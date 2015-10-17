Отделка туалетной комнаты – идеи и фото

В дизайне туалетной комнаты именно отделка играет главную скрипку. Ведь даже имея самую дорогую сантехнику и эксклюзивные светильники, неудачный вид стен, потолка и пола сделает общую картину комнаты нелицеприятной.

В независимости от того, выступает ли туалетная комната отдельным помещением или она смежная с ванной, нужно позаботится не только о ее эстетической стороне, но и о качественной составляющей подобранных материалов. Сегодня можно найти образцы на любой вкус и кошелек, поэтому стоит уделить время для детального изучения рынка подобной продукции. Предлагаем вместе с нами рассмотреть использование разных видов отделки туалетной комнаты и выбрать ту, которая больше всего подходит для вашего дома.