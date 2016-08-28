Очень практичный дом

Всем известно немецкое качество строительства и практичность интерьеров, но с дизайнерскими новинками мы знакомы намного меньше. Прекрасным примером стильного проекта стал двух-этажный особняк, гармонично сочетающий в себе натуральные материалы и актуальные цветовые решения, просторную планировку и уют интерьеров. Давайте рассмотрим подробнее все приемы оформления архитектуры, интерьеров и поэтажной планировки этого великолепного дома.
Архитектура дома сдержанна, но изобилует множеством точечных практичных решений. Простая геометрия обогащается разными по форме и размещения окошками, углы белого фасада и балкон облагорожены деревянными панелями, теплый цвет и фактуру которых особо подчеркивают зеленые кусты вдоль дома.
Аккуратные металлические конструкции образуют одновременно навес над террасой позади дома и балкон вдоль панорамных дверей второго этажа. Легкие перилла не загружают фасад дома, хотя площадь и балкона, и террасы достаточно объемная. Чуть выдвинутый вперед козырек крыши надежно защищает балкон и вход в комнаты от дождя и ярких солнечных лучей. Ну а деревянная терраса на первом этаже дома – настоящий оазис, окруженный зеленым газоном и высокими декоративными кустами, связывает воедино дворик и столовую.
На первом этаже дома большая часть уделена просторной гостиной, объединяющей в себе холл, место для отдыха и столовую. Четкого функционального деления этих зон нет, что придает интерьеру приятную вальяжность и респектабельность. В одной части пространства, в окружении панели панорамных дверей и окна нашел свое место роскошный белый диван, мягкий ковер и деревянный столик-сундук на полу. В противоположном углу – добротный деревянный стол на фоне контрастно-лиловой стены в окружении элегантных стульев.
Интересное планировочное решение позволило сделать зону столовой смежной между кухней и гостиной, но в тоже время оформить этот уголок как отдельное пространство, уютное и более камерное. Длинная деревянная столешница плавно соединяет кухню и столовую, подчеркивая неразрывность помещений.
Спальня в этом доме – помещение обособленное и уютное. Оформление кровати изголовьем из темных деревянных планок делает ее визуальным центром светлого интерьера. Подсветка небольшой арки над кроватью подчеркивает текстуру отделки.
Комфорт проживания, как известно, во многом определяется не оригинальностью декора, и удобным размещением комнат в доме. Здесь мы видим, что большая часть первого этажа сразу на входе в дом отдана гостиной и кухне, за которыми следует тихий кабинет и лестница на второй этаж.
Второй этаж традиционно для европейских домов – более приватная зона, где размещаются светлые спальни с выходом на балкончик.