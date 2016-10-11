Проекты домов в скандинавском стиле

Для всех поклонников скандинавского стиля мы собрали коллекцию проектов от homify Russia для того, чтобы показать, как такие дома строятся в РФ и ближайших странах. В этой подборке вы найдете люксовые дома и бюджетные, в основу которых легли скандинавские понятие о гармонии и идеальных пропорциях.
Этот скандинавский дом выглядит просто и современно – основная часть отделки представлена натуральным деревом, размещенном в позиции «вертикаль». Огромный формат остекления позволяет впустить в дом, находящийся на севере РФ, много солнечного света и наполнить его ощущением простора. Расположение в лесу очень важно для создания аутентичного образа скандинавского дома. Само это строение построено по монолитной схеме.
Еще один проект в медовой цветовой гамме выполнен тем же архитектором – Александром Жидковым – и представляет собой летний домик с большой террасой. На такой «даче» площадью около 100 кв. метров с террасой можно хорошо разместиться с гостями.
Еще один шикарный проект для гармоничной реализации на природе, возле леса, мы нашли в портфолио студии INT2ARCHITECTURE из Санкт-Петербурга. Действительно, Ленинградская область – лучшая площадка для строительства скандинавских проектов в РФ.
Этот дом является модульным, имеет внутренний дворик с террасой и бассейном, шикарную гостиную в скандинавском стиле с библиотекой и панорамными окнами с видом на бассейн, будто озеро.
Традиционный облик европейского коттеджа в два этажа может быть легко обыгран в скандинавском стиле. Вам понадобится «зимний» пастельный оттенок либо характерные красный или синий цвета. Такой дом отлично смотрится в холодном климате, а построен из профилированного бруса.
Реальные дома в Скандинавии больше похожи на этот проект. Очень часто они имеют сложную асимметричную структуру, состоящую из множества различных функциональных блоков, и выкрашены в светлый оттенок. Такие дома на одну семью имеют площадь от 300 до 450 кв. метров, в среднем.
Немного похожий на шале, этот скандинавский дом выглядит так благодаря двусветному остеклению под скатом крыши. На самом деле в Скандинавии понятия «шале» не существует, хотя представьте, какой прекрасный стиль получился бы на стыке двух миров – нордического и альпийского!
Множество проектов коттеджей в стиле минимализм прямо сейчас воплощаются в Швеции, Норвегии и Дании по ультра-современным, чаще всего каркасным, технологиям. Выглядят они примерно так, как проект дома выше, и смотрятся просто фантастически красиво!
Этот дом в скандинавском стиле идеально подойдет для жизни семьи на лоне природы. Здесь брус окрашивается в светлый оттенок, интерьеры обычно комбинируют брус и обычную штукатурку, а дизайн интерьера выполнен в стиле скандинавского минимализма или модерна.
В этом коттедже скандинавский стиль проявляет себя в лаконичности форм, выборе материалов, привлекательном формате остекления. Такой вариант может быть идеальным для реализации в обычном пригороде.
Вытянутые по участку скандинавские дома идеальны под дачу. Тогда один модуль из них занимает банный комплекс и комната для гостей, а другой, доступный из первого по террасе, предназначается для жизни хозяев.
Этот прекрасный проект дома сочетает в себе американскую и скандинавскую формы загородного строительства. Такой дом идеален, если вы хотите оставить образ жизни городским и современным, но жить в доме из бруса, стилизованном под скандинавский антураж!
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