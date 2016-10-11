Проекты домов в скандинавском стиле

Еще один шикарный проект для гармоничной реализации на природе, возле леса, мы нашли в портфолио студии INT2ARCHITECTURE из Санкт-Петербурга. Действительно, Ленинградская область – лучшая площадка для строительства скандинавских проектов в РФ.

Этот дом является модульным, имеет внутренний дворик с террасой и бассейном, шикарную гостиную в скандинавском стиле с библиотекой и панорамными окнами с видом на бассейн, будто озеро.