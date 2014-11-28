Полезные аксессуары из стекла

Чем больше в комнате предметов из стекла, тем больше в ней прозрачности, легкости и света. Стеклянные столики, стеклянные и зеркальные детали для шкафов и перегородок, а также посуда из стекла и многие другие элеметы декора украсят интерьер вашего дома, сделают его изящным и оригинальным. Несмотря на кажущуюся незаметность, предметы из стекла часто становятся одними из самых заметных
обитателей комнат.
Лампа Light Drop от дизайнеров из бюро e27 носит на себе перфорированную пластину, чем-то напоминающую шапочку с вуалью. Истинное предназначение
вуали – в рассеивании света, превращении его в нежный блеск. Эта лампа вполне заслуженно была номинирована на премию German Desing 2014 за уникальное свойство наполнять комнату особым, кокетливо мерцающим светом.
Стеклянные разноцветные стаканы знакомы нам еще по родительским сервизам, купленным в уже далекие советские времена. Немецкая компания Arnstadt занялась выпуском хрусталя в 1947 году и до сих пор сохранила лидерские позиции на этом рынке. На протяжении многих десятилетий Arnstadt выпускает дорогую хрустальную посуду высшей пробы, которой нет равных по красоте и утонченности. На бокалах, которые вы видите на снимке, нанесены уникальные эксклюзивные рисунки, которые не повторяются на других наборах. Огромный объем работ специалисты Arnstadt выполняют вручную.
Вазы вносят в интерьер дополнительную
изюминку и являются удачным завершением композиции интерьера. Стеклянные сосуды идеально подойдут для того, чтобы наполнить их вкусными конфетками, которыми в любой момент смогут полакомиться все члены семьи. Особенно соблазнительно выглядит сосуд, доступ к которому лежит не через горлышко, а через одну из стеклянных стенок.
Стеклянный стол, опорой которого являются несколько металлических обручей, станет чудесным украшением как в гостиной, так и в офисе. Составленный из нескольких окружностей, он словно символизирует бесконечный разговор или приятное чаепитие, которое так не хочется завершать.
История стаканов для питья насчитывает много столетий. Стаканы, как и любые другие предметы из стекла, эволюционируют – расширяется химический состав материалов, из которых из изготавливают, меняются размеры и форма стаканов. Фирма SHTOX PRODUCTION превзошла всех конкурентов, изготовив настоящий вращающийся стакан, наподобии всем известной детской игрушки юла. Стакан вращается вокруг и против своей оси, и ему совершенно не грозит упасть на бок. Наличие такого стакана на собственной кухне гарантирует вам успех и признание в глазах гостей организованной вами вечеринки. Неудивительно, что стакан от SHTOX PRODUCTION уже стал обладателем целых двух премий Red Dot Design Award в категории
Дизайн продуктов.