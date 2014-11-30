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Топ 5: лучшие проекты недели

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Selection of Projects, Durrant Associates - Hello Photo Durrant Associates - Hello Photo
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Воскресенье на homify начинается с перечисления лучших проектов прошедшей недели, которая оказалась не менее увлекательной, чем все предыдущие. Мы посмотрели на яркие и необычные настенные декорации, представили несколько проектов в рамках рубрики До & После, порассуждали на тему симбиоза литературы и архитектуры и познакомили вас с творчеством архитектурной группы BIG, которую возглавляет самый знаменитый зодчий нового поколения – датчанин Бьярке Ингельс. 

Давайте еще раз посмотрим на незаурядные проекты, будоражившие наше воображение на протяжении последних семи дней. 

5. Отель Villa Honegg – заслуженные 5*

Hotel Villa Honegg, Jestico + Whiles Jestico + Whiles Гостиницы в скандинавском стиле Гостиницы
Jestico + Whiles

Hotel Villa Honegg

Jestico + Whiles
Jestico + Whiles
Jestico + Whiles

Далеко не все 5-звездные гостиницы на сегодняшний день оправдывают количество присвоенных им звезд. Создается впечатление, что многие из них, некогда получив статус люкс, перестали стемиться к постоянному совершествованию.  В этой Книге идей мы рассказываем про 5-звездный отель Villa Honegg, в постояльцах которого числились такие мировые знаменитости как Чарли Чаплин, Одри Хепберн и Софи Лорен. однако он по сей день остается идеальным местом для отдыха. Интерьеры комнат оформлены в густавианском стиле, в отеле имеется пейзажный бассейн под открытым небом, ресторан и лаунж-бар. Дизайном интерьера Villa Honegg 5* занималась команда архитекторов из бюро Jestico+Whiles

4. Может ли круглая кровать быть удобной?

letto Time, la falegnami la falegnami Спальная комната Кровати и изголовья
la falegnami

la falegnami
la falegnami
la falegnami

Эта Книга идей посвящена круглым кроватям. Про круглые кровати есть популярная шутка на такой кровати я легко валяюсь хоть вдоль, хоть поперек, осталось только узнать, где у нее вдоль, а где поперек. Цель статьи – разрушить стереотипы вокруг необычной кровати  и доказать, что спать на ней может быть очень комфортно, и при желании кровать можно разместить даже в небольшой комнате. 

3. Архитектурный портрет: Бьярке Ингельс

VM HOUSES, BIG-BJARKE INGELS GROUP BIG-BJARKE INGELS GROUP Дома в стиле модерн
BIG-BJARKE INGELS GROUP

VM HOUSES

BIG-BJARKE INGELS GROUP
BIG-BJARKE INGELS GROUP
BIG-BJARKE INGELS GROUP

На сегодняшний день Бьярке Ингельс считается самым влиятельным архитектором нового поколения, его студия BIG ежегодно разрабатывает десятки интереснейших проектов по всему миру. Какие из них стали самыми яркими, а также что обозначает девиз Бьярке Yes is More, читайте здесь

2. Креативное освещение

Selection of Projects, Durrant Associates - Hello Photo Durrant Associates - Hello Photo
Durrant Associates – Hello Photo

Selection of Projects

Durrant Associates - Hello Photo
Durrant Associates – Hello Photo
Durrant Associates - Hello Photo

Интереснейшая статья, посвященная проектам по креативному освещению, выполненных талантливыми британскими дизайнерами. Рассматриваются световые решения в интерьере помещений различного типа  - бар, дискотека, гостиная, сад и даже ванная комната. 

1. Ваш идеальный роман в архитектуре

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO RURALE, zanella architettura zanella architettura Дома в рустикальном стиле
zanella architettura

zanella architettura
zanella architettura
zanella architettura

Одни исследователи утверждают, что термин «романтизм» имеет общую основу со словом «роман», ведь излюбленным жанром литературы того времени стал рыцарский, любовный и приключенческий роман. Другие ученые полагают, что термин происходит от испанского «романс» (romance). Как бы то ни было, само слово рисует в нашем воображении таинственные сочные и насыщенные образы, которые нашли свой отклик в сердцах философов, поэтов, художников и архитекторов. 

В этой уникальной Книге идей мы приводим несколько идеальных мест для признания в любви, отдыха, созерцания и поиска вдохновения.

Журнальные столики на любой вкус
Какой проект на этой неделе запомнился вам больше других? 

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