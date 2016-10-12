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Стили архитектуры деревянных домов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
EFH Huggenberg, Giesser Architektur + Planung Giesser Architektur + Planung Дома в стиле кантри
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Специально для любителей теплоты дерева и традиций мы собрали в одной Книге Идей стили архитектуры деревянных домов! Теперь вам будет гораздо легче ориентироваться в словах, понятиях и культурах в архитектуре, а мы сможем рассказывать вам о истории и стилях на новом уровне!

Давайте вместе узнаем много нового о стилях архитектуры деревянных домов и посмотрим, о каком именно из них вы все это время мечтали!

​Голландский

Mon Rêve, reitsema & partners architecten bna reitsema & partners architecten bna Дома в стиле кантри
reitsema &amp; partners architecten bna

reitsema & partners architecten bna
reitsema &amp; partners architecten bna
reitsema & partners architecten bna

Дома в голландском стиле можно найти в Нидерландах, Бельгии, Германии и Дании. Главные элементы – деревянное (каркасное) домостроение, камышовая крыша и особенная цветовая гамма. Так как такие дома чаще всего располагаются прямо у воды, возле леса или на пустыре, цветовая гамма у них соответствующая – темно-синие, серые, серо-шоколадные оттенки и белые окна и двери здесь в моде. От скандинавских домов их в первую очередь отличает именно каркасное домостроение, а не из бруса или по финской технологии.

​Швейцарский каркасный

EFH Huggenberg, Giesser Architektur + Planung Giesser Architektur + Planung Дома в стиле кантри
Giesser Architektur + Planung

Giesser Architektur + Planung
Giesser Architektur + Planung
Giesser Architektur + Planung

Швейцарский деревянный дом чаще всего построен по немецким каркасным технологиям, но стилизован «слегка под шале». Цветовая гамма у него шоколадная, отделка – люксовая, окна максимально панорамные, но в принципе, его можно принять и за немецкий коттедж в пригороде.

​Славянский

DOMY DREWNIANE, Nowak i Nowak Architekci Nowak i Nowak Architekci Дома в стиле кантри Дерево
Nowak i Nowak Architekci

Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci

Славянским стилем мы называем реконструированные деревянные домики в деревне в Польше, РФ, Украине, а также некоторых соседних странах. Обычно это домики не более 65 кв. метров, иногда в процессе капитального ремонта расширенные. Построены они из сруба (а не клееного или профилированного бруса), имеют маленькие окна до 0.6x1.2 м и «квадратную» планировку.

​Американский каркасный

OPEN HOUSE, THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh Дома в стиле кантри
THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh

THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh
THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh
THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh

Американский каркасный дом обычно выглядит совсем иначе. Для объяснения мы возьмем традиционный дом в стиле английских колонистов – кейп-код. Он имеет мансардный этаж с 3-5 спальнями и маленькими окнам, форма дома асимметричная, с эркерами, террасами и верандами, выступами, а сайдинг и кровля бело-серо-голубых тонов.

​Шале

Skyfall Architectural Interiors + Superyacht Photographer Дома в скандинавском стиле
Architectural Interiors + Superyacht Photographer

Skyfall

Architectural Interiors + Superyacht Photographer
Architectural Interiors + Superyacht Photographer
Architectural Interiors + Superyacht Photographer

Деревянное шале создано на основе цокольного этажа из камня и деревянного верхнего этажа. Современные шале строятся по разным технологиям, даже по деревянным каркасными или частично монолитным. Альпийское шале имеет деревянную отделку интерьеров, множество каминов, спальни на нижних этажах и гостиную с кухней – на верхних, а также большие террасы-балконы, ориентированные на лучший горный вид.

​Латиноамериканский комби

homify Дома в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Еще один интересный стиль в деревянном домостроении – латиноамериканский комбинированный. Обычно такие дома наполовину построены из кирпича (первый этаж) и наполовину – из каркасной деревянной структуры (второй, третий этажи). Есть и дома, полностью построенные по каркасной технологии, их тоже немало. Каркас здесь самый простой и чаще всего не имеет даже настоящего утепления, а лишь набитые доски с двух сторон (иногда, с 5 см утеплителем).

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​Скандинавский

homify Дома в стиле минимализм Дерево Бежевый
homify

homify
homify
homify

Особенно роскошный скандинавский стиль обычно представлен крупногабаритными домами со множеством просторных комнат. Цвета экстерьера – пастельные + синий и красный, а само строительство ведется из сруба.

​Восточно-европейский кантри

Log Houses, CBI Home Ltd CBI Home Ltd
CBI Home Ltd

CBI Home Ltd
CBI Home Ltd
CBI Home Ltd

То, как воспринимается английский стиль кантри в Восточной Европе – отдельная история. Здесь он смешивается со славянским стилем, немного – со скандинавским срубом и постепенно стал устойчивой традицией строить дома из сруба желтыми, с окнами со ставнями, шоколадными крышами и деревянными интерьерами.

Каркасный средиземноморский

Mediterran Bauen, Rimini Baustoffe GmbH Rimini Baustoffe GmbH Дома в средиземноморском стиле
Rimini Baustoffe GmbH

Rimini Baustoffe GmbH
Rimini Baustoffe GmbH
Rimini Baustoffe GmbH

Деревянный каркасный дом может иметь и средиземноморский фасад, в этом его огромное преимущество. Вы можете использовать немецкие или американские технологии и получить такой результат, как у виллы в Испании!

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