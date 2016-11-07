Модульный дом южной мечты

Этот шикарный модульный дом выглядит… как райская вилла из наших снов! Она спроектирована студией MODULAR HOME в стиле современного пляжного минимализма и выглядит фантастически!
Давайте посмотрим, какие секреты он в себе скрывает и сколько нужно средств на его возведение.
Модульный дом – это всегда большой простор для фантазии и индивидуализации проекта. Такая технология строительства делает архитектуру ультра-современный, адаптивной, гибкой. Модульный дом может быть изменен в мгновение окна пристройкой, а типовой проект за символическую плату дополнен тем, что вам в нем не хватает.
Чтобы переделать планировку такого дома, расширить и преобразить, не нужно менять все и мешать «целостности» проекта архитектора. Такой дом – наше будущее! И не только в стилях модерн и минимализм, но и во всех других! Экономия ресурсов, экономия средств – все, как мы и мечтали! Как только каждый модуль становится типовым и начинает производиться в больших масштабах, стоимость даже самой шикарной виллы с бассейном стремительно падает!
Данная компания занимается проектированием и реализацией проектов в Мадриде и базируется в пригороде, в городке Лас Росас. Сейчас такой модульный дом, как на визуализациях в этой Книге Идей, стоит для пригорода Мадрида примерно 200.000 евро. При том, что привлекательную квартиру в самом Мадриде с той же площадью сложно найти по цене, менее 400.000-600.000 евро (250 квадратов). В каждой стране для модульного коттеджа будут свои цены, с теми же или почти идентичными пропорциями. Данная цена включает проект «под ключ» со всей мебелью, техникой, отделкой, остеклением.
Самый дешевый проект от этой фирмы модульного дома площадью в 80 кв. метров стоит 50.000 евро.
Кубический формат определяется невооруженным глазом. Первый куб для гостиной и кухни имеет высоту в 6 метров и сплошное остекление на фасаде со стороны бассейна. Второй, третий и четвертый кубы – для спален и прихожей с высотой в 3 метра и таким же панорамным остеклением. Есть еще одна спальня на втором этаже, а всего в доме 3 спальни и 3 ванные комнаты. Внизу расположились две детские спальни с общей ванной комнатой и гостевая ванная комната, а на втором этаже комната родителей с собственной ванной комнатой и балконом.
В принципе то, что данный дом в пригороде Мадрида можно построить за 14,5 млн рублей – уже чудо! Учитывая, что зарплата учителя в средней школе начинается здесь от 150.000 рублей. То есть любой учитель с работающим супругом может позволить его себе с ипотечным кредитом, а если до этого в собственности была квартира, то и вовсе. При том, что семейную квартиру в центре города сложно снять помесячно менее, чем за 100 тыс. рублей (80 квадратов с мебелью, чистая и современная).
Внутри такой дом выглядит, ну, просто сказочно! Ниже смотрите реальную фотографию из реализованного проекта. Такой дом будет просто идеальным для того, чтобы вырастить новое поколение в изобильном, счастливом и солнечном мире.
В комплектацию дома не входит часть дополнительной мебели и бассейн. Его возведение занимает от 1 до 3 млн рублей, в зависимости от формата.
Вот так выглядит уже реализованный за данную цену проект. Он имеет площадь около 200 кв. метров, три спальни и три ванные комнаты.
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