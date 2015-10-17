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Отделка туалетной комнаты – идеи и фото

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
homify Ванная комната в стиле модерн
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В дизайне туалетной комнаты именно отделка играет главную скрипку. Ведь даже имея самую дорогую сантехнику и эксклюзивные светильники, неудачный вид стен, потолка и пола сделает общую картину комнаты нелицеприятной.

В независимости от того, выступает ли туалетная комната отдельным помещением или она смежная с ванной, нужно позаботится не только о ее эстетической стороне, но и о качественной составляющей подобранных материалов. Сегодня можно найти образцы на любой вкус и кошелек, поэтому стоит уделить время для детального изучения рынка подобной продукции. Предлагаем вместе с нами рассмотреть использование разных видов отделки туалетной комнаты и выбрать ту, которая больше всего подходит для вашего дома. 

Выбираем натуральные материалы

Беседка в поселке Ропша, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Ванная комната в рустикальном стиле
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Беседка в поселке Ропша

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Обилие натуральных материалов в отделке – характерная черта рустикального стиля в интерьере. На фото мы видим гармоничное сочетание грубого дерева, металла, камня и стекла. Подобная отделка туалетной комнаты делает ее дизайн целостным и очень стильным. Единая стилистика всех элементов преображает крохотное помещение и наполняет его уютом. Чтобы интерьер не выглядел слишком грубо, крупными камнями украшена только одна стена, которая располагается напротив двери. Остальные стены украшает светлая штукатурка, а пол – натуральное дерево. Поскольку туалетная комната на фото расположена в частном доме, есть возможность соорудить на потолке окно, благодаря чему днем она наполняется приятным солнечным светом. Обратите внимание, что все предметы имеют округлые очертания – зеркало, раковина и дверь. Это смягчает некоторую категоричность, присущую рустикальному стилю, и делает подобный дизайн невероятно легким для восприятия. Он определенно понравится каждому, вне зависимости от возраста. 

Роскошная мозаика в туалетной комнате

Двухуровневая квартира по ул. Чкалова, Галина Глебова Галина Глебова Ванная комната в стиле минимализм
Галина Глебова

Двухуровневая квартира по ул. Чкалова

Галина Глебова
Галина Глебова
Галина Глебова

Очень эффектно смотрится в интерьере туалетной комнаты мозаика. Она наполняет помещение элегантностью и роскошью, даже если его квадратура небольшая. За счет сочетания различных оттенков одного цвета, сочетание маленьких элементов мозаики выглядит просто потрясающе. Если это светлые тона – то помещение визуально расширяется и наполняется игривым ритмом. Кроме эстетической стороны, мозаику стоит выбирать и из-за ее практичности. Это надежный и долговечный материал, который позволит вам еще долго не вспоминать об отделке туалетной комнаты. Она устойчива к образованию пятен, грибка и плесени, что часто свойственно подобным помещениям при недостаточной вентиляции. Но поскольку мозаика является не самым дешевым вариантом, оформляйте с ее помощью одну стену, а для остальных подойдет более доступный вариант отделки – керамическая плитка в тон. 

Отделка туалетной комнаты плиткой

Санузел гостевой в загородном коттедже, Гурьянова Наталья Гурьянова Наталья Ванная комната в стиле модерн
Гурьянова Наталья

Санузел гостевой в загородном коттедже

Гурьянова Наталья
Гурьянова Наталья
Гурьянова Наталья

Керамическая плитка считается традиционным вариантом отделки туалетной комнаты. Она представлена широким ассортиментом, поэтому каждый сможет найти что-то подходящее по стилистике и стоимости. Если в вашей квартире совмещенный санузел, то можно выбирать плитку с яркими узорами. В случае, если туалетная комната расположена отдельно и ее метраж небольшой – лучше ограничится одно или двухцветной гаммой, чтобы не утяжелять пространство. Плитка пользуется популярностью, поскольку сочетает целый набор достоинств и приемлемую цену. Она относится к натуральным материалам, поэтому не вызывает аллергии и безопасна для детей. Керамическая плитка корректирует недостатки поверхностей, выравнивает их и при соблюдении технологий укладки будет служить вам очень долго. Она не боится влажности, перепада температур и закрытого пространства. Позволяет без труда создать презентабельный интерьер туалетной комнаты и воплотить все свои стилистические пожелания. 

Отделка узкой туалетной комнаты

apto cobre/blue, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura Ванная комната в стиле модерн
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

Для отделки узкой туалетной комнаты лучше всего подойдет сочетание нескольких материалов. Современные дизайнеры предлагают главный акцент делать на одной стене, а остальные оставить фоновыми. С этой целью выбирают светлую штукатурку в качестве основного отделочного материала, а для создания оригинального вида доминантной стены используют яркую плитку. В данном случае это образец с разнообразными пестрыми узорами единого стилистического направления. Такая контрастная стена гармонизирует вытянутое пространство и делает туалетную комнату яркой и модерновой. 

Один цвет – разная фактура

Mozaiki z płytek, Deeco Deeco Ванная комната в стиле модерн
Deeco

Deeco
Deeco
Deeco

Стильным решением для отделки туалетной комнаты является использование разных материалов одной цветовой гаммы. К примеру, белоснежную плитку уместно сочетать с окрашенными стенами, либо же натуральной штукатуркой аналогичного оттенка. За счет различия фактурных восприятий разнородных материалов, комната выглядит свежо и неповторимо. Имитация кирпичной кладки и винтажных элементов в декоре окунает нас в эпоху старины, но современная сантехника напоминает о современности. Кроме всего прочего, стоит отметить универсальность белого цвета в интерьере, и безусловную актуальность на протяжении длительного времени. 

Яркая отделка туалетной комнаты

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Не бойтесь следовать моде и отдавать предпочтение ультрамодной отделке туалетной комнаты. А это значит безудержный ансамбль цвета, графики и фактур. Насыщенные цвета, геометрические фигуры различных размеров и только качественные материалы – вот залог удачного ремонта. Туалетная комната не должна быть безликой и скучной, пусть она взбодрит сознание и поднимет настроение каждому, кто ее увидит. Глянцевая поверхность керамической плитки уравновешивается матовой штукатуркой. Детали из дерева и классическая керамика разбавляют пестрый интерьер и служат полноправными элементами непревзойденного дизайна туалетной комнаты. 

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Туалетная комната в белых тонах

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Знаете ли вы такую поговорку: Чем проще – тем лучше? Иногда самое рациональное решение может лежать на поверхности и удивлять своей простотой. Взяв за основу лаконичную белую плитку, можно сделать изумительную туалетную комнату. Хотите еще сэкономить? Выкрасьте стены обычной водоэмульсионной краской подходящего оттенка и наслаждайтесь результатом. Пространство наполнится чистотой и светом, что и требуется небольшим помещениям. Классический паркет из натурального дерева на пол – и дело сделано. Но учтите – на светлой отделке сразу же будут видны все загрязнения, поэтому в подобной туалетной комнате нужно поддерживать идеальную чистоту. 

Обилие стекла в туалетной комнате

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Использование стеклянных поверхностей – излюбленный дизайнерский прием для работы с небольшими помещениями, которыми и являются как правило туалетные комнаты. Чем больше его вокруг, тем лучше. Стеклом можно успешно зонировать пространство, разделяя его по функциональным особенностям. Этот материал замечательно сочетается с поверхностями из керамическом плитки, дерева и кафеля. Стекло можно назвать недорогим материалом, быстрым в монтаже и несложным в уходе. Поэтому смело выбирайте его для отделки туалетной комнаты. 

Каменная кладка в туалетной комнате

Chalet DAG, Chevallier Architectes Chevallier Architectes Ванная комната в стиле модерн
Chevallier Architectes

Chevallier Architectes
Chevallier Architectes
Chevallier Architectes

Натуральный камень издавна используется для отделки стен. А благодаря современным подходам к его производству, он способен стать долговечным украшением вашей туалетной комнаты. Если вы позаботились о том, чтобы она была наполнена ярким светом, можно выбирать для отделки стильные образцы графитового оттенка. В дуэте с белой сантехникой каменная стена будет выглядеть очень выразительно и дорого. Названный материал отлично соседствует с плиткой, деревом и стеклом, поэтому моделируйте пространство по своему усмотрению. 

Обои в туалетной комнате

Projeto 12 - Residência Clean, GREISSE PANAZZOLO ARQUITETURA GREISSE PANAZZOLO ARQUITETURA Ванная комната в стиле модерн
GREISSE PANAZZOLO ARQUITETURA

GREISSE PANAZZOLO ARQUITETURA
GREISSE PANAZZOLO ARQUITETURA
GREISSE PANAZZOLO ARQUITETURA

Для создания благородного интерьера туалетной комнаты никак не обойтись без обоев. Сегодня представлен огромнейший выбор цветов, фактур и стоимости последних. Выбирая экстравагантные темные тона с изящным рисунком контрастного цвета можно создать стильный интерьер. Современные обои не боятся влаги, они не склонны к выгоранию и прослужат не один год. Поклейка занимает совсем немного времени, а результат превосходит ожидания. Этот традиционный отделочный материал создаст настоящий уют и неповторимую атмосферу аристократизма. Добавьте немного стильного декора – и наслаждайтесь удивительным результатом.

Весьма познавательный анализ отделочных материалов представлен в Книге идей  Отделка внутренних стен – сравниваем 10 материалов.

Такой разный, такой теплый интерьер деревянного дома
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