Полезные аксессуары из стекла

История стаканов для питья насчитывает много столетий. Стаканы, как и любые другие предметы из стекла, эволюционируют – расширяется химический состав материалов, из которых из изготавливают, меняются размеры и форма стаканов. Фирма SHTOX PRODUCTION превзошла всех конкурентов, изготовив настоящий вращающийся стакан, наподобии всем известной детской игрушки юла. Стакан вращается вокруг и против своей оси, и ему совершенно не грозит упасть на бок. Наличие такого стакана на собственной кухне гарантирует вам успех и признание в глазах гостей организованной вами вечеринки. Неудивительно, что стакан от SHTOX PRODUCTION уже стал обладателем целых двух премий Red Dot Design Award в категории Дизайн продуктов .