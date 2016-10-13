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Деревянные дома: лучшее на homify

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Банный дом , Pavelchik Design Pavelchik Design Дома в эклектичном стиле
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Специально для любителей природы и деревянных домов мы собрали потрясающие деревянные дома, красивые и просторные! По ходу чтения вы найдете еще и цены на их возведение!

В нашей новой Книге Идей вас ждут 12 потрясающих проектов домов из древесины, которые понравятся многим нашим читателям! Среди самых популярных стилей – кантри, шале и скандинавский – мы найдем решения на любой вкус, цвет и с разными бюджетом.

Все цены даны именно на мансардные дома, которые получаются в 1,5 раза дешевле стандартных двухэтажных, что мы просим учитывать в собственных сметах.

Коттедж из сруба 250 кв. метров

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе, Amazing Studio Светланы Панариной Amazing Studio Светланы Панариной Дома в рустикальном стиле
Amazing Studio Светланы Панариной

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе

Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной

Такой потрясающе красивый дом из сруба вышел как будто из славянской сказки! Если вы неравнодушны к таким образам, обязательно подумайте именно о таком варианте коттеджа.

Цена домокомплекта со сборкой на участке и форматом «под чистовую отделку» площадью в 250 кв. метров будет стоить около 4 млн рублей. Добавляя к этому коммуникации, отопление и отделку, окна и двери, вы получите стоимость в 9 млн рублей.

Скандинавский дом: 350 кв. метров

homify Дома в стиле минимализм Дерево Бежевый
homify

homify
homify
homify

Стоимость скандинавского дома из клееного бруса будет сильно зависеть от площади и формата остекления. Обычно скандинавские дома большие, остекление в них современное, в них по 5-6 спален (включая гостевую и кабинет), большие гостиная и столовая, есть веранда, отдельная кухня.

Стоимость такого дома площадью в 350 кв. метров с легкой отделкой начинается от 13 млн рублей с возведением, коммуникациями, отоплением, «под ключ»

Коттедж в стиле шале: 150 метров

Банный дом , Pavelchik Design Pavelchik Design Дома в эклектичном стиле
Pavelchik Design

Банный дом

Pavelchik Design
Pavelchik Design
Pavelchik Design

Коттедж такого типа в стиле шале является люксовым вариантом для жизни. В нем есть роскошная отделка, мебель, шикарное качество всех окон и дверей, кровли, брендовая мебель. Стоимость такого дома «все включено» начинается от 10-15 млн рублей за дом в 150 кв. метров с бассейном.

Дом из клееного бруса: 250 кв. метров

Wooden houses. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Дома в классическом стиле
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Wooden houses.

Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Цена домокомплекта в таком доме из клееного бруса: от 5 млн рублей. Данная цена включает в себя несущие стены и перегородки, перекрытия, кровлю, но без фундамента, окон, работы строителей, подведения коммуникаций, отделки и отопления. С легкой отделкой все вместе это будет стоить около 8-10 млн рублей.

Одноэтажный дом из бруса: 250 кв. метров

Honka, загородный дом для семьи из 6 человек, Ольга Кулекина - New Interior Ольга Кулекина - New Interior Деревянные дома
Ольга Кулекина – New Interior

Honka, загородный дом для семьи из 6 человек

Ольга Кулекина - New Interior
Ольга Кулекина – New Interior
Ольга Кулекина - New Interior

Одноэтажные дома оказываются дороже двухэтажных, но некоторым они нравятся больше. В этом проекте есть двусветная гостиная, а стоимость его возведения – около 16 млн рублей при площади в 250 кв. метров и одноэтажном формате.

Скандинавский коттедж: 200 кв. метров

Интерьеры загородного дома из клееного бруса, Be In Art Be In Art Дома в скандинавском стиле
Be In Art

Интерьеры загородного дома из клееного бруса

Be In Art
Be In Art
Be In Art

Простой вариант скандинавского коттеджа в современном стиле и небольшом формате (180-200 кв. метров) обойдется вам с отделкой в стоимость от 6 млн рублей.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Эксклюзивный проект: 300 кв. метров

Загородный дом в Комарово, Fusion Design Fusion Design Дома в эклектичном стиле
Fusion Design

Загородный дом в Комарово

Fusion Design
Fusion Design
Fusion Design

Эксклюзивные проекты от архитекторов, которые любят авторский стиль и особенные решения, стоят дороже стандартных примерно на 30%.

Дача из сруба: 60 кв. метров

Деревянный дом , ULJANOCHKIN DESIGN*STUDIO ULJANOCHKIN DESIGN*STUDIO Дома в стиле кантри
ULJANOCHKIN DESIGN*STUDIO

Деревянный дом

ULJANOCHKIN DESIGN*STUDIO
ULJANOCHKIN DESIGN*STUDIO
ULJANOCHKIN DESIGN*STUDIO

Красивая дача из сруба тоже может быть вариантом для временного, но при это всесезонного проживания! Стоимость дома площадью в 60 кв. метров, с двумя спальнями, «все включено» начинается от 3 млн рублей.

Коттедж с большой толщиной стен: 250 кв. метров

Фасад Архитектурная студия 'Солнечный дом' Дома в классическом стиле
Архитектурная студия <q>Солнечный дом</q>

Фасад

Архитектурная студия "Солнечный дом"
Архитектурная студия <q>Солнечный дом</q>
Архитектурная студия "Солнечный дом"

Коттедж для особенных климатических условий (холоднее Ленинградской области) из-за увеличенной толщины стен будет стоить примерно на 20% дороже. Правда, он вполне может «потянуть» то же самое панорамное остекление, увеличивая стоимость отопления по сравнению с «избушкой без окон-без дверей» всего на 20%.

Шикарное шале в стиле люкс: 450 кв. метров

Дом в стиле шале / Chalet-style house, Way-Project Architecture & Design Way-Project Architecture & Design Дома в классическом стиле Проект дома в стиле шале
Way-Project Architecture &amp; Design

Дом в стиле шале / Chalet-style house

Way-Project Architecture & Design
Way-Project Architecture &amp; Design
Way-Project Architecture & Design

Такое шале в формате «все включено», с отделкой и возведением будет стоить от 25 млн рублей. В нем будет ощущаться современный стиль исполнения в формате люксового шале, а не просто стиля рустик.

Трехуровневый дом: 400 кв. метров

Деревянный дом Хонка в г.Пермь, Marina Pennie Design&Art Marina Pennie Design&Art Дома в стиле кантри
Marina Pennie Design&amp;Art

Деревянный дом Хонка в г.Пермь

Marina Pennie Design&Art
Marina Pennie Design&amp;Art
Marina Pennie Design&Art

Дом с мансардным третьем уровнем и окнами только в кровле будет стоить почти столько же, сколько просто двухэтажный дом на 90 метров меньше. Стоимость такого дома – от 14-15 млн рублей при площади в 400 кв. метров.

Деревянное поместье: 500 кв. метров

Шале "Сибирь", Ольга Понкратова Ольга Понкратова Дома в классическом стиле Дерево
Ольга Понкратова

Шале Сибирь

Ольга Понкратова
Ольга Понкратова
Ольга Понкратова

Самый большой в подборке вариант в стиле деревянного поместья, но с очень бюджетной отделкой выйдет примерно в 19 млн рублей и будет прекрасным местом для жизни большой семьи. Пять спален по 35 кв. метров с 10-метровыми ванными комнатами, гостиной в 60 кв. метров, кухней в 30 кв. метров со столовой в 40 кв. метров и пятью гардеробными на весь коттедж. В таком доме это не сказка, а реальность!

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