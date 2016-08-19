Коттедж для стильной семьи

Этот великолепный проект польских архитекторов компании ARCHON+ PROJEKTY DOMÓW заслуживает, безусловно, особого внимания. Дом имеет весьма эффектную и оригинальную форму крыши, угловые окна в виде арок добавляют выразительности и без того экстравагантной архитектуре. Внутреннее обустройство дома также – на высшем уровне. На почти 130 квадратных метрах площади расположились просторная гостиная, 5 спален, 2 ванные комнаты, прачечная, гардеробная и много других полезных помещений.
Продуманная и весьма оригинальная архитектура дома сочетает в себе ряд классических и инновационных решений. Белая отделка фасада контрастно подчеркнута высокой черепичной крышей. Форма крыши – отдельный вопрос. Во-первых, ее высота дает возможность разместить мансардные окна, которые весьма полезны с практической точки зрения, для создания уютных комнат. Кроме того, высокая черепичная крыша придает дому очарование традиционных особняков и респектабельность. Но обратим внимание на белый фасад дома – здесь тоже не обошлось без своих сюрпризов. Великолепное решение – украсить экстерьер дома и внести массу солнечного света в интерьер комнат с помощью угловых панорамных окон. А оформление оконных проемов в виде арок сделало их исключительно декоративными.
Мы уже видели, как арочные угловые окна преобразили архитектуру дома. Интерьер гостиной, украшенной такой широкой панорамой восхищает в той же степени. Оформление комнаты достаточно лаконичное, первую скрипку в этой композиции играет наполненность пространства солнечным светом и великолепие зеленых пейзажей в обрамлении арок. Тонкие нюансы декора дополняют этот впечатление: большой, но очень воздушный светильник над диванами сочетает в себе флористические мотивы и абстрактную простоту формы, цветовая палитра интерьера выполнена в благородных сдержанных тонах, что идеально сочетается с яркими архитектурными решениями.
В светлом интерьере гостиной есть еще одно приятное дополнение, которое делает эту комнату невероятно уютной. Большой камин, где за стеклом пляшут языки живого пламени расположен напротив диванов и идеально дополняет композицию просторной комнаты.
В открытом пространстве гостиной отдельную часть занимает зона столовой. Большой стол из выбеленной древесины в тон интерьера и легкие стулья оригинального дизайна располагаются напротив широкого панорамного портала в сад. Зона столовой лишь ненавязчиво выделена в гостиной с помощью трех светильников над обеденным столом, что позволяет сохранить общий объем помещения.
В открытом пространстве гостиной нашлось место и для лаконичной кухни, дизайн которой сочетает минимализм и функциональность. Цветовая гамма этого пространства составлена очень элегантно. Белый пол, светлая древесина фасадов – в тон остальной деревянной отделки пространства, черный графит столешницы собирает и подчеркивает геометрию шкафов.
В тыльной части дома оборудован дополнительный вход в комнаты и гараж, оформленные деревянными панелями с бронзовым оттенком в тон черепичной крыше здания. Архитектура этой части дома также поддерживает основную тему масштабного остекления: угловой окошко в той же форме арочного свода, застекленная входная дверь.