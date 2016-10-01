TOП-10 современных австралийских домов

Австралия… страна мечты! С минимальной заработной платой в районе 100.000 рублей, потрясающими белоснежными (или огненно-красными, на выбор) пляжами у океана, с такими легендарными городами, как Сидней и Мельбурн, с английской речью, красивыми улицами и… современной архитектурой!
В такой стране нужно побывать хоть раз, посмотреть на сиднейскую оперу и бухту, погладить кенгуру, насладиться серфингом на огромных волнах! Но для любителей архитектуры очень важной частью является вопрос «А как живут люди в Австралии?». На него мы и попытаемся вам ответить.
Австралия – страна с очень колоритным прошлым и еще более волнующим настоящим. Стилей в архитектуре в стране – несколько десятков, от колониальных до трендовых международных, от азиатских, привнесенных совсем недавно, до английских, первых стилей на континенте. Сегодня мы собрали для вас 10 домов, которые покажут вам все разнообразие австралийской частной архитектуры.
Этот потрясающий дом в стиле минимализм представляет азиатское влияние на архитектуру Австралии. В самой стране очень много эмигрантов из азиатских стран, которые находятся совсем рядом, с севера, а климат здесь вполне приемлем для копирования идей и решений из Азии.
Посмотрите на деревянные, будто японские, экраны, на оригинальный формат крыши, будто в традиционном корейском доме, на любовь к дереву. Все в этом доме выдает лаконизм азиатского минимализма.
Пусть вас не смущает черепичный формат крыши, который сразу навевает мысли об испанском колониальном стиле. Перед вами – дом в стиле французской эклектики, с заимствованиями из модерна, минимализма, с геометричным французским садом и интерьерами в стиле ультра-современного ар-деко. Похожий стиль есть и в США – French Eclectic.
Некоторые виллы в Австралии копируют настроение тропического тайского оазиса, как в бутик-отеле в бунгало или на модном курорте. Тогда в ход вступают этнические беседки, плетеная мебель, азиатские аксессуары, темное дерево, черный цвет и темная листва.
Современный модерн в Австралии выглядит как немецкий, но у него гораздо больше перспектив. Он часто использует элементы стиля параметрика или ар-деко и минимализма в дизайне интерьера, создавая из них весьма сложные комбинации.
Австралийский минимализм способствует созданию расслабленной атмосферы для жизни и отдыха. Такие дома обычно расположены на отдельных участках, недалеко от океана, а не в формате коттеджных поселков. Популярная планировка – вытянутая форма, где окна рядами смотрят на бассейн.
Интересные футуристичные проекты – не редкость в Австралии, но большинство из них являются отелями, ресторанами или барами или же виллами для сдачи в аренду туристам. Традиционная архитектура все же проще.
Этот эффектный дом в стиле модерн имеет в своей коллекции элементы стиля ар-деко и выглядит очень современно. Напоминая нам о том, что панорамное остекление в Австралии – правило, а не исключение, он идеально вписывается в атмосферу жаркого южного пригорода.
Проекты домов в американском стиле в Австралии тоже не редкость – часть из них привезена колонистами и, развиваясь в похожих с США условиях, приобрела идентичные черты. Другая часть является современными копиями, которые строятся с оглядкой на США.
Если говорить об «обычной пригородной Австралии», то именно таких домов в стране половина. Еще одна половина – простейшие каркасные бунгало в стиле модерн.
Французский стиль имеет множество разновидностей в Австралии и добавляет огромным, просторным и солнечным домам капельку аристократичной эстетики.
Многие дома в пригороде построены на очень узких, вытянутых участках, которые вмещают лишь сам дом, но не оставляют места для палисадника или сада по бокам. Таких узкофасадных домов в Австралии очень много, и они отлично вписываются в ритм современной жизни.
Далее на homify:
— Все о строительстве дома на homify;
— Испанский современный стиль в дизайне интерьера;