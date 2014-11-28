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До & После: Из руин в уютный лофт

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Loft en el Cabanyal, Orvas Reformas Orvas Reformas
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Кто из нас не мечтал о собственном маленьком  доме, интерьер которого можно оформить согласно своим и только своим представлениям об том, как должно выглядеть идеальное жилище. 

Испанская архитектурная фирма Orvas Orvas как раз занимается тем, что преобразует заброшенные и помещения в стильные и современные квартиры. Сегодня мы посмотрим на один из ее проектов превращения забытой богом лачуги на окраине города в модный и дорогой лофт.

Источник вдохновения

Loft en el Cabanyal, Orvas Reformas Orvas Reformas
Orvas Reformas

Orvas Reformas
Orvas Reformas
Orvas Reformas

Взглянув на первые два изображения, нас охватила легкая паника. Неужели эти руины можно превратить в помещение, пригодное для жизни? Чтобы успешно справиться с проектом, специалистам необходимо иметь не только богатое воображение, но и изрядную долю мужества. В доме отсутствует часть стены, посреди комнаты стоит туалет, количество строительного мусора исчисляется килограммами. Однако смелые испанские строители и архитекторы не отступили перед трудностями и взялись за проект. Давайте посмотрим, что из этого получилось.

Преобразование крыши

Loft en el Cabanyal, Orvas Reformas Orvas Reformas
Orvas Reformas

Orvas Reformas
Orvas Reformas
Orvas Reformas

Форму крыши строители и архитекторы, работавшие над проектом, решили оставить без изменения. Ее поверхность была лишь ошуткатурена и побелена. Для заказчика было важно сохранить контуры здания нетронутыми, а также не нарушить панораму зданий, к которой привыкли местные жители.

Конечный результат

Loft en el Cabanyal, Orvas Reformas Orvas Reformas
Orvas Reformas

Orvas Reformas
Orvas Reformas
Orvas Reformas

Светлый и просторный лофт, высота потолков которого составляет порядка шести метров, ничем не напоминает полуразрушенное помещение с хрупкими стенами, еще совсем недавно стоявшее на его месте. Антресольный этаж визуально разделил помещение на две различные зоны. На нижнем уровне находятся гостиная, кухня и санузел, а на верхем – спальная комната. Пространство украшает стильная лестница необычной формы, выполненная из чугуна, которая ведет нас на второй этаж. В целях укрепления конструкции дома на потолке появились выкрашенные в темный цвет страпила. Пространство под крышей украшает ровная кирпичная кладка.

Взаимосвязь старого и нового

Loft en el Cabanyal, Orvas Reformas Orvas Reformas
Orvas Reformas

Orvas Reformas
Orvas Reformas
Orvas Reformas

На этом фото можно хорошо различить, как органично элементы старой постройки были интегрированы в новый реконструированный интерьер. Кирпичная кладка под стапилами представляет собой декоративную кайму, украсившую потолок. Изящные балконные ограждения от мастеров искусственной ковки удачно сочетаются с полом из грубой бетонной плитки и двумя мощными театральными прожекторами на стене.

Кухня

Loft en el Cabanyal, Orvas Reformas Orvas Reformas
Orvas Reformas

Orvas Reformas
Orvas Reformas
Orvas Reformas

Пространство кухни было полностью переработано. Имитация ржавчины на фасадах мебели – верный знак того, что заказчики проекта, как и положено поклонникам лофтов, отдают предпочтению стилю индастриал. Кухня в стиле холодный минимализм органично вписывается в концепцию данного проекта.

Организация пространства

Loft en el Cabanyal, Orvas Reformas Orvas Reformas
Orvas Reformas

Orvas Reformas
Orvas Reformas
Orvas Reformas

Проектировщики лофта не побоялись сохранить в его стенах широкие потолочные балки и аутентичную кирпичную кладку, внесшие элементы рустики в интерьер. Большие окна и светлый цвет визуально смягчают жесткость массивных потолочных конструкций. 

Эта Книга идей наглядно демонстрирует, как профессиональное мастерство специалистов в сочетании с возможностями современных технологий может сотворить настоящее чудо.  

Еще один интересный проект из рубрики До & После вы можете прочесть здесь.

homify 360°: Дом в доме
Понравилась ли вам работа испанских архитекторов из бюро Orvas Orvas?  Ждем ваших комментариев!

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