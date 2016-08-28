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Очень практичный дом

Перла Вереника Перла Вереника
Musterhaus Falkenberg 139, Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher Дома в стиле модерн
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Всем известно немецкое качество строительства и практичность интерьеров, но с дизайнерскими новинками мы знакомы намного меньше. Прекрасным примером стильного проекта стал двух-этажный особняк, гармонично сочетающий в себе натуральные материалы и актуальные цветовые решения, просторную планировку и уют интерьеров. Давайте рассмотрим подробнее все приемы оформления архитектуры, интерьеров и поэтажной планировки этого великолепного дома.

Лаконичность фасада

Musterhaus Falkenberg 139, Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher Дома в стиле модерн
Skapetze Lichtmacher

Musterhaus Falkenberg 139

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

Архитектура дома сдержанна, но изобилует множеством точечных практичных решений. Простая геометрия обогащается разными по форме и размещения окошками, углы белого фасада и балкон облагорожены деревянными панелями, теплый цвет и фактуру которых особо подчеркивают зеленые кусты вдоль дома.

Задний двор

Musterhaus Falkenberg 139, Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher Дома в стиле модерн
Skapetze Lichtmacher

Musterhaus Falkenberg 139

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

Аккуратные металлические конструкции образуют одновременно навес над террасой позади дома и балкон вдоль панорамных дверей второго этажа. Легкие перилла не загружают фасад дома, хотя площадь и балкона, и террасы достаточно объемная. Чуть выдвинутый вперед козырек крыши надежно защищает балкон и вход в комнаты от дождя и ярких солнечных лучей.  Ну а деревянная терраса на первом этаже дома – настоящий оазис, окруженный зеленым газоном и высокими декоративными кустами, связывает воедино дворик и столовую. 

Гостиная – все, что нужно для отдыха

Musterhaus Falkenberg 139, Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher Столовая комната в стиле модерн
Skapetze Lichtmacher

Musterhaus Falkenberg 139

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

На первом этаже дома большая часть уделена просторной гостиной, объединяющей в себе холл, место для отдыха и столовую. Четкого функционального деления этих зон нет, что придает интерьеру приятную вальяжность и респектабельность. В одной части пространства, в окружении панели панорамных дверей и окна нашел свое место роскошный белый диван, мягкий ковер и деревянный столик-сундук на полу. В противоположном углу – добротный деревянный стол на фоне контрастно-лиловой стены в окружении элегантных стульев. 

Столовая и кухня – рядом, но по отдельности

Musterhaus Falkenberg 139, Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher Столовая комната в стиле модерн
Skapetze Lichtmacher

Musterhaus Falkenberg 139

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

Интересное планировочное решение позволило сделать зону столовой смежной между кухней и гостиной, но в тоже время оформить этот уголок как отдельное пространство, уютное и более камерное. Длинная деревянная столешница плавно соединяет кухню и столовую, подчеркивая неразрывность помещений. 

Декор спальни придает индивидуальности интерьеру

Musterhaus Falkenberg 139, Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher Спальня в стиле модерн
Skapetze Lichtmacher

Musterhaus Falkenberg 139

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

Спальня в этом доме – помещение обособленное и уютное. Оформление кровати изголовьем из темных деревянных планок делает ее визуальным центром светлого интерьера. Подсветка небольшой арки над кроватью подчеркивает текстуру отделки. 

Планировка 1 этажа

Musterhaus Falkenberg 139, Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

Musterhaus Falkenberg 139

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

Комфорт проживания, как известно, во многом определяется не оригинальностью декора, и удобным размещением комнат в доме. Здесь мы видим, что большая часть первого этажа сразу на входе в дом отдана гостиной и кухне, за которыми следует тихий кабинет и лестница на второй этаж.

Планировка 2 этажа

Musterhaus Falkenberg 139, Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

Musterhaus Falkenberg 139

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

Второй этаж традиционно для европейских домов – более приватная зона, где размещаются светлые спальни с выходом на балкончик. 

До и После: 3 шикарных сада с редизайном
Спальня с балкончиком - правда уютно?

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