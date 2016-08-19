Коттедж для стильной семьи

Продуманная и весьма оригинальная архитектура дома сочетает в себе ряд классических и инновационных решений. Белая отделка фасада контрастно подчеркнута высокой черепичной крышей. Форма крыши – отдельный вопрос. Во-первых, ее высота дает возможность разместить мансардные окна, которые весьма полезны с практической точки зрения, для создания уютных комнат. Кроме того, высокая черепичная крыша придает дому очарование традиционных особняков и респектабельность. Но обратим внимание на белый фасад дома – здесь тоже не обошлось без своих сюрпризов. Великолепное решение – украсить экстерьер дома и внести массу солнечного света в интерьер комнат с помощью угловых панорамных окон. А оформление оконных проемов в виде арок сделало их исключительно декоративными.