксплуатацию. Очень важный момент, который стимулирует застройщика к дисциплине. В противном случае, можно много лет ожидать новоселья. Сроки и условия оплаты договора. Этот пункт организует заказчика, который также, кроме прав, имеет еще и обязанности.
Если возник вопрос, как правильно выбрать застройщика из нескольких достойных, то здесь необходимо пользоваться золотым правилом «цена – качество». Стоит посмотреть объекты конкурирующих застройщиков, определиться для себя, какой из них больше по душе. Конечно, необходимо оценить свои финансовые возможности, выбирая компанию и стоимость ее услуг. Немаловажную роль может сыграть и человеческий фактор, когда с одним из застройщиков более приятно работать, чем с другим.
А чем бы Вы руководствовались при выборе застройщика для дома своей мечты, какие критерии были бы для Вас первостепенными? Надеемся, что советы наших специалистов помогут Вам во всем разобраться.