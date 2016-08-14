Топ 5 – Лучшие проекты недели

У вас есть не так много времени, чтобы обустроить дачу? Давайте посмотрим, какие самые простые и легкие в реализации проекты мы сможем найти для вас в сообществе homify!

На постройку того или иного у вас уйдет менее трех недель. При этом, если совмещать постройку некоторых объектов из дерева по времени, то вы сможете сделать еще больше.

9 потрясающих объектов недели, которые вы сможете самостоятельно построить на даче, вы найдете в этой книге идей.