Очень практичный дом

На первом этаже дома большая часть уделена просторной гостиной, объединяющей в себе холл, место для отдыха и столовую. Четкого функционального деления этих зон нет, что придает интерьеру приятную вальяжность и респектабельность. В одной части пространства, в окружении панели панорамных дверей и окна нашел свое место роскошный белый диван, мягкий ковер и деревянный столик-сундук на полу. В противоположном углу – добротный деревянный стол на фоне контрастно-лиловой стены в окружении элегантных стульев.