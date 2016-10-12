Специально для любителей теплоты дерева и традиций мы собрали в одной Книге Идей стили архитектуры деревянных домов! Теперь вам будет гораздо легче ориентироваться в словах, понятиях и культурах в архитектуре, а мы сможем рассказывать вам о истории и стилях на новом уровне!

Давайте вместе узнаем много нового о стилях архитектуры деревянных домов и посмотрим, о каком именно из них вы все это время мечтали!