Как правильно выбрать застройщика при создании неповторимого жилья

Порой для приобретения жилья люди копят средства очень много лет. И вот приходит тот день, когда на руках есть определенная сумма, и радужная мечта иметь собственную крышу над головой уже маячит на горизонте. В большинстве случаев покупатели устремляют свой взор на вторичный рынок жилья, т.е. на дома и квартиры, бывшие в эксплуатации. И здесь вдруг вместо радостных ощущений возникают определенные разочарования. Чаще всего, это несоответствие «цена – качество». Продавцы недвижимости всегда хотят получить больше. А покупатели не понимают, как за такой «сарай» (в ремонт которого нужно вложить столько же, сколько он стоит) можно просить такие деньги?

Но этому противостоянию есть альтернатива: покупка жилья на первичном рынке (в новостройках) или строительство нового дома. В этом случае возникает логичный вопрос: а кто будет строить, и как правильно выбрать застройщика? К решению данной проблемы следует подходить основательно, ведь не хочется, чтобы нажитые непосильным трудом средства были потрачены зря. Все желают, чтобы стройка дома шла достаточно быстро и качественно. Поэтому, как правильно выбрать застройщика и как защитить себя от рисков, подсказывают специалисты на рынке строительства.