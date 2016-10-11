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Проекты домов в скандинавском стиле

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Дома в стиле минимализм Дерево Бежевый
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Для всех поклонников скандинавского стиля мы собрали коллекцию проектов от homify Russia для того, чтобы показать, как такие дома строятся в РФ и ближайших странах. В этой подборке вы найдете люксовые дома и бюджетные, в основу которых легли скандинавские понятие о гармонии и идеальных пропорциях.

​Медовый люкс

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Этот скандинавский дом выглядит просто и современно – основная часть отделки представлена натуральным деревом, размещенном в позиции «вертикаль». Огромный формат остекления позволяет впустить в дом, находящийся на севере РФ, много солнечного света и наполнить его ощущением простора. Расположение в лесу очень важно для создания аутентичного образа скандинавского дома. Само это строение построено по монолитной схеме.

Летний домик

ДОМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ , ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ДОМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Еще один проект в медовой цветовой гамме выполнен тем же архитектором – Александром Жидковым – и представляет собой летний домик с большой террасой. На такой «даче» площадью около 100 кв. метров с террасой можно хорошо разместиться с гостями.

​Модульный скандинавский

PLUSMODUL INT2architecture Сборные дома Дерево Коричневый
INT2architecture

PLUSMODUL

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

Еще один шикарный проект для гармоничной реализации на природе, возле леса, мы нашли в портфолио студии INT2ARCHITECTURE из Санкт-Петербурга. Действительно, Ленинградская область – лучшая площадка для строительства скандинавских проектов в РФ.

Этот дом является модульным, имеет внутренний дворик с террасой и бассейном, шикарную гостиную в скандинавском стиле с библиотекой и панорамными окнами с видом на бассейн, будто озеро.

​Коттедж по-скандинавски

Интерьеры загородного дома из клееного бруса, Be In Art Be In Art Дома в скандинавском стиле
Be In Art

Интерьеры загородного дома из клееного бруса

Be In Art
Be In Art
Be In Art

Традиционный облик европейского коттеджа в два этажа может быть легко обыгран в скандинавском стиле. Вам понадобится «зимний» пастельный оттенок либо характерные красный или синий цвета. Такой дом отлично смотрится в холодном климате, а построен из профилированного бруса.

​Настоящий скандинавский дом

homify Дома в стиле минимализм Дерево Бежевый
homify

homify
homify
homify

Реальные дома в Скандинавии больше похожи на этот проект. Очень часто они имеют сложную асимметричную структуру, состоящую из множества различных функциональных блоков, и выкрашены в светлый оттенок. Такие дома на одну семью имеют площадь от 300 до 450 кв. метров, в среднем.

​Скандинавское «шале»

Honka, загородный дом для семьи из 6 человек, Ольга Кулекина - New Interior Ольга Кулекина - New Interior Деревянные дома
Ольга Кулекина – New Interior

Honka, загородный дом для семьи из 6 человек

Ольга Кулекина - New Interior
Ольга Кулекина – New Interior
Ольга Кулекина - New Interior

Немного похожий на шале, этот скандинавский дом выглядит так благодаря двусветному остеклению под скатом крыши. На самом деле в Скандинавии понятия «шале» не существует, хотя представьте, какой прекрасный стиль получился бы на стыке двух миров – нордического и альпийского!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Скандинавский минимализм

PLUSMODUL INT2architecture Сборные дома Дерево Коричневый
INT2architecture

PLUSMODUL

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

Множество проектов коттеджей в стиле минимализм прямо сейчас воплощаются в Швеции, Норвегии и Дании по ультра-современным, чаще всего каркасным, технологиям. Выглядят они примерно так, как проект дома выше, и смотрятся просто фантастически красиво!

​Семейный дом

Дом в Конаково, Studio of Architecture and Design "St.art" Studio of Architecture and Design 'St.art' Дома в скандинавском стиле
Studio of Architecture and Design <q>St.art</q>

Дом в Конаково

Studio of Architecture and Design "St.art"
Studio of Architecture and Design <q>St.art</q>
Studio of Architecture and Design "St.art"

Этот дом в скандинавском стиле идеально подойдет для жизни семьи на лоне природы. Здесь брус окрашивается в светлый оттенок, интерьеры обычно комбинируют брус и обычную штукатурку, а дизайн интерьера выполнен в стиле скандинавского минимализма или модерна.

​Коттедж с элементами стиля

Дизайн коттеджа под Уфой, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home Дома в скандинавском стиле
Студия авторского дизайна ASHE Home

Дизайн коттеджа под Уфой

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

В этом коттедже скандинавский стиль проявляет себя в лаконичности форм, выборе материалов, привлекательном формате остекления. Такой вариант может быть идеальным для реализации в обычном пригороде.

​Скандинавская дача «ранчо»

Клевер макси, EcoHouse Group EcoHouse Group Дома в скандинавском стиле Дерево
EcoHouse Group

Клевер макси

EcoHouse Group
EcoHouse Group
EcoHouse Group

Вытянутые по участку скандинавские дома идеальны под дачу. Тогда один модуль из них занимает банный комплекс и комната для гостей, а другой, доступный из первого по террасе, предназначается для жизни хозяев.

​Скандинавский особняк

дом в лесу homify Дома в стиле кантри деревянный дом,дом,коттедж
homify

дом в лесу

homify
homify
homify

Этот прекрасный проект дома сочетает в себе американскую и скандинавскую формы загородного строительства. Такой дом идеален, если вы хотите оставить образ жизни городским и современным, но жить в доме из бруса, стилизованном под скандинавский антураж!

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