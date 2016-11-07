Модульный дом южной мечты

Модульный дом – это всегда большой простор для фантазии и индивидуализации проекта. Такая технология строительства делает архитектуру ультра-современный, адаптивной, гибкой. Модульный дом может быть изменен в мгновение окна пристройкой, а типовой проект за символическую плату дополнен тем, что вам в нем не хватает.

Чтобы переделать планировку такого дома, расширить и преобразить, не нужно менять все и мешать «целостности» проекта архитектора. Такой дом – наше будущее! И не только в стилях модерн и минимализм, но и во всех других! Экономия ресурсов, экономия средств – все, как мы и мечтали! Как только каждый модуль становится типовым и начинает производиться в больших масштабах, стоимость даже самой шикарной виллы с бассейном стремительно падает!