До & После: Из руин в уютный лофт

Кто из нас не мечтал о собственном маленьком доме, интерьер которого можно оформить согласно своим и только своим представлениям об том, как должно выглядеть идеальное жилище.

Испанская архитектурная фирма Orvas Orvas как раз занимается тем, что преобразует заброшенные и помещения в стильные и современные квартиры. Сегодня мы посмотрим на один из ее проектов превращения забытой богом лачуги на окраине города в модный и дорогой лофт.