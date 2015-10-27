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Как правильно выбрать застройщика при создании неповторимого жилья

Shunny_Star Shunny_Star
ORIGAMI, TSC Architects TSC Architects Дома в стиле модерн
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Порой для приобретения жилья люди копят средства очень много лет. И вот приходит тот день, когда на руках есть определенная сумма, и радужная мечта иметь собственную крышу над головой уже маячит на горизонте. В большинстве случаев покупатели устремляют свой взор на вторичный рынок жилья, т.е. на дома и квартиры, бывшие в эксплуатации. И здесь вдруг вместо радостных ощущений возникают определенные разочарования. Чаще всего, это несоответствие «цена – качество». Продавцы недвижимости всегда хотят получить больше. А покупатели не понимают, как за такой «сарай» (в ремонт которого нужно вложить столько же, сколько он стоит) можно просить такие деньги?

Но этому противостоянию есть альтернатива: покупка жилья на первичном рынке (в новостройках) или строительство нового дома. В этом случае возникает логичный вопрос: а кто будет строить, и как правильно выбрать застройщика? К решению данной проблемы следует подходить основательно, ведь не хочется, чтобы нажитые непосильным трудом средства были потрачены зря. Все желают, чтобы стройка дома шла достаточно быстро и качественно. Поэтому, как правильно выбрать застройщика и как защитить себя от рисков, подсказывают специалисты на рынке строительства.

1. Проверка документации

ORIGAMI, TSC Architects TSC Architects Дома в стиле модерн
TSC Architects

TSC Architects
TSC Architects
TSC Architects

Чтобы максимально снизить риск попасть на мошенников, в первую очередь, необходимо проверить документацию компании-застройщика. Аферисты могут предоставить целую кипу документов, которая сбивает с толку клиента. И он, махнув рукой и поддавшись мысли, что все в порядке (раз так много бумаг), попадает в лапы мошенников и теряет свои деньги. Поэтому, когда задается вопрос, как правильно выбрать застройщика, один из ответов будет – проверить его документацию. Необходимо запросить у него, как минимум, следующее:

Учредительные документы застройщика. 

Свидетельство о государственной регистрации. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговой инспекции. 

Неплохо было бы посмотреть на паспорт представителя компании, которая предлагает свои услуги, и выяснить, какие полномочия и основания он имеет для ведения переговоров.

2. Сведения о застройщике

Концептуальная серия. "Чеснок №1", CHM architect CHM architect Дома в стиле минимализм
CHM architect

Концептуальная серия. Чеснок №1

CHM architect
CHM architect
CHM architect

Помимо проверки документации, в вопросе, как правильно выбрать застройщика, очень важно собрать о нем дополнительные немаловажные сведения.

- Сданные объекты. Обязательно следует узнать, есть ли у рассматриваемой компании объекты, которые сданы в эксплуатацию. И если, да, то сколько их. Желательно воочию увидеть эти дома и уточнить у владельцев, кто их строил, а не доверять словам застройщика.

- Качество объектов. Также стоит поинтересоваться у тех же владельцев, насколько качественны построенные дома, не всплывают ли скрытые дефекты, полученные в результате нарушения технологий или применения дешевых материалов во время строительства. Качество – один из самых важных ответов на вопрос, как правильно выбрать застройщика.

- Стаж работы на рынке. Компании, которая работает более 5-ти лет на рынке строительства, доверять можно больше, чем молодым. Во-первых, у нее есть определенный багаж опыта, а во-вторых, это – точно не аферисты.

- Информация. Чем больше написано или рассказано о застройщике в СМИ, тем больше ему доверия.

3. Безопасность финансов

Дома, DOMESPACE VOSTOK DOMESPACE VOSTOK Дома в стиле модерн
DOMESPACE VOSTOK

Дома

DOMESPACE VOSTOK
DOMESPACE VOSTOK
DOMESPACE VOSTOK

- Стоимость услуг. Многие заказчики руководствуются правилом: чем дороже услуги, тем качественнее выполненные работы. Это полный абсурд. Следуя подобным размышлениям, можно попасть на абсолютных дилетантов, которые прикрываясь громким именем и высокими ценами, создают видимость серьезной компании. На самом деле от таких работников можно здорово потерять и в деньгах, и в качестве жилья. Поэтому при вопросе, как правильно выбрать застройщика, нельзя ориентироваться на стоимость услуг.

- Размер предоплаты. Как правило, компания-застройщик перед началом работ берет определенную предоплату за услуги. Чем ниже предоплата, тем надежнее застройщик, т.к. он не боится потерять клиента, чувствуя уверенность в своих силах.

- Кредит. Некоторые компании предоставляют своим клиентам выгодные кредиты с привлечением серьезных банков. Это огромный плюс в вопросе, как правильно выбрать застройщика.

- Наличие своих работников. Если у компании есть собственные строительные бригады, а не нанятые со стороны – это хороший показатель в пользу застройщика, поскольку на постоянной основе с ним будут работать в том случае, если он добросовестно выполняет свои обязанности перед кем-либо. - Гарантии. Компания, дающая гарантию на выполненный заказ, заслуживает более доверительное отношение к ней. Это значит, что она уверена в качестве своей работы, а значит и проблема, как правильно выбрать застройщика, решается гораздо легче.

4. Риски

Фасад Архитектурная студия 'Солнечный дом' Дома в стиле кантри
Архитектурная студия <q>Солнечный дом</q>

Фасад

Архитектурная студия "Солнечный дом"
Архитектурная студия <q>Солнечный дом</q>
Архитектурная студия "Солнечный дом"

Как говориться, кто предупрежден – тот вооружен. Давайте расмотрим риски, которые могут возникнуть:

1. Срыв сроков сдачи проекта. Это, наверное, самый распространенный риск. Довольно часто застройщики по разным причинам не укладываются в намеченные сроки, а у заказчика, в результате, возникает куча проблем. Например, человек планировал въехать в новый дом до холодов, ожидая этого момента на даче, а строители сорвали все сроки. Проблема? Конечно, да.   

2. Риск попасть на мошенников. Еще более опасный риск – связаться с аферистами, которые получив предоплату или аванс, исчезают в небытие.   

3. Форс-мажоры: экономический кризис, военные действия, стихийные бедствия. Пожалуй, объяснений здесь не требуется.

5. Как снизить риски

homify Дома в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Все вышеописанные риски можно значительно снизить, если с застройщиком заключить письменный договор. Помимо типового текста, в нем обязательно должны быть прописаны следующие пункты:

Качество материалов. В договоре обязательно оговариваются определенные материалы конкретного качества, из которых будет строиться и отделываться объект. Иначе можно поплатиться тем, что из-за низкопробных материалов в процессе эксплуатации дома возникнут малоприятные сюрпризы.

Соблюдение технологий строительства. Нарушение технологий влечет за собой непоправимые проблемы (например, разрушение фундамента или появление серьезных трещин в стенах).

Контроль со стороны заказчика. Этот пункт дает право и возможность клиенту в любое время проконтролировать ход работ, качество материалов, соблюдение технологий и т.д.

6. Контроль расходов

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Калькуляция расходов. Желательно в договоре расписать все расходы по тому или иному виду работ. Тогда клиенту становится ясным, за что он платит. Общая стоимость услуг без калькуляции может быть просто завышенной. Вы можете познакомится с секретами от специалистов homify о том, как построить дом дешево.

Дополнительные расходы. В ходе строительства они обязательно возникнут: транспортные расходы, покупка дополнительного инструмента и др. Этот пункт лучше сразу оговорить. Иначе, потом возникнут определенные сложности в урегулировании данного вопроса. Сроки сдачи объекта в эксплуатацию. Очень важный момент, который стимулирует застройщика к дисциплине. В противном случае, можно много лет ожидать новоселья. Сроки и условия оплаты договора. Этот пункт организует заказчика, который также, кроме прав, имеет еще и обязанности.

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7. Кого же из застройщиков выбрать?

Sub & Add, Marty Häuser AG Marty Häuser AG Загородные дома
Marty Häuser AG

Marty Häuser AG
Marty Häuser AG
Marty Häuser AG

Если возник вопрос, как правильно выбрать застройщика из нескольких достойных, то здесь необходимо пользоваться золотым правилом «цена – качество». Стоит посмотреть объекты конкурирующих застройщиков, определиться для себя, какой из них больше по душе. Конечно, необходимо оценить свои финансовые возможности, выбирая компанию и стоимость ее услуг. Немаловажную роль может сыграть и человеческий фактор, когда с одним из застройщиков более приятно работать, чем с другим.

8. Личная интуиция

Casa Contemporânea, Espaço Cypriana Pinheiro Espaço Cypriana Pinheiro Дома в стиле модерн
Espaço Cypriana Pinheiro

Espaço Cypriana Pinheiro
Espaço Cypriana Pinheiro
Espaço Cypriana Pinheiro

А чем бы Вы руководствовались при выборе застройщика для дома своей мечты, какие критерии были бы для Вас первостепенными? Надеемся, что советы наших специалистов помогут Вам во всем разобраться.

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А как бы вы выбирали застройщика? Поделитесь с нами своими мыслями.

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