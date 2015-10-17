Отделка туалетной комнаты – идеи и фото

В дизайне туалетной комнаты именно отделка играет главную скрипку. Ведь даже имея самую дорогую сантехнику и эксклюзивные светильники, неудачный вид стен, потолка и пола сделает общую картину комнаты нелицеприятной.
В независимости от того, выступает ли туалетная комната отдельным помещением или она смежная с ванной, нужно позаботится не только о ее эстетической стороне, но и о качественной составляющей подобранных материалов. Сегодня можно найти образцы на любой вкус и кошелек, поэтому стоит уделить время для детального изучения рынка подобной продукции. Предлагаем вместе с нами рассмотреть использование разных видов отделки туалетной комнаты и выбрать ту, которая больше всего подходит для вашего дома.
Обилие натуральных материалов в отделке – характерная черта рустикального стиля в интерьере. На фото мы видим гармоничное сочетание грубого дерева, металла, камня и стекла. Подобная отделка туалетной комнаты делает ее дизайн целостным и очень стильным. Единая стилистика всех элементов преображает крохотное помещение и наполняет его уютом. Чтобы интерьер не выглядел слишком грубо, крупными камнями украшена только одна стена, которая располагается напротив двери. Остальные стены украшает светлая штукатурка, а пол – натуральное дерево. Поскольку туалетная комната на фото расположена в частном доме, есть возможность соорудить на потолке окно, благодаря чему днем она наполняется приятным солнечным светом. Обратите внимание, что все предметы имеют округлые очертания – зеркало, раковина и дверь. Это смягчает некоторую категоричность, присущую рустикальному стилю, и делает подобный дизайн невероятно легким для восприятия. Он определенно понравится каждому, вне зависимости от возраста.
Очень эффектно смотрится в интерьере туалетной комнаты мозаика. Она наполняет помещение элегантностью и роскошью, даже если его квадратура небольшая. За счет сочетания различных оттенков одного цвета, сочетание маленьких элементов мозаики выглядит просто потрясающе. Если это светлые тона – то помещение визуально расширяется и наполняется игривым ритмом. Кроме эстетической стороны, мозаику стоит выбирать и из-за ее практичности. Это надежный и долговечный материал, который позволит вам еще долго не вспоминать об отделке туалетной комнаты. Она устойчива к образованию пятен, грибка и плесени, что часто свойственно подобным помещениям при недостаточной вентиляции. Но поскольку мозаика является не самым дешевым вариантом, оформляйте с ее помощью одну стену, а для остальных подойдет более доступный вариант отделки – керамическая плитка в тон.
Керамическая плитка считается традиционным вариантом отделки туалетной комнаты. Она представлена широким ассортиментом, поэтому каждый сможет найти что-то подходящее по стилистике и стоимости. Если в вашей квартире совмещенный санузел, то можно выбирать плитку с яркими узорами. В случае, если туалетная комната расположена отдельно и ее метраж небольшой – лучше ограничится одно или двухцветной гаммой, чтобы не утяжелять пространство. Плитка пользуется популярностью, поскольку сочетает целый набор достоинств и приемлемую цену. Она относится к натуральным материалам, поэтому не вызывает аллергии и безопасна для детей. Керамическая плитка корректирует недостатки поверхностей, выравнивает их и при соблюдении технологий укладки будет служить вам очень долго. Она не боится влажности, перепада температур и закрытого пространства. Позволяет без труда создать презентабельный интерьер туалетной комнаты и воплотить все свои стилистические пожелания.
Для отделки узкой туалетной комнаты лучше всего подойдет сочетание нескольких материалов. Современные дизайнеры предлагают главный акцент делать на одной стене, а остальные оставить фоновыми. С этой целью выбирают светлую штукатурку в качестве основного отделочного материала, а для создания оригинального вида доминантной стены используют яркую плитку. В данном случае это образец с разнообразными пестрыми узорами единого стилистического направления. Такая контрастная стена гармонизирует вытянутое пространство и делает туалетную комнату яркой и модерновой.
Стильным решением для отделки туалетной комнаты является использование разных материалов одной цветовой гаммы. К примеру, белоснежную плитку уместно сочетать с окрашенными стенами, либо же натуральной штукатуркой аналогичного оттенка. За счет различия фактурных восприятий разнородных материалов, комната выглядит свежо и неповторимо. Имитация кирпичной кладки и винтажных элементов в декоре окунает нас в эпоху старины, но современная сантехника напоминает о современности. Кроме всего прочего, стоит отметить универсальность белого цвета в интерьере, и безусловную актуальность на протяжении длительного времени.
Не бойтесь следовать моде и отдавать предпочтение ультрамодной отделке туалетной комнаты. А это значит безудержный ансамбль цвета, графики и фактур. Насыщенные цвета, геометрические фигуры различных размеров и только качественные материалы – вот залог удачного ремонта. Туалетная комната не должна быть безликой и скучной, пусть она взбодрит сознание и поднимет настроение каждому, кто ее увидит. Глянцевая поверхность керамической плитки уравновешивается матовой штукатуркой. Детали из дерева и классическая керамика разбавляют пестрый интерьер и служат полноправными элементами непревзойденного дизайна туалетной комнаты.
Знаете ли вы такую поговорку:
Чем проще – тем лучше? Иногда самое рациональное решение может лежать на поверхности и удивлять своей простотой. Взяв за основу лаконичную белую плитку, можно сделать изумительную туалетную комнату. Хотите еще сэкономить? Выкрасьте стены обычной водоэмульсионной краской подходящего оттенка и наслаждайтесь результатом. Пространство наполнится чистотой и светом, что и требуется небольшим помещениям. Классический паркет из натурального дерева на пол – и дело сделано. Но учтите – на светлой отделке сразу же будут видны все загрязнения, поэтому в подобной туалетной комнате нужно поддерживать идеальную чистоту.
Использование стеклянных поверхностей – излюбленный дизайнерский прием для работы с небольшими помещениями, которыми и являются как правило туалетные комнаты. Чем больше его вокруг, тем лучше. Стеклом можно успешно зонировать пространство, разделяя его по функциональным особенностям. Этот материал замечательно сочетается с поверхностями из керамическом плитки, дерева и кафеля. Стекло можно назвать недорогим материалом, быстрым в монтаже и несложным в уходе. Поэтому смело выбирайте его для отделки туалетной комнаты.
Натуральный камень издавна используется для отделки стен. А благодаря современным подходам к его производству, он способен стать долговечным украшением вашей туалетной комнаты. Если вы позаботились о том, чтобы она была наполнена ярким светом, можно выбирать для отделки стильные образцы графитового оттенка. В дуэте с белой сантехникой каменная стена будет выглядеть очень выразительно и дорого. Названный материал отлично соседствует с плиткой, деревом и стеклом, поэтому моделируйте пространство по своему усмотрению.
Для создания благородного интерьера туалетной комнаты никак не обойтись без обоев. Сегодня представлен огромнейший выбор цветов, фактур и стоимости последних. Выбирая экстравагантные темные тона с изящным рисунком контрастного цвета можно создать стильный интерьер. Современные обои не боятся влаги, они не склонны к выгоранию и прослужат не один год. Поклейка занимает совсем немного времени, а результат превосходит ожидания. Этот традиционный отделочный материал создаст настоящий уют и неповторимую атмосферу аристократизма. Добавьте немного стильного декора – и наслаждайтесь удивительным результатом.
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