Топ 5: лучшие проекты недели

Воскресенье на homify начинается с перечисления лучших проектов прошедшей недели, которая оказалась не менее увлекательной, чем все предыдущие. Мы посмотрели на яркие и необычные настенные декорации, представили несколько проектов в рамках рубрики До & После, порассуждали на тему симбиоза литературы и архитектуры и познакомили вас с творчеством архитектурной группы BIG, которую возглавляет самый знаменитый зодчий нового поколения – датчанин Бьярке Ингельс.
Давайте еще раз посмотрим на незаурядные проекты, будоражившие наше воображение на протяжении последних семи дней.
Далеко не все 5-звездные гостиницы на сегодняшний день оправдывают количество присвоенных им звезд. Создается впечатление, что многие из них, некогда получив статус
люкс, перестали стемиться к постоянному совершествованию. В этой Книге идей мы рассказываем про 5-звездный отель Villa Honegg, в постояльцах которого числились такие мировые знаменитости как Чарли Чаплин, Одри Хепберн и Софи Лорен. однако он по сей день остается идеальным местом для отдыха. Интерьеры комнат оформлены в густавианском стиле, в отеле имеется пейзажный бассейн под открытым небом, ресторан и лаунж-бар. Дизайном интерьера Villa Honegg 5* занималась команда архитекторов из бюро Jestico+Whiles.
Эта Книга идей посвящена круглым кроватям. Про круглые кровати есть популярная шутка
на такой кровати я легко валяюсь хоть вдоль, хоть поперек, осталось только узнать, где у нее вдоль, а где поперек. Цель статьи – разрушить стереотипы вокруг необычной кровати и доказать, что спать на ней может быть очень комфортно, и при желании кровать можно разместить даже в небольшой комнате.
На сегодняшний день Бьярке Ингельс считается самым влиятельным архитектором нового поколения, его студия BIG ежегодно разрабатывает десятки интереснейших проектов по всему миру. Какие из них стали самыми яркими, а также что обозначает девиз Бьярке Yes is More, читайте здесь.
Интереснейшая статья, посвященная проектам по креативному освещению, выполненных талантливыми британскими дизайнерами. Рассматриваются световые решения в интерьере помещений различного типа - бар, дискотека, гостиная, сад и даже ванная комната.
Одни исследователи утверждают, что термин «романтизм» имеет общую основу со словом «роман», ведь излюбленным жанром литературы того времени стал рыцарский, любовный и приключенческий роман. Другие ученые полагают, что термин происходит от испанского «романс» (romance). Как бы то ни было, само слово рисует в нашем воображении таинственные сочные и насыщенные образы, которые нашли свой отклик в сердцах философов, поэтов, художников и архитекторов.
В этой уникальной Книге идей мы приводим несколько идеальных мест для признания в любви, отдыха, созерцания и поиска вдохновения.