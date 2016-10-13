Деревянные дома: лучшее на homify

Специально для любителей природы и деревянных домов мы собрали потрясающие деревянные дома, красивые и просторные! По ходу чтения вы найдете еще и цены на их возведение!

В нашей новой Книге Идей вас ждут 12 потрясающих проектов домов из древесины, которые понравятся многим нашим читателям! Среди самых популярных стилей – кантри, шале и скандинавский – мы найдем решения на любой вкус, цвет и с разными бюджетом.

Все цены даны именно на мансардные дома, которые получаются в 1,5 раза дешевле стандартных двухэтажных, что мы просим учитывать в собственных сметах.