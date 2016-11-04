Дома из сруба и бревна: лучшее на homify

Дома из сруба и бревна подходят далеко не всем, но те, кто уверен в своих чувствах, знают – это их Мечта! Давайте посмотрим, как подобные мечты были реализованы профессионалами homify!
Мечтали ли вы когда-нибудь о люксовом деревянном доме? С огромными террасами, потрясающей гостиной, бассейном? Если нет, то вы наверняка начнете после того, как прогуляетесь по интерьерам этого сказочного дома.
Если вам по душе мифы и жанр фэнтези, давайте обратим внимание на более традиционный проект дома из сруба. Здесь часть бревен видна, но основная структура заштукатурена и выполнена в современной манере. Такая комбинация остается самой удобной для современной постройки.
Для загородного дома в пригороде отлично подойдут лишь декоративные элементы в стиле сруба или фахверка, которые позволят сделать облик дома более брутальным и выразительным.
Этот маленький домик создан на основе сруба и отлично вписывается в пригородный пейзаж, добавляя ему брутальности натурального дерева. В этом домике есть и комната отдыха, баня и летняя кухня! Такой домик может быть и дачей!
Маленький домик из сруба площадью 50-60 кв. метров будет очень бюджетным, так как в среднем стоимость такого строительства превышает, например, легкое каркасное домостроение более, чем в 3 раза.
Этот дом – настоящий сундук с драгоценностями! Настоящий сруб в брутальной манере с особенной атмосферой и по эксклюзивному проекту! Если вы мечтали о самом-самом настоящем срубе – он перед вами!
Такой сруб понравится тем, кто всегда думал, что дикий лес, горные озера и просто природа – это очень романтично, несмотря на всю их брутальность. Покорять природу в таком доме гораздо приятнее, чем в туристической палатке!
Этот дом расположен в поселке Пушкино. Вы можете найти огромную коллекцию фотографий интерьера и оформления комнат в деревянном доме из сруба здесь.
Этот стильный дом построен по Ново-Рижскому шоссе и является прекрасным примером загородного дома с любовью к традициям. Еще больше вас поразят интерьеры этого замечательного коттеджа в статье «Сруб вашей мечты».
Такой коттедж можно построить на любом участке с небольшим перепадом высот. Если рельеф будет слишком сильный, его можно красиво исправить высоким фундаментом с отделкой декоративным или натуральным камнем, как в данном проекте. Очень популярны в таких срубах гостиные и лестничные холлы с двусветным освещением, балкончики с красивыми перилами и оформление интерьеров в строгой стилизованной тематике.
Напоследок мы хотели бы показать вам, каков может быть интерьер деревянного дома из сруба или бруса. Он не обязательно должен соответствовать традиционному укладу жизни и быть оформленным в стилях кантри или рустик!
Люксовый деревянный дом – это роскошь минимализма, эффектность натурального дерева, брендовая мебель и высококачественные материалы. Современный стиль шале – тому наглядное доказательство. Роскошь дизайнерских тканей, мягкая мебель высочайшего качества, интегрированная подсветка и мебель под заказ – то, что делает деревянный дом по-настоящему комфортабельным.
Если у вас уже есть деревянный дом и вы хотите его оформить именно так – с шиком и блеском, стоит обратиться к дизайнеру интерьера, у которого уже есть опыт работы в таких же условиях. Например, интерьер на фотографии выше создан в Подмосковье в поселке Никольские озера студией LOFTING, специалисты которой твердо знают, что деревянный дом – это прежде всего качество и стиль, а не деревенская атмосфера.
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