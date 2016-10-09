Проекты домов стоимостью до 3 млн

Мы знаем, как вам хочется наконец-то переехать в собственный идеальный дом! Нам – тоже! Поэтому мы собрали для вас подборку бюджетных домов, возведение которых не потребует более 3,3 млн рублей!
Все цены были даны нам архитекторами и студиями-проектировщиками, поэтому вы можете рассчитывать на их правдивость. Данные цены даны без учета работ строителей, обычно без отделки (в формате «под чистовую отделку»), без мебели и декора.
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Современная модель одноэтажного дома с вальмовой крышей – это стильный ответ современному пригороду с его ультра-современными домами!
Площадь 88 метров обойдется вам в 2,3 млн за «коробку» и 3,3 млн под отделку.
Этот маленький турецкий дом выглядит прекрасным вариантом для жизни молодой семьи в пригороде. В нем три спальни, он хорошо освещен со всех сторон, на ленточном фундаменте он может быть построен на любом типе почв и при этом имеет большую террасу. Он стоит 2,9 млн рублей в формате под чистовую отделку.
Этот дом был спроектирован специально для умеренного климата в РФ архитекторами из Саратовской области. Он имеет две спальни, кухню-гостиную, панорамные окна и окна в пол, а также симпатичное крыльцо.
«Коробка» в 75 метров обойдется вам в 1,1 млн рублей, а полная реализация с отделкой – от 3 млн рублей.
Этот дом на уровень выше двух предыдущих, и поэтому его реализация будет гораздо более дорогостоящей. Но если вы никуда не спешите, а 3 млн рублей и доход в будущем у вас имеется, стоит подумать и о том, чтобы начать строить такой коттедж.
«Коробка» такого дома в 140 метров строится за 3 млн рублей, а дом с отделкой стоит в два раза дороже.
Этот дом тоже дороже первых двух, но и выглядит гораздо более презентабельно. Выбранные под стиль минимализм цвета и панорамное остекление заставят любого смотреть именно на такие проекты домов!
Здесь вы заплатите 1,9 млн за коробку и около 4 млн за реализацию под чистовую отделку.
Следующий проект очень маленький – всего 100 метров мансардного типа подойдут для небольшой семьи, например, в 3-4 человека. В таком доме будет приятно жить, ведь он построен по хорошему проекту.
Стоит он 2 млн за «коробку» в 100 метров и 3,1 млн – «под отделку». Этот проект меньше по размеру и имеет меньшее количество панорамных окон, чем предыдущий.
Следующий проект выполнен в лаконичной манере скандинавского стиля. Он имеет привлекательный формат планировки и, в отличие от предыдущих, весь расположен на первом этаже, без мансарды.
Стоит он 1,7 млн за «коробку» и 3,1 млн – под чистовую отделку.
Этот симпатичный домик в шоколадных тонах понравится тем, кому импонируют стили шале, кантри и рустик.
«Коробка» здесь стоит 1,8 млн, а 3 млн рублей он стоит под чистовую отделку.
Этот небольшой домик построен по азиатскому, а не польскому проекту и выглядит очень аскетично, как и все в азиатском минимализме. Обратите внимание на формат кровли в этом доме и третий этаж для детской игровой!
100 метров его площади стоят до 3 млн рублей – под отделку.
Еще один прекрасный дом с особенно эффектным видом подойдет тем, кто не любит мансарды, но обожает террасы!
Стоимость под отделку – всего 3,2 млн!
Последний вариант дома в 100 метров также спроектирован в РФ и смотрится очень современно! Он подойдет для семьи с 2-3 детьми.
«Коробка» 100 метров стоит 1,6 млн рублей, с легкой отделкой – около 3,3 млн рублей.
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