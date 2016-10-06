TOП-10 современных домов

Стили архитектуры США, проекты домов в американском стиле… Сегодня вас ждет интересная виртуальная экскурсия в мир архитектуры и дизайна этой страны.
Специально для вас мы собрали проекты от специалистов homify, которые они реализовали в США и сделали это, без сомнения, блестяще. Если у вас после прочтения останутся какие-либо вопросы – не стесняйтесь, задавайте их в комментариях.
А пока начнем…
Еще одним представителем данного стиля является это ранчо. Оно реализовано в лесах Айдахо и смотрится здесь очень органично – так, будто его построили уже 100 лет назад. Мы уже писали о данном проекте в другой нашей статье, где рассказывается и про штат, и про сам дом.
Удивительный и очень разнообразный стиль Log Cabin («Домик в лесу») вмещает в себя как традиционную каркасную архитектуру в стиле домика в лесу, так и модные, современные проекты, как этот. Большинство домов в таком стиле находится на Западном побережье, а также в горной местности в США.
Данный проект отличает потрясающее расположение на скале и панорамный вид из гостиной. Спальни находятся этажом ниже, но тоже имеют хороший вид.
Этот дом создан на основе эклектичного смешения различных стилей. В нем есть отголоски стиля Прерий, брутальность стиля log cabin и, конечно же, большая доля современного стиля в архитектуре.
Такие дома мы можем найти на всей территории страны, они совмещают любовь к природе и инновационным методам строительства, а также эксклюзивные детали и очень удобную планировку расширенного формата.
Если на северо-западе все любят деревянные домики, как в горах, или темные бунгало, как в Беркли, или стиль Прерий на среднем западе, то на юге страны ситуация обстоит совершенно иная. Здесь любят белые дома, пастельные оттенки, простую архитектуру и тот самый «образ американской мечты».
Перед вами сверху – миниатюрный представитель стиля французских плантаций из Техаса. Такие дома вы можете найти по всем южным штатам – в Каролинах и Джорджии, Флориде, Луизиане и других штатах.
Важные отличия от стиля кейп-код (английский колониальный на Северо-Востоке) – железная крыша, квадратные колонны, особенно украшенные экранчики для крыльца и расположение на высоком фундаменте или сваях.
Самый эффектный из американских, без сомнения – голливудский стиль. Здесь виллы находятся не только на одноименных холмах, но даже в других городах и все равно имеют террасы с панорамным видом, бассейн, максимальный формат остекления и нежный блеск ар-деко в декоре.
Большинство дорогих домов в Лос-Анджелесе имеют именно такой формат. Они ультра-современны, являются представителями передового модерна и чаще всего имеют площадь от 440 кв. метров. Правда, и маленькие голливудские виллы площадью 200-250 кв. метров тоже существуют!
Особенный стиль шингл на северо-востоке базируется на датской и английской колониальной традициях. С ходу он напоминает обычный белый домик в стиле кейп-код, но имеет необычный формат мансардной крыши и часто оформление стен деревянной черепицей (!), а не сайдингом. Такие дома в реконструкциях могут стоить целое состояние – от $25 млн за хорошее расположение, например, в гламурном Хемптонсе.
Наконец-то мы дошли и до самого образного стиля архитектуры в США, который большинством называется «американским». Это дом, построенный по каркасной технологии, чаще всего имеет один или два (с мансардой) этажа, окрашен в бело-серо-голубую цветовую гамму и с виду очень аккуратен. На юге этот стиль начинает изобиловать пастельными оттенками – розовыми, желтыми, зелеными, а, например, на острове Нантакет (Nantucket) вы можете увидеть и его люксовые вариации.
Современный стиль Прерий – это особая комбинация из планировки, дизайна экстерьера, выбора материалов и цветовой гаммы, идеально подходящая под… скучный пейзаж прерий и равнин! Он отлично вписывается и в образ средней полосы РФ.
Есть два стиля из колониальных южных, похожих друг на друга. В основном они напоминают любую средиземноморскую виллу, но на самом деле созданы из разных традиций – испанской и французской. Испанский дом волевой, брутальный, желто-охристый, а вот французский Монтеррей имеет белый цвет фасадов и голубые ставни, как домики на южной французской Ривьере. Правда, с первого взгляда эти стили кажутся идентичными из-за общей средиземноморской традиции.
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