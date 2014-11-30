Топ 5: лучшие проекты недели

Воскресенье на homify начинается с перечисления лучших проектов прошедшей недели, которая оказалась не менее увлекательной, чем все предыдущие. Мы посмотрели на яркие и необычные настенные декорации, представили несколько проектов в рамках рубрики До & После, порассуждали на тему симбиоза литературы и архитектуры и познакомили вас с творчеством архитектурной группы BIG, которую возглавляет самый знаменитый зодчий нового поколения – датчанин Бьярке Ингельс.

Давайте еще раз посмотрим на незаурядные проекты, будоражившие наше воображение на протяжении последних семи дней.