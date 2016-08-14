Топ 5 – Лучшие проекты недели

Еще недавно мы радостно встречали лето, и вот уже дни становятся все короче, а на деревьях появляются первые желтые листья. Как провести оставшиеся теплые недели с наибольшей пользой? Может быть построить кирпичный мангал или деревянную беседку? Возвести и оформить настоящую летнюю кухню или организовать около дома шикарную аллею из пергол? Выберать себе занятие по душе на свежем воздухе вам поможет книга идей
Что можно построить на даче своими руками и другие лучшие проекты недели.
У вас есть не так много времени, чтобы обустроить дачу? Давайте посмотрим, какие самые простые и легкие в реализации проекты мы сможем найти для вас в сообществе homify!
На постройку того или иного у вас уйдет менее трех недель. При этом, если совмещать постройку некоторых объектов из дерева по времени, то вы сможете сделать еще больше.
9 потрясающих объектов недели, которые вы сможете самостоятельно построить на даче, вы найдете в этой книге идей.
Мода на маленькие уютные коттеджи в провинциальном стиле возвращается молниеносными темпами. Так, еще одна семейная пара из города попросила студию дизайна The Wee House Company организовать реконструкцию для использования в качестве домика на природе и места для приятных выходных. Что из этого получилось, вы увидите в обзоре коттеджа ’Живем красиво в маленьком доме’.
Копилка работ от российских архитекторов пополнилась невероятно эффектным проектом загородного дома для семьи из 4 человек. Реализует его компания ASTRO-GROUP из Перми, которая может предложить вам полный комплекс строительных работ от изысканий и проектирования до строительства и ввода в эксплуатацию. 288 кв. метров передового минимализма стоили заказчику 16 млн рублей. Как выглядит дом снаружи и внутри, вы увидите в книге идей ’Передовой минимализм в Перми’.
В этой статье мы собрали идеи самостоятельных деревянных поделок для дачи. Если у вас есть древесина, вы любите с ней работать и хотите подарить всей семье мебель или декор, сделанный из нее, то эта Книга Идей вас, несомненно, порадует.
Как и в статье «7 идей отдыха в саду» мы предлагаем вам подборку различных вариантов, которые будут оценены по тем материалам, которые нужны для стройки, по возможности декора в определенном стиле, по стоимости и по сложности самостоятельной реализации. Такой подход поможет вам легко сориентироваться в идеях, узнать, какие вы можете реализовать с уже имеющимися материалами и инструментами, и какие из них подойдут под стиль вашей дачи.
Герои сегодняшнего рассказа – немолодая семейная пара, которая на склоне лет приняла мужественное решение покинуть шумный город и поселиться в тихой деревушке. Они подыскали подходящий дом и пригласили известных архитекторов, чтобы те помогли им превратить его из лачуги в настоящую жемчужину.
Проследить за чудесным перевоплощением дома вы можете в книге идей ’До и После: Из лачуги в жемчужину’.