TOP-10 современных корейских домов

Проекты домов в азиатском современном стиле – это всегда компактные решения бытовых проблем. Давайте вместе посмотрим, как корейский модерн воплощается в реальности для обычных семей с 2-3 детьми.
Каждый из данных проектов поистине уникален и является отличным представителем современной корейской архитектуры. Если вы заметили в них схожесть с японскими проектами, это вполне естественно, ведь похожие культуры смотрят на одни вещи под одним углом!
Первый проект в нашей подборке является мансардным домом для 3-4 человек . Слева вы можете увидеть панорамное окно гостиной на первом этаже, за которой в глубине дома есть кухня, справа от входа – спальня родителей с собственной ванной комнатой, а наверху – две 10-метровые детские с открытой детской игровой и ванной комнатой.
Статья об этом проекте уже написана здесь.
Этот мини-коттеджный поселок создан из двух необычных домов, каждый из которых поделен на две 3-уровневые квартиры. Планировка в квартирах стандартная: кухня-гостиная – на первом, спальни – на втором и чердачные помещения для спален (кладовая и детский кабинет) – на третьем этаже.
Фотографии интерьеров этих интересных домов вы можете увидеть здесь.
Потрясающий дизайн экстерьера этого дома с модной подсветкой выглядит потрясающе! Читать планировку такого дома по одному фото очень сложно, но все-таки возможно, если вы узнаете некоторые характерные особенности корейского стиля.
Например, в дальнем конце здесь находится кухня-гостиная, на втором этаже – кабинет для детей и несколько спален, на третьем – детский кабинет и игровая, комната свободного назначения и домашний кинотеатр – на мансарде.
Посмотреть статью об этом проекте можно здесь.
Этот очень стильный дом создан в бюджетной манере, но современном стиле. Как в архитектуре, так и в дизайне интерьера он придерживается международных традиций, хотя реализация именно в Корее все-таки ощутима.
Внутри нас ждут две спальни с панорамными окнами на втором этаже, кабинет – в холле и шикарная кухня с глянцевыми фасадами.
Этот дом в центре города сохранил свою приватность за счет специальных экранов из металлопластика. Эта люксовая вилла имеет около десятка уровней и террас, она находится во владении популярного в стране музыканта. В доме есть и отдельные апартаменты для гостей.
Этот корейский дом старается скопировать настроение французского особняка под Парижем, и у него это очень хорошо получается! Классические колонны, нужная цветовая гамма, отделка серым декоративным кирпичом – то, что нужно! Общая площадь дома составляет 178 кв. метров.
Этот интересный дом имеет необычную структуру, отдельный двухуровневый гостевой домик (слева) и и необычный формат в целом. Интерьеры в доме выполнены в стиле минимализм.
Этот дом имеет похожую форму, но выполнен в бюджетной манере. Здесь очень удобно расположены комнаты детей и родителей в дальних концах дома – на максимальном удалении друг от друга. Интерьеры в доме выполнены в стиле модерн.
Еще один ультра-современный проект дома имеет красивые балконы на втором этаже, очень лаконичную террасу вдоль дома на первом и крупноформатный вариант остекления. Внутри вас ждут интерьеры в стиле европейского модерна и всего две спальни, отчего дом получился весьма бюджетным.
Будто увеличенный проект предыдущего дома, этот имеет площадь в 2 раза больше. Внутри мы найдем более дорогие интерьеры и ванную с окном.
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