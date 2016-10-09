Проекты домов стоимостью до 3 млн

Мы знаем, как вам хочется наконец-то переехать в собственный идеальный дом! Нам – тоже! Поэтому мы собрали для вас подборку бюджетных домов, возведение которых не потребует более 3,3 млн рублей!

Все цены были даны нам архитекторами и студиями-проектировщиками, поэтому вы можете рассчитывать на их правдивость. Данные цены даны без учета работ строителей, обычно без отделки (в формате «под чистовую отделку»), без мебели и декора.

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