Специально для любителей теплоты дерева и традиций мы собрали в одной Книге Идей стили архитектуры деревянных домов! Теперь вам будет гораздо легче ориентироваться в словах, понятиях и культурах в архитектуре, а мы сможем рассказывать вам о истории и стилях на новом уровне!
Давайте вместе узнаем много нового о стилях архитектуры деревянных домов и посмотрим, о каком именно из них вы все это время мечтали!
Дома в голландском стиле можно найти в Нидерландах, Бельгии, Германии и Дании. Главные элементы – деревянное (каркасное) домостроение, камышовая крыша и особенная цветовая гамма. Так как такие дома чаще всего располагаются прямо у воды, возле леса или на пустыре, цветовая гамма у них соответствующая – темно-синие, серые, серо-шоколадные оттенки и белые окна и двери здесь в моде. От скандинавских домов их в первую очередь отличает именно каркасное домостроение, а не из бруса или по финской технологии.
Швейцарский деревянный дом чаще всего построен по немецким каркасным технологиям, но стилизован «слегка под шале». Цветовая гамма у него шоколадная, отделка – люксовая, окна максимально панорамные, но в принципе, его можно принять и за немецкий коттедж в пригороде.
Славянским стилем мы называем реконструированные деревянные домики в деревне в Польше, РФ, Украине, а также некоторых соседних странах. Обычно это домики не более 65 кв. метров, иногда в процессе капитального ремонта расширенные. Построены они из сруба (а не клееного или профилированного бруса), имеют маленькие окна до 0.6x1.2 м и «квадратную» планировку.
Американский каркасный дом обычно выглядит совсем иначе. Для объяснения мы возьмем традиционный дом в стиле английских колонистов – кейп-код. Он имеет мансардный этаж с 3-5 спальнями и маленькими окнам, форма дома асимметричная, с эркерами, террасами и верандами, выступами, а сайдинг и кровля бело-серо-голубых тонов.
Деревянное шале создано на основе цокольного этажа из камня и деревянного верхнего этажа. Современные шале строятся по разным технологиям, даже по деревянным каркасными или частично монолитным. Альпийское шале имеет деревянную отделку интерьеров, множество каминов, спальни на нижних этажах и гостиную с кухней – на верхних, а также большие террасы-балконы, ориентированные на лучший горный вид.
Еще один интересный стиль в деревянном домостроении – латиноамериканский комбинированный. Обычно такие дома наполовину построены из кирпича (первый этаж) и наполовину – из каркасной деревянной структуры (второй, третий этажи). Есть и дома, полностью построенные по каркасной технологии, их тоже немало. Каркас здесь самый простой и чаще всего не имеет даже настоящего утепления, а лишь набитые доски с двух сторон (иногда, с 5 см утеплителем).
Особенно роскошный скандинавский стиль обычно представлен крупногабаритными домами со множеством просторных комнат. Цвета экстерьера – пастельные + синий и красный, а само строительство ведется из сруба.
То, как воспринимается английский стиль кантри в Восточной Европе – отдельная история. Здесь он смешивается со славянским стилем, немного – со скандинавским срубом и постепенно стал устойчивой традицией строить дома из сруба желтыми, с окнами со ставнями, шоколадными крышами и деревянными интерьерами.
Деревянный каркасный дом может иметь и средиземноморский фасад, в этом его огромное преимущество. Вы можете использовать немецкие или американские технологии и получить такой результат, как у виллы в Испании!
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