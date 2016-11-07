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Модульный дом южной мечты

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Casa prefabricada modular de hormigón, MODULAR HOME MODULAR HOME Гостиная в стиле модерн
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Этот шикарный модульный дом выглядит… как райская вилла из наших снов! Она спроектирована студией MODULAR HOME в стиле современного пляжного минимализма и выглядит фантастически!

Давайте посмотрим, какие секреты он в себе скрывает и сколько нужно средств на его возведение.

​Проект модульного дома

Casa prefabricada modular de hormigón, MODULAR HOME MODULAR HOME Дома в стиле модерн
MODULAR HOME

MODULAR HOME
MODULAR HOME
MODULAR HOME

Модульный дом – это всегда большой простор для фантазии и индивидуализации проекта. Такая технология строительства делает архитектуру ультра-современный, адаптивной, гибкой. Модульный дом может быть изменен в мгновение окна пристройкой, а типовой проект за символическую плату дополнен тем, что вам в нем не хватает. 

Чтобы переделать планировку такого дома, расширить и преобразить, не нужно менять все и мешать «целостности» проекта архитектора. Такой дом – наше будущее! И не только в стилях модерн и минимализм, но и во всех других! Экономия ресурсов, экономия средств – все, как мы и мечтали! Как только каждый модуль становится типовым и начинает производиться  в больших масштабах, стоимость даже самой шикарной виллы с бассейном стремительно падает!

​Шикарно и стильно

Casa prefabricada modular de hormigón, MODULAR HOME MODULAR HOME Гостиная в стиле модерн
MODULAR HOME

MODULAR HOME
MODULAR HOME
MODULAR HOME

Данная компания занимается проектированием и реализацией проектов в Мадриде и базируется в пригороде, в городке Лас Росас. Сейчас такой модульный дом, как на визуализациях в этой Книге Идей, стоит для пригорода Мадрида примерно 200.000 евро. При том, что привлекательную квартиру в самом Мадриде с той же площадью сложно найти по цене, менее 400.000-600.000 евро (250 квадратов). В каждой стране для модульного коттеджа будут свои цены, с теми же или почти идентичными пропорциями. Данная цена включает проект «под ключ» со всей мебелью, техникой, отделкой, остеклением.

Самый дешевый проект от этой фирмы модульного дома площадью в 80 кв. метров стоит 50.000 евро.

​Очень современно

Casa prefabricada modular de hormigón, MODULAR HOME MODULAR HOME Кухня в стиле модерн
MODULAR HOME

MODULAR HOME
MODULAR HOME
MODULAR HOME

Кубический формат определяется невооруженным глазом. Первый куб для гостиной и кухни имеет высоту в 6 метров и сплошное остекление на фасаде со стороны бассейна. Второй, третий и четвертый кубы – для спален и прихожей с высотой в 3 метра и таким же панорамным остеклением. Есть еще одна спальня на втором этаже, а всего в доме 3 спальни и 3 ванные комнаты. Внизу расположились две детские спальни с общей ванной комнатой и гостевая ванная комната, а на втором этаже комната родителей с собственной ванной комнатой и балконом.

​14,5 млн рублей: цена для Мадрида

Casa prefabricada modular de hormigón, MODULAR HOME MODULAR HOME Дома в стиле модерн
MODULAR HOME

MODULAR HOME
MODULAR HOME
MODULAR HOME

В принципе то, что данный дом в пригороде Мадрида можно построить за 14,5 млн рублей – уже чудо! Учитывая, что зарплата учителя в средней школе начинается здесь от 150.000 рублей. То есть любой учитель с работающим супругом может позволить его себе с ипотечным кредитом, а если до этого в собственности была квартира, то и вовсе. При том, что семейную квартиру в центре города сложно снять помесячно менее, чем за 100 тыс. рублей (80 квадратов с мебелью, чистая и современная).

​Дизайн интерьера

Casa prefabricada modular de hormigón, MODULAR HOME MODULAR HOME Гостиная в стиле модерн
MODULAR HOME

MODULAR HOME
MODULAR HOME
MODULAR HOME

Внутри такой дом выглядит, ну, просто сказочно! Ниже смотрите реальную фотографию из реализованного проекта. Такой дом будет просто идеальным для того, чтобы вырастить новое поколение в изобильном, счастливом и солнечном мире.

В комплектацию дома не входит часть дополнительной мебели и бассейн. Его возведение занимает от 1 до 3 млн рублей, в зависимости от формата.

​Реальный проект: интерьер

Casa prefabricada modular de hormigón, MODULAR HOME MODULAR HOME Гостиная в стиле модерн
MODULAR HOME

MODULAR HOME
MODULAR HOME
MODULAR HOME

Вот так выглядит уже реализованный за данную цену проект. Он имеет площадь около 200 кв. метров, три спальни и три ванные комнаты.

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