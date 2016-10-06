TOП-10 современных домов

Стили архитектуры США, проекты домов в американском стиле… Сегодня вас ждет интересная виртуальная экскурсия в мир архитектуры и дизайна этой страны.

Специально для вас мы собрали проекты от специалистов homify, которые они реализовали в США и сделали это, без сомнения, блестяще. Если у вас после прочтения останутся какие-либо вопросы – не стесняйтесь, задавайте их в комментариях.

А пока начнем…