Дома из сруба и бревна: лучшее на homify

Если вам по душе мифы и жанр фэнтези, давайте обратим внимание на более традиционный проект дома из сруба. Здесь часть бревен видна, но основная структура заштукатурена и выполнена в современной манере. Такая комбинация остается самой удобной для современной постройки.

Для загородного дома в пригороде отлично подойдут лишь декоративные элементы в стиле сруба или фахверка, которые позволят сделать облик дома более брутальным и выразительным.