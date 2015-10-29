Секреты профессионалов о том, как зонировать дачный участок

Ах как хочется порой отдохнуть от городской суеты, хлопот, вечных пробок и, зачастую, не очень чистого воздуха. Хорошо когда есть загородный домик, когда не нужно ждать заветного отпуска, а уже в ближайшие выходные отправиться поближе к природе всей семьей! А чтобы отдых на даче приносил удовольствие и был комфортным необходимо как можно тщательнее подойти к вопросу планирования ее территории и создании самого оптимального расположения всех необходимых объектов и зон. Грамотное разделение приусадебной земли не только поможет разместить все удобно и компактно, но и станет залогом аккуратности и стиля экстерьера. С такой задачей однозначно справится ландшафтный дизайнер и архитектор.

Но прежде чем обратиться к ним за оказанием данной услуги, необходимо самому сделать предварительную планировку участка и предусмотреть нужные в этом хозяйстве зоны и участки, постройки и коммуникации. Когда примерный план есть, то дело можно смело передавать профессионалам. Они умело внесут некоторые корректировки, произведут необходимые расчеты и составят план требуемых коммуникаций.

А мы с вами давайте вместе попробуем ответить на вопрос, как зонировать дачный участок, чтобы его территория была не только функциональной, но и предоставляла все условия для хорошего отдыха и полезного времяпрепровождения?