Реальные дома с ценами и их проекты!

Сегодня мы подготовили для вас особенный материал – проекты домов с реализациями и ценами на постройку от архитектора.

Фотографии построенных домов были присланы архитекторами, у которых семьи купили данный проект, а возводились они уже отдельно от архитекторов, с собственной бригадой. Семьи остались довольны результатом и решили им поделиться!

Чтобы определить стоимость материалов без стоимости работы строителей вам нужна пропорция. Примерная пропорция такова – в доме со стоимостью в 4,5 млн рублей стоимость материалов будет около 3-3,2 млн рублей. В доме со стоимостью 6 млн рублей цена материалов будет около 4 млн рублей.

Все цены даны в формате с легкой отделкой «под ключ» и не являются ценами на конкретную постройку, представленную на фотографиях.

Важно: в площадь всегда не включен гараж (он обычно оценивается в 30 метров на один автомобиль и в 50 метров на два автомобиля) и площадь котельной, которая есть в каждом проекте (7-15 метров).