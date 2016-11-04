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Дома из сруба и бревна: лучшее на homify

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе, Amazing Studio Светланы Панариной Amazing Studio Светланы Панариной Дома в рустикальном стиле
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Дома из сруба и бревна подходят далеко не всем, но те, кто уверен в своих чувствах, знают – это их Мечта! Давайте посмотрим, как подобные мечты были реализованы профессионалами homify!

​Деревянный люкс

Locomotion-1 NEWOOD - Современные деревянные дома Дома в классическом стиле
NEWOOD – Современные деревянные дома

Locomotion-1

NEWOOD - Современные деревянные дома
NEWOOD – Современные деревянные дома
NEWOOD - Современные деревянные дома

Мечтали ли вы когда-нибудь о люксовом деревянном доме? С огромными террасами, потрясающей гостиной, бассейном? Если нет, то вы наверняка начнете после того, как прогуляетесь по интерьерам этого сказочного дома.

​Сказочный домик

Smart Wood - post and beam, Smart Wood Smart Wood Дома в рустикальном стиле
Smart Wood

Smart Wood – post and beam

Smart Wood
Smart Wood
Smart Wood

Если вам по душе мифы и жанр фэнтези, давайте обратим внимание на более традиционный проект дома из сруба. Здесь часть бревен видна, но основная структура заштукатурена и выполнена в современной манере. Такая комбинация остается самой удобной для современной постройки.

Для загородного дома в пригороде отлично подойдут лишь декоративные элементы в стиле сруба или фахверка, которые позволят сделать облик дома более брутальным и выразительным.

​Дом-баня-дача

Smart Wood - баня и летняя кухня, Smart Wood Smart Wood Дома в рустикальном стиле
Smart Wood

Smart Wood – баня и летняя кухня

Smart Wood
Smart Wood
Smart Wood

Этот маленький домик создан на основе сруба и отлично вписывается в пригородный пейзаж, добавляя ему брутальности натурального дерева. В этом домике есть и комната отдыха, баня и летняя кухня! Такой домик может быть и дачей!

Маленький домик из сруба площадью 50-60 кв. метров будет очень бюджетным, так как в среднем стоимость такого строительства превышает, например, легкое каркасное домостроение более, чем в 3 раза.

​Настоящий сруб

Дом в Пушкино, Смарт Вуд Смарт Вуд Дома в рустикальном стиле
Смарт Вуд

Дом в Пушкино

Смарт Вуд
Смарт Вуд
Смарт Вуд

Этот дом – настоящий сундук с драгоценностями! Настоящий сруб в брутальной манере с особенной атмосферой и по эксклюзивному проекту! Если вы мечтали о самом-самом настоящем срубе – он перед вами!

Такой сруб понравится тем, кто всегда думал, что дикий лес, горные озера и просто природа – это очень романтично, несмотря на всю их брутальность. Покорять природу в таком доме гораздо приятнее, чем в туристической палатке!

Этот дом расположен в поселке Пушкино. Вы можете найти огромную коллекцию фотографий интерьера и оформления комнат в деревянном доме из сруба здесь

​Коттедж

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе, Amazing Studio Светланы Панариной Amazing Studio Светланы Панариной Дома в рустикальном стиле
Amazing Studio Светланы Панариной

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе

Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной

Этот стильный дом построен по Ново-Рижскому шоссе и является прекрасным примером загородного дома с любовью к традициям. Еще больше вас поразят интерьеры этого замечательного коттеджа в статье «Сруб вашей мечты».

Такой коттедж можно построить на любом участке с небольшим перепадом высот. Если рельеф будет слишком сильный, его можно красиво исправить высоким фундаментом с отделкой декоративным или натуральным камнем, как в данном проекте. Очень популярны  в таких срубах гостиные и лестничные холлы с двусветным освещением, балкончики с красивыми перилами и оформление интерьеров в строгой стилизованной тематике.

​Интерьер деревянного дома

Интерьер деревянного особняка в подмосковном посёлке "Никольские озера", LOFTING LOFTING Гостиные в эклектичном стиле деревянный дом,сруб,гостиная,камин
LOFTING

Интерьер деревянного особняка в подмосковном посёлке Никольские озера

LOFTING
LOFTING
LOFTING

Напоследок мы хотели бы показать вам, каков может быть интерьер деревянного дома из сруба или бруса. Он не обязательно должен соответствовать традиционному укладу жизни и быть оформленным в стилях кантри или рустик!

Люксовый деревянный дом – это роскошь минимализма, эффектность натурального дерева, брендовая мебель и высококачественные материалы. Современный стиль шале – тому наглядное доказательство. Роскошь дизайнерских тканей, мягкая мебель высочайшего качества, интегрированная подсветка и мебель под заказ – то, что делает деревянный дом по-настоящему комфортабельным.

Если у вас уже есть деревянный дом и вы хотите его оформить именно так – с шиком и блеском, стоит обратиться к дизайнеру интерьера, у которого уже есть опыт работы в таких же условиях. Например, интерьер на фотографии выше создан в Подмосковье в поселке Никольские озера студией LOFTING, специалисты которой твердо знают, что деревянный дом – это прежде всего качество и стиль, а не деревенская атмосфера.

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