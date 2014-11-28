До & После: Из руин в уютный лофт

Кто из нас не мечтал о собственном маленьком доме, интерьер которого можно оформить согласно своим и только своим представлениям об том, как должно выглядеть идеальное жилище.
Испанская архитектурная фирма Orvas Orvas как раз занимается тем, что преобразует заброшенные и помещения в стильные и современные квартиры. Сегодня мы посмотрим на один из ее проектов превращения забытой богом лачуги на окраине города в модный и дорогой лофт.
Взглянув на первые два изображения, нас охватила легкая паника. Неужели эти руины можно превратить в помещение, пригодное для жизни? Чтобы успешно справиться с проектом, специалистам необходимо иметь не только богатое воображение, но и изрядную долю мужества. В доме отсутствует часть стены, посреди комнаты стоит туалет, количество строительного мусора исчисляется килограммами. Однако смелые испанские строители и архитекторы не отступили перед трудностями и взялись за проект. Давайте посмотрим, что из этого получилось.
Форму крыши строители и архитекторы, работавшие над проектом, решили оставить без изменения. Ее поверхность была лишь ошуткатурена и побелена. Для заказчика было важно сохранить контуры здания нетронутыми, а также не нарушить панораму зданий, к которой привыкли местные жители.
Светлый и просторный лофт, высота потолков которого составляет порядка шести метров, ничем не напоминает полуразрушенное помещение с хрупкими стенами, еще совсем недавно стоявшее на его месте. Антресольный этаж визуально разделил помещение на две различные зоны. На нижнем уровне находятся гостиная, кухня и санузел, а на верхем – спальная комната. Пространство украшает стильная лестница необычной формы, выполненная из чугуна, которая ведет нас на второй этаж. В целях укрепления конструкции дома на потолке появились выкрашенные в темный цвет страпила. Пространство под крышей украшает ровная кирпичная кладка.
На этом фото можно хорошо различить, как органично элементы старой постройки были интегрированы в новый реконструированный интерьер. Кирпичная кладка под стапилами представляет собой декоративную кайму, украсившую потолок. Изящные балконные ограждения от мастеров искусственной ковки удачно сочетаются с полом из грубой бетонной плитки и двумя мощными театральными прожекторами на стене.
Пространство кухни было полностью переработано. Имитация ржавчины на фасадах мебели – верный знак того, что заказчики проекта, как и положено поклонникам лофтов, отдают предпочтению стилю индастриал. Кухня в стиле холодный минимализм органично вписывается в концепцию данного проекта.
Проектировщики лофта не побоялись сохранить в его стенах широкие потолочные балки и аутентичную кирпичную кладку, внесшие элементы рустики в интерьер. Большие окна и светлый цвет визуально смягчают жесткость массивных потолочных конструкций.
Эта Книга идей наглядно демонстрирует, как профессиональное мастерство специалистов в сочетании с возможностями современных технологий может сотворить настоящее чудо.
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