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TOP-10 современных корейских домов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
기존도면에 한층더 업그레이드된 집 [경상북도 예천], 한글주택(주) 한글주택(주) Дома в стиле модерн
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Проекты домов в азиатском современном стиле – это всегда компактные решения бытовых проблем. Давайте вместе посмотрим, как корейский модерн воплощается в реальности для обычных семей с 2-3 детьми.

Каждый из данных проектов поистине уникален и является отличным представителем современной корейской архитектуры. Если вы заметили в них схожесть с японскими проектами, это вполне естественно, ведь похожие культуры смотрят на одни вещи под одним углом!

​Мансардный домик

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Первый проект в нашей подборке является мансардным домом для 3-4 человек . Слева вы можете увидеть панорамное окно гостиной на первом этаже, за которой в глубине дома есть кухня, справа от входа – спальня родителей с собственной ванной комнатой, а наверху – две 10-метровые детские с открытой детской игровой и ванной комнатой.

Статья об этом проекте уже написана здесь.

​Уникальный дюплекс

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Этот мини-коттеджный поселок создан из двух необычных домов, каждый из которых поделен на две 3-уровневые квартиры. Планировка в квартирах стандартная: кухня-гостиная – на первом, спальни – на втором и чердачные помещения для спален (кладовая и детский кабинет) – на третьем этаже.

Фотографии интерьеров этих интересных домов вы можете увидеть здесь.

​Дом с WOW-эффектом

One Roof House, mlnp architects mlnp architects Дома в стиле модерн
mlnp architects

mlnp architects
mlnp architects
mlnp architects

Потрясающий дизайн экстерьера этого дома с модной подсветкой выглядит потрясающе! Читать планировку такого дома по одному фото очень сложно, но все-таки возможно, если вы узнаете некоторые характерные особенности корейского стиля.

Например, в дальнем конце здесь находится кухня-гостиная, на втором этаже – кабинет для детей и несколько спален, на третьем – детский кабинет и игровая, комната свободного назначения и домашний кинотеатр – на мансарде.

Посмотреть статью об этом проекте можно здесь.

​Стильный и очень красивый

기존도면에 한층더 업그레이드된 집 [경상북도 예천], 한글주택(주) 한글주택(주) Дома в стиле модерн
한글주택(주)

한글주택(주)
한글주택(주)
한글주택(주)

Этот очень стильный дом создан в бюджетной манере, но современном стиле. Как в архитектуре, так и в дизайне интерьера он придерживается международных традиций, хотя реализация именно в Корее все-таки ощутима.

Внутри нас ждут две спальни с панорамными окнами на втором этаже, кабинет – в холле и шикарная кухня с глянцевыми фасадами.

​Необычный и приватный

​Kyeong Dok Jai, IROJE KIMHYOMAN IROJE KIMHYOMAN Дома в стиле модерн
IROJE KIMHYOMAN

IROJE KIMHYOMAN
IROJE KIMHYOMAN
IROJE KIMHYOMAN

Этот дом в центре города сохранил свою приватность за счет специальных экранов из металлопластика. Эта люксовая вилла имеет около десятка уровней и террас, она находится во владении популярного в стране музыканта. В доме есть и отдельные апартаменты для гостей.

​Французская эстетика

썬룸에서 즐기는 따뜻한 햇살 [서산 부산리], 윤성하우징 윤성하우징 Дома в классическом стиле
윤성하우징

윤성하우징
윤성하우징
윤성하우징

Этот корейский дом старается скопировать настроение французского особняка под Парижем, и у него это очень хорошо получается! Классические колонны, нужная цветовая гамма, отделка серым декоративным кирпичом – то, что нужно! Общая площадь дома составляет 178 кв. метров.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​С внутренним двориком

Ssangdalri House, hyunjoonyoo architects hyunjoonyoo architects Дома в стиле модерн
hyunjoonyoo architects

hyunjoonyoo architects
hyunjoonyoo architects
hyunjoonyoo architects

Этот интересный дом имеет необычную структуру, отдельный двухуровневый гостевой домик (слева) и и необычный формат в целом. Интерьеры в доме выполнены в стиле минимализм.

​Одноэтажный красавец

매일매일이 캠핑같은 전남 광양주택, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 Дома в стиле модерн
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

Этот дом имеет похожую форму, но выполнен в бюджетной манере. Здесь очень удобно расположены комнаты детей и родителей в дальних концах дома – на максимальном удалении друг от друга. Интерьеры в доме выполнены в стиле модерн.

​Современный бюджет

김병만 한글주택 , 한글주택(주) 한글주택(주) Дома в стиле модерн
한글주택(주)

한글주택(주)
한글주택(주)
한글주택(주)

Еще один ультра-современный проект дома имеет красивые балконы на втором этаже, очень лаконичную террасу вдоль дома на первом и крупноформатный вариант остекления. Внутри вас ждут интерьеры в стиле европейского модерна и всего две спальни, отчего дом получился весьма бюджетным.

​Большие возможности

풍경,그곳에 살어리 랏다 [발트하임 설악], 한글주택(주) 한글주택(주) Дома в стиле модерн
한글주택(주)

한글주택(주)
한글주택(주)
한글주택(주)

Будто увеличенный проект предыдущего дома, этот имеет площадь в 2 раза больше. Внутри мы найдем более дорогие интерьеры и ванную с окном.

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До и После: Ремонт 5 ванных комнат
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