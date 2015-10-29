Секреты профессионалов о том, как зонировать дачный участок

Ах как хочется порой отдохнуть от городской суеты, хлопот, вечных пробок и, зачастую, не очень чистого воздуха. Хорошо когда есть загородный домик, когда не нужно ждать заветного отпуска, а уже в ближайшие выходные отправиться поближе к природе всей семьей! А чтобы отдых на даче приносил удовольствие и был комфортным необходимо как можно тщательнее подойти к вопросу планирования ее территории и создании самого оптимального расположения всех необходимых объектов и зон. Грамотное разделение приусадебной земли не только поможет разместить все удобно и компактно, но и станет залогом аккуратности и стиля экстерьера. С такой задачей однозначно справится ландшафтный дизайнер и архитектор.
Но прежде чем обратиться к ним за оказанием данной услуги, необходимо самому сделать предварительную планировку участка и предусмотреть нужные в этом хозяйстве зоны и участки, постройки и коммуникации. Когда примерный план есть, то дело можно смело передавать профессионалам. Они умело внесут некоторые корректировки, произведут необходимые расчеты и составят план требуемых коммуникаций.
А мы с вами давайте вместе попробуем ответить на вопрос, как зонировать дачный участок, чтобы его территория была не только функциональной, но и предоставляла все условия для хорошего отдыха и полезного времяпрепровождения?
Форма, размеры и предпочтения хозяев диктуют условия территориальной разбивки дачных участков на несколько зон с разной функциональностью. Если предназначение дачи сельскохозяйственное, то зона сада и территория хозяйственного предназначения может занимать около трех четвертей всей площади дачного участка. Если на приусадебной территории планируется больше отдыхать, встречаясь с друзьями, то около 25 – 50 процентов земли можно смело отдавать для зоны под отдых, расположив там спортивную площадку и детскую игровую зону.
Главным условием в вопросе, как зонировать дачный участок и в создании комфортной дачной обстановки является гармоничное сочетание в едином ансамбле всех запланированных участков независимо от того, какую функциональную нагрузку они на себя берут. Об этом важном моменте нужно помнить, когда решается вопрос как зонировать дачный участок, и пытаться избегать обособленности разных зон, применяя такие дизайнерские решения, которые создадут плавное перетекание одной территории в другую. Элементами, соединяющими в единое целое весь участок, служат разные дорожки, цветники, клумбы, посадки, перегородки и искусственные озера с небольшими мостами и без них.
Также решая этот вопрос, не помешает узнать о правилах, которые диктует ландшафтный дизайн.
К вопросу как зонировать дачный участок в части сада и огорода нужно также подойти со всей серьезностью. Основным требованием для этой зоны является ее максимальная открытость и расположение на территории, где достаточно солнца. Сад и огород в зонировании дачного участка принято планировать подальше от зоны отдыха. Крупные деревья предпочтительнее рассаживать с северной стороны территории дачи.
Часто зона сада создается как часть декорирования и предполагается ее местоположение на видном месте. Она может быть создана возле дома или возле зоны отдыха. Здесь она носит декоративный характер и на ней высаживаются растения цветочной группы, растут кусты, травка. При желании можно создать декоративную клумбу или же сад камней. Такой живой уголок желательно иметь возле каждого дома. Он не только станет настоящей изюминкой в ландшафте участка, но и создаст неповторимый уют. К тому же тут стоит полностью отпустить свою фантазию. Ведь пространство для реализации волшебных и тайных замыслов не имеет границ. Тут можно и изгородь живую посадить, и пруд выкопать или другие декоративные хитрость воплотить в жизнь. Здесь же, при необходимости, можно обустроить маленький декоративный огородик, посадим на нем, к примеру, зелень и пряности.
В хозяйственной зоне строят теплицу, сарай, здесь можно выделить место гаражу и другим постройкам хозяйственного предназначения. Эту территорию нужно скрыть от всеобщего обозрения. Самое место для этих построек в районе заднего двора и в непосредственной близости к садовой зоне. Но если таких объектов не очень много, располагать их можно где угодно. Их можно обнести виноградом, плющом, чтобы они не так бросались в глаза.
Как зонировать дачный участок правильно: где проложить дорожки, посадить деревья и разбить сад? Это, конечно, очень важные вопросы, однако, как бы вы все ни разместили, самое важное не забыть о местечке для отдыха. Это территория, которая предусматривает размещение террас, беседки, лавочки, на ней выделяется место бассейну и другим объектам, предназначенным для отдыха.
Конечно, на маленьком участке невозможно расположить много всего, но даже в таком случае не стоит пренебрегать своим уютом. Хотя бы крошечный участок земли вы просто обязаны выделить для того, чтобы обустроить укромный уголок, в котором можно посидеть с семьей, друзьями.
Эта зона чаще всего находится подальше от входа и въезда на дачу и размещается позади дома или внутри дворовой территории. Но если физически это реализовать проблематично, это место очень легко можно закрыть от чужого взгляда различными растениями, имеющими форму кустов, вьющегося вида, расположенных на специальных решетчатых конструкциях.
Во время решения вопроса, как зонировать дачный участок, нельзя забыть о детской игровой зоне, которой нужно уделить максимум внимания и выбрать достойное место. Такое место может находиться рядом с территорией, предназначенной для отдыха. Но лучше все же, чтобы детская площадка была рядом с домом, и ее было видно из окон комнат, кухни или гостиной, где наиболее часто могут находиться взрослые. Само собой, разумеется, что песочница, горки и качели – это основные атрибуты детской площадки, и без них, пожалуй, не обойдется ни одна игровая зона для малышей. Также будет актуальна скамейка, скрытая под навесом, чтобы здесь можно было поиграть, если погода испортилась или палит яркое солнце и очень жарко. Разграничить зоны и отделить детскую площадку можно при помощи небольшого размера кустиков и цветов.
Когда не так много места на участке, отчаиваться не спешите. Наши дизайнеры подготовили уникальный проект именно для таких дачных домов. Обустроив в доме живую крышу, вы обзаведетесь дополнительным местом. А как приятно утром выйти на такую лужайку и заняться, к примеру, йогой или же покрутить педали своего велотренажора. Если же вы являетесь поклонником более активного спорта, то можно разместить баскетбольное кольцо. Также можно установить столик для игры в теннис.
Особое внимание стоит уделять дорожкам. Так как нужно продумать не только их месторасположение, а и из чего они будут сделаны. Ширина дорожек для дачи должна быть не менее 60 сантиметров. Также оригинальным вариантом оформления дорожек станут булыжники, выложенные на некотором расстоянии друг от друга.
Решая, как зонировать дачный участок, желательно взять в расчет не только размеры, но и особенности формы.
Если участок прямоугольный, его зонирование не составит особого труда. Здесь дом можно строить и в самом центре участка, и в любом углу. Так что решение вопроса зонирования будет зависеть только от предпочтений хозяев участка и с учетом требований, предъявляемых к высаживанию садовых растений.
Более сложным вопросом, как зонировать дачный участок, будет в случае его вытянутости. Здесь размещение самых объемных зон лучше планировать по бокам территории. Если на одной стороне разбивается садовая зона, то противоположная будет предназначена для места проведения досуга. Разделять их могут как кустарники различных видов и размеров, так и арки с плетущимися растениями. Можно высаживать в цветниках различные декоративные растения и цветы, делать клумбы и обустраивать дорожки и аллейки.
А как зонировать дачный участок, если он имеет возвышенности? Территорию, стоящую на возвышенности наиболее эффективно использовать под постройку дома, зону досуга или размещения декоративного сада. Правильно расположив на дачном участке зоны различного функционального предназначения, его хозяевам будет очень легко и удобно его использовать. А каждая пядь земли будет использована рационально и с максимальной пользой. И проводить время здесь будет настолько приятно, что покидать это место не захочется никогда.