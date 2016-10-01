TOП-10 современных австралийских домов

Австралия… страна мечты! С минимальной заработной платой в районе 100.000 рублей, потрясающими белоснежными (или огненно-красными, на выбор) пляжами у океана, с такими легендарными городами, как Сидней и Мельбурн, с английской речью, красивыми улицами и… современной архитектурой!

В такой стране нужно побывать хоть раз, посмотреть на сиднейскую оперу и бухту, погладить кенгуру, насладиться серфингом на огромных волнах! Но для любителей архитектуры очень важной частью является вопрос «А как живут люди в Австралии?». На него мы и попытаемся вам ответить.

Австралия – страна с очень колоритным прошлым и еще более волнующим настоящим. Стилей в архитектуре в стране – несколько десятков, от колониальных до трендовых международных, от азиатских, привнесенных совсем недавно, до английских, первых стилей на континенте. Сегодня мы собрали для вас 10 домов, которые покажут вам все разнообразие австралийской частной архитектуры.