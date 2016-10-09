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Проекты домов стоимостью до 3 млн

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
PROJEKT DOMU E4 G1 ECONOMIC (wersja A) , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
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Мы знаем, как вам хочется наконец-то переехать в собственный идеальный дом! Нам – тоже! Поэтому мы собрали для вас подборку бюджетных домов, возведение которых не потребует более 3,3 млн рублей!

Все цены были даны нам архитекторами и студиями-проектировщиками, поэтому вы можете рассчитывать на их правдивость. Данные цены даны без учета работ строителей, обычно без отделки (в формате «под чистовую отделку»), без мебели и декора.

Чтобы посмотреть планировки и интерьеры каждого проекта, нужно нажать на фотографию понравившегося вам проекта и справа – на ссылку «Проект», чтобы вам открылась вся информация.

​Модель «Умбра»

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Современная модель одноэтажного дома с вальмовой крышей – это стильный ответ современному пригороду с его ультра-современными домами!

Площадь 88 метров обойдется вам в 2,3 млн за «коробку» и 3,3 млн под отделку.

​Мятный красавец

HOBİ BAHCESİ EVİ, BEKLİ MİMARLIK MÜLK OFİSİ BEKLİ MİMARLIK MÜLK OFİSİ Сад в классическом стиле Железобетон Зеленый
BEKLİ MİMARLIK MÜLK OFİSİ

BEKLİ MİMARLIK MÜLK OFİSİ
BEKLİ MİMARLIK MÜLK OFİSİ
BEKLİ MİMARLIK MÜLK OFİSİ

Этот маленький турецкий дом выглядит прекрасным вариантом для жизни молодой семьи в пригороде. В нем три спальни, он хорошо освещен со всех сторон, на ленточном фундаменте он может быть построен на любом типе почв и при этом имеет большую террасу. Он стоит 2,9 млн рублей в формате под чистовую отделку.

​Современный стиль

Вид 1 hq-design коттедж,частный дом,дизайн фасадов,дом из контейнеров,экстерьер,совеременный стиль,планировка
hq-design

Вид 1

hq-design
hq-design
hq-design

Этот дом был спроектирован специально для умеренного климата в РФ архитекторами из Саратовской области. Он имеет две спальни, кухню-гостиную, панорамные окна и окна в пол, а также симпатичное крыльцо.

«Коробка» в 75 метров обойдется вам в 1,1 млн рублей, а полная реализация с отделкой – от 3 млн рублей.

​Польский модерн

PROJEKT DOMU LOGAN G1 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Этот дом на уровень выше двух предыдущих, и поэтому его реализация будет гораздо более дорогостоящей. Но если вы никуда не спешите, а 3 млн рублей и доход в будущем у вас имеется, стоит подумать и о том, чтобы начать строить такой коттедж.

 «Коробка» такого дома в 140 метров строится за 3 млн рублей, а дом с отделкой стоит в два раза дороже.

​Минимализм с капелькой люкса

PROJEKT DOMU E4 G1 ECONOMIC (wersja A) , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Этот дом тоже дороже первых двух, но и выглядит гораздо более презентабельно. Выбранные под стиль минимализм цвета и панорамное остекление заставят любого смотреть именно на такие проекты домов!

Здесь вы заплатите 1,9 млн за коробку и около 4 млн за реализацию под чистовую отделку.

​Красивый и современный

PROJEKT DOMU LILA ECONOMIC , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Следующий проект очень маленький – всего 100 метров мансардного типа подойдут для небольшой семьи, например, в 3-4 человека. В таком доме будет приятно жить, ведь он построен по хорошему проекту.

Стоит он 2 млн за «коробку» в 100 метров и 3,1 млн – «под отделку». Этот проект меньше по размеру и имеет меньшее количество панорамных окон, чем предыдущий.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Скандинавские мелодии

Projekt domu Swen II , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Следующий проект выполнен в лаконичной манере скандинавского стиля. Он имеет привлекательный формат планировки и, в отличие от предыдущих, весь расположен на первом этаже, без мансарды.

Стоит он 1,7 млн за «коробку» и 3,1 млн – под чистовую отделку.

​Традиционный шик

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Этот симпатичный домик в шоколадных тонах понравится тем, кому импонируют стили шале, кантри и рустик.

«Коробка» здесь стоит 1,8 млн, а 3 млн рублей он стоит под чистовую отделку.

Азиатский стиль

가평 네모정자집, 리슈건축 리슈건축 Дома в стиле модерн
리슈건축

리슈건축
리슈건축
리슈건축

Этот небольшой домик построен по азиатскому, а не польскому проекту и выглядит очень аскетично, как и все в азиатском минимализме. Обратите внимание на формат кровли в этом доме и третий этаж для детской игровой!

100 метров его площади стоят до 3 млн рублей – под отделку.

​Лучший вариант

PROJEKT DOMU KORNEL VI (z wiatą) ENERGO , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Еще один прекрасный дом с особенно эффектным видом подойдет тем, кто не любит мансарды, но обожает террасы!

Стоимость под отделку – всего 3,2 млн!

​Одноэтажный формат

Вид 1 hq-design современный стиль,коттедж,планировка,дизайн фасадов,экстерьер
hq-design

Вид 1

hq-design
hq-design
hq-design

Последний вариант дома в 100 метров также спроектирован в РФ и смотрится очень современно! Он подойдет для семьи с 2-3 детьми.

«Коробка» 100 метров стоит 1,6 млн рублей, с легкой отделкой – около 3,3 млн рублей.

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