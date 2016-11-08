TOP-10 современных корейских домов

Проекты домов в азиатском современном стиле – это всегда компактные решения бытовых проблем. Давайте вместе посмотрим, как корейский модерн воплощается в реальности для обычных семей с 2-3 детьми.

Каждый из данных проектов поистине уникален и является отличным представителем современной корейской архитектуры. Если вы заметили в них схожесть с японскими проектами, это вполне естественно, ведь похожие культуры смотрят на одни вещи под одним углом!