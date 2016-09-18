Реальные дома с ценами и их проекты!

Сегодня мы подготовили для вас особенный материал – проекты домов с реализациями и ценами на постройку от архитектора.
Фотографии построенных домов были присланы архитекторами, у которых семьи купили данный проект, а возводились они уже отдельно от архитекторов, с собственной бригадой. Семьи остались довольны результатом и решили им поделиться!
Чтобы определить стоимость материалов без стоимости работы строителей вам нужна пропорция. Примерная пропорция такова – в доме со стоимостью в 4,5 млн рублей стоимость материалов будет около 3-3,2 млн рублей. В доме со стоимостью 6 млн рублей цена материалов будет около 4 млн рублей.
Все цены даны в формате с легкой отделкой «под ключ» и не являются ценами на конкретную постройку, представленную на фотографиях.
Важно: в площадь всегда не включен гараж (он обычно оценивается в 30 метров на один автомобиль и в 50 метров на два автомобиля) и площадь котельной, которая есть в каждом проекте (7-15 метров).
Проект LIV 3 G2 имеет площадь в 130 кв. метров, 3 спальни и озвученную цену самой бюджетной реализации под отделку в 6,2 млн рублей.
Проект Naomi G2 имеет площадь в 176 кв. метров, 6 спален и озвученную цену самой бюджетной реализации под отделку в 5,7 млн рублей*.
*Данная цена предоставлена польскими архитекторами и рассчитана на реализацию в Польше. В РФ вы можете смело вычитать от 10 до 30% для более адекватной оценки.
Так выглядит дом, который вы можете построить с таким бюджетом. В цену включено все: работа строителей (по польским, слегка завышенным для РФ стандартам), стоимость материалов, остекление, легкая внутренняя отделка.
Проект DIONIZY G2 имеет площадь в 261 кв. метр, 4 спальни и озвученную цену самой бюджетной реализации под отделку в 9,5 млн рублей.
Так выглядит более респектабельный дом с огромными комнатами, просторными коридорами, большими спальнями.
В этом доме вам наверняка понравится данный формат остекления, который отлично освещает гостиную и столовую.
Проект Seweryna G2 имеет площадь в 206 кв. метров, 4 спальни и озвученную цену самой бюджетной реализации под отделку в 8,2 млн рублей.
Такой дом стоит дороже, но и выглядит более шикарно! Гараж на два автомобиля, гнутая кровля для мансардных окон… красота!
Еще одна реализация того же проекта с другой отделкой и небольшими изменениями.
Проект Marcel III G2 имеет площадь в 130 кв. метров, 3 спальни и озвученную цену самой бюджетной реализации под отделку в 5,4 млн рублей.
Такой домик идеально подойдет для любой современной семьи!
К сожалению, стоимость реализации конкретно этого проекта не была озвучена архитекторами.
Проект Amelia имеет площадь в 138 кв. метров, 3 спальни и озвученную цену самой бюджетной реализации под отделку в 4,3 млн рублей.
Этот милый дом выглядит стильно и очень современно, а стоит совсем недорого!
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