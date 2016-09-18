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Реальные дома с ценами и их проекты!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Бунгало
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Сегодня мы подготовили для вас особенный материал – проекты домов с реализациями и ценами на постройку от архитектора.

Фотографии построенных домов были присланы архитекторами, у которых семьи купили данный проект, а возводились они уже отдельно от архитекторов, с собственной бригадой. Семьи остались довольны результатом и решили им поделиться!

Чтобы определить стоимость материалов без стоимости работы строителей вам нужна пропорция. Примерная пропорция такова – в доме со стоимостью в 4,5 млн рублей стоимость материалов будет около 3-3,2 млн рублей. В доме со стоимостью 6 млн рублей цена материалов будет около 4 млн рублей.

Все цены даны в формате с легкой отделкой «под ключ» и не являются ценами на конкретную постройку, представленную на фотографиях.

Важно: в площадь всегда не включен гараж (он обычно оценивается в 30 метров на один автомобиль и в 50 метров на два автомобиля) и площадь котельной, которая есть в каждом проекте (7-15 метров).

Проект LIV 3 G2

PROJEKT DOMU LIV 3 G2 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Проект LIV 3 G2 имеет площадь в 130 кв. метров, 3 спальни и озвученную цену самой бюджетной реализации под отделку в 6,2 млн рублей.

​Проект Naomi G2

Projekt domu Naomi G2 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Проект Naomi G2 имеет площадь в 176 кв. метров, 6 спален и озвученную цену самой бюджетной реализации под отделку в 5,7 млн рублей*.

*Данная цена предоставлена польскими архитекторами и рассчитана на реализацию в Польше. В РФ вы можете смело вычитать от 10 до 30% для более адекватной оценки.

​Naomi G2: дом за 5,7 млн рублей

Dom Naomi G2 - stylowa elegancja i luksus przestrzeni we wnętrzu!, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Так выглядит дом, который вы можете построить с таким бюджетом. В цену включено все: работа строителей (по польским, слегка завышенным для РФ стандартам), стоимость материалов, остекление, легкая внутренняя отделка.

​Проект DIONIZY G2

PROJEKT DOMU DIONIZY G2 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в средиземноморском стиле
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Проект DIONIZY G2 имеет площадь в 261 кв. метр, 4 спальни и озвученную цену самой бюджетной реализации под отделку в 9,5 млн рублей.

​DIONIZY G2: дом за 9,5 млн рублей

Dom Dionizy (mały) G2 - efektowny, elegancki i bardzo przytulny , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Так выглядит более респектабельный дом с огромными комнатами, просторными коридорами, большими спальнями.

LIV 3 G2: дом за 6,2 млн рублей

Nowoczesny dom LIV 3 G2 - przytulnie i pięknie!, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

В этом доме вам наверняка понравится данный формат остекления, который отлично освещает гостиную и столовую.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Проект Seweryna G2

Projekt domu Seweryna G2 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в классическом стиле
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Проект Seweryna G2 имеет площадь в 206 кв. метров, 4 спальни и озвученную цену самой бюджетной реализации под отделку в 8,2 млн рублей.

Seweryna G2: дом за 8,2 млн рублей

Seweryna G2 - dom, obok którego nie można przejść obojętnie! , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в классическом стиле
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Такой дом стоит дороже, но и выглядит более шикарно! Гараж на два автомобиля, гнутая кровля для мансардных окон… красота!

Seweryna G2: дом за 8,2 млн рублей

Dom Seweryna G2 - zachwycający styl, piękne wole oczy i komfortowa przestrzeń możliwości! , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в классическом стиле
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Еще одна реализация того же проекта с другой отделкой и небольшими изменениями.

Проект Marcel III G2

Projekt domu Marcel III G2 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Проект Marcel III G2 имеет площадь в 130 кв. метров, 3 спальни и озвученную цену самой бюджетной реализации под отделку в 5,4 млн рублей.

​Marcel III G2: дом за 5,4 млн рублей

DOM MARCEL G2 - przytulna nowoczesność w najlepszym wydaniu!, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Такой домик идеально подойдет для любой современной семьи!

​Проект ARIEL 4

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Проект ARIEL 4 имеет площадь в 139 кв. метров и 3 спальни.

​ARIEL 4: дом за ~ 5,5 млн рублей

homify Бунгало
homify

homify
homify
homify

К сожалению, стоимость реализации конкретно этого проекта не была озвучена архитекторами.

​Проект Amelia

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Проект Amelia имеет площадь в 138 кв. метров, 3 спальни и озвученную цену самой бюджетной реализации под отделку в 4,3 млн рублей.

​Amelia: дом за 4,3 млн рублей

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Этот милый дом выглядит стильно и очень современно, а стоит совсем недорого!

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