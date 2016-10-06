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TOП-10 современных домов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
SUNSET STRIP RESIDENCE , McClean Design McClean Design Дома в стиле модерн
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Стили архитектуры США, проекты домов в американском стиле… Сегодня вас ждет интересная виртуальная экскурсия в мир архитектуры и дизайна этой страны.

Специально для вас мы собрали проекты от специалистов homify, которые они реализовали в США и сделали это, без сомнения, блестяще. Если у вас после прочтения останутся какие-либо вопросы – не стесняйтесь, задавайте их в комментариях.

А пока начнем…

​Ранчо

Lucky 4 Ranch, Uptic Studios Uptic Studios Дома в рустикальном стиле
Uptic Studios

Lucky 4 Ranch

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Еще одним представителем данного стиля является это ранчо. Оно реализовано в лесах Айдахо и смотрится здесь очень органично – так, будто его построили уже 100 лет назад. Мы уже писали о данном проекте в другой нашей статье, где рассказывается и про штат, и про сам дом.

​Домик в лесу

Camp Hammer, Uptic Studios Uptic Studios Дома в стиле модерн
Uptic Studios

Camp Hammer

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Удивительный и очень разнообразный стиль Log Cabin («Домик в лесу») вмещает в себя как традиционную каркасную архитектуру в стиле домика в лесу, так и модные, современные проекты, как этот. Большинство домов в таком стиле находится на Западном побережье, а также в горной местности в США.

Данный проект отличает потрясающее расположение на скале и панорамный вид из гостиной. Спальни находятся этажом ниже, но тоже имеют хороший вид.

​Американский модерн

Denver Street Lot 7, Uptic Studios Uptic Studios Дома в стиле модерн
Uptic Studios

Denver Street Lot 7

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Этот дом создан на основе эклектичного смешения различных стилей. В нем есть отголоски стиля Прерий, брутальность стиля log cabin и, конечно же, большая доля современного стиля в архитектуре.

Такие дома мы можем найти на всей территории страны, они совмещают любовь к природе и инновационным методам строительства, а также эксклюзивные детали и очень удобную планировку расширенного формата.

​Французский стиль плантаций

Palma Plaza Residence, Hugh Jefferson Randolph Architects Hugh Jefferson Randolph Architects Дома в стиле модерн
Hugh Jefferson Randolph Architects

Palma Plaza Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

Если на северо-западе все любят деревянные домики, как в горах, или темные бунгало, как в Беркли, или стиль Прерий на среднем западе, то на юге страны ситуация обстоит совершенно иная. Здесь любят белые дома, пастельные оттенки, простую архитектуру и тот самый «образ американской мечты».

Перед вами сверху – миниатюрный представитель стиля французских плантаций из Техаса. Такие дома вы можете найти по всем южным штатам – в Каролинах и Джорджии, Флориде, Луизиане и других штатах.

Важные отличия от стиля кейп-код (английский колониальный на Северо-Востоке) – железная крыша, квадратные колонны, особенно украшенные экранчики для крыльца и расположение на высоком фундаменте или сваях.

​Голливудский стиль

Blue Jay Way, McClean Design McClean Design Дома в стиле модерн
McClean Design

Blue Jay Way

McClean Design
McClean Design
McClean Design

Самый эффектный из американских, без сомнения – голливудский стиль. Здесь виллы находятся не только на одноименных холмах, но даже в других городах и все равно имеют террасы с панорамным видом, бассейн, максимальный формат остекления и нежный блеск ар-деко в декоре.

Лос-анджелесский дом

SUNSET STRIP RESIDENCE , McClean Design McClean Design Дома в стиле модерн
McClean Design

SUNSET STRIP RESIDENCE

McClean Design
McClean Design
McClean Design

Большинство дорогих домов в Лос-Анджелесе имеют именно такой формат. Они ультра-современны, являются представителями передового модерна и чаще всего имеют площадь от 440 кв. метров. Правда, и маленькие голливудские виллы площадью 200-250 кв. метров тоже существуют!

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​Стиль шингл

Hardwood Conservatory Hampton Windows Зимний сад в классическом стиле
Hampton Windows

Hardwood Conservatory

Hampton Windows
Hampton Windows
Hampton Windows

Особенный стиль шингл на северо-востоке базируется на датской и английской колониальной традициях. С ходу он напоминает обычный белый домик в стиле кейп-код, но имеет необычный формат мансардной крыши и часто оформление стен деревянной черепицей (!), а не сайдингом. Такие дома в реконструкциях могут стоить целое состояние – от $25 млн за хорошее расположение, например, в гламурном Хемптонсе.

​Кейп-код

OPEN HOUSE, THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh Дома в стиле кантри
THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh

THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh
THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh
THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh

Наконец-то мы дошли и до самого образного стиля архитектуры в США, который большинством называется «американским». Это дом, построенный по каркасной технологии, чаще всего имеет один или два (с мансардой) этажа, окрашен в бело-серо-голубую цветовую гамму и с виду очень аккуратен. На юге этот стиль начинает изобиловать пастельными оттенками – розовыми, желтыми, зелеными, а, например, на острове Нантакет (Nantucket) вы можете увидеть и его люксовые вариации.

​Стиль Прерий

Park Lane Residence, Uptic Studios Uptic Studios Дома в стиле модерн
Uptic Studios

Park Lane Residence

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Современный стиль Прерий – это особая комбинация из планировки, дизайна экстерьера, выбора материалов и цветовой гаммы, идеально подходящая под… скучный пейзаж прерий и равнин! Он отлично вписывается и в образ средней полосы РФ.

​Колониальный испанский и Монтеррей

Luxury Homes Huntington Beach, Remeorealty Remeorealty
Remeorealty

Luxury Homes Huntington Beach

Remeorealty
Remeorealty
Remeorealty

Есть два стиля из колониальных южных, похожих друг на друга. В основном они напоминают любую средиземноморскую виллу, но на самом деле созданы из разных традиций – испанской и французской. Испанский дом волевой, брутальный, желто-охристый, а вот французский Монтеррей имеет белый цвет фасадов и голубые ставни, как домики на южной французской Ривьере. Правда, с первого взгляда эти стили кажутся идентичными из-за общей средиземноморской традиции.

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