TOP-10 современных аргентинских домов

Проекты домов в современном стиле и стиле минимализм – это то, чем Аргентина может похвастаться даже на международной арене. А кроме этого в стране есть множество потрясающих представителей испанской колониальной архитектуры, особенно в пригороде Буэнос-Айреса.
Начиная наше путешествие по 10 самым популярным на homify домам из Аргентины, мы также хотим заметить, что каждый из них отлично смотрелся бы и в самом обычном пригороде. Представляя его на собственном участке, подумайте, как хорошо было бы жить именно в таком доме!
Этот потрясающий дом выглядит так, будто только что сошел с обложки журнала! От чрезмерного солнца огромный формат остекления закрывают реечные экраны, создавая при этом приватную атмосферу в комнатах.
Такой дом идеален для современной семьи с детьми и при этом имеет гораздо меньшую площадь, чем кажется на первый взгляд. А четверть из того объема, что вы видите на фотографии выше, и вовсе занимает автостоянка площадью в 40 кв. метров! Всего в доме три спальни, а планировку вы найдете здесь. Общая площадь дома – около 230 кв. метров.
Ранее мы писали уже об этом доме, как о «Мечте любителя минимализма»…
Следующий проект дома выглядит очень внушительно на участке с ровным рельефом. Асимметричная структура из кубов придает ему особенного современного шарма, а частичная отделка брутальным камнем – колорита южной страны.
Об этом доме вы можете прочитать здесь.
Следующий проект дома выполнен в испанском колониальном стиле. Удивительно, но вы легко можете заметить, что в южноамериканских колониях данный стиль остался почти средневековым, очень брутальным, как стиль Миссии в США. Здесь он будто бы застыл во времени, тогда как настоящий испанский средиземноморский стиль развивался. Правда, данное впечатление касается лишь штукатурки и оформления фасадов, а внутри и в остеклении этот дом построен подстать 21 веку.
Похожие дома можно посмотреть здесь.
Разве это не мечта любителя бассейна и минимализма? Кажется, что в таком доме тебе не нужен весь остальной мир! Он спроектирован командой молодых архитекторов, имеет две спальни и две ванные комнаты, большую гостиную и столовую с кухней, а также огромные террасы.
Планировку и интерьеры можно посмотреть здесь.
Этот идеальный дом для пригорода имеет шикарную стеклянную парадную дверь, которая открывает вид на сад с другой стороны, почти незаметные балкончики на втором этаже и безрамный формат остекления (почти).
Общая площадь дома – 260 кв. метров, а интерьеры этого дома вас действительно поразят!
Еще один проект в колониальном стиле выполнен с использованием колонн, черепичной крыши и штукатурки в нежном оттенке латте.
Этот красивый проект дома основан на лаконичных крупноформатных структурах, которые на секунду заставляют задуматься о функциональной принадлежности постройки. Тем не менее это все же большой семейный дом площадью 270 кв. метров для пары с маленькими детьми.
Изящный вариант классического французского особняка выглядит здесь просто и почти безукоризненно. Арочный свод красиво закрывает парадный вход, а во всех спальнях на втором этаже есть балкончики.
Интерьеры этого дома – здесь.
Колониальная испанская империя в Аргентине развивалась бурно, стремительно и становилась все богаче и богаче! Самой Испании потребовались тысячи лет, чтобы закрепиться на своем месте, а Аргентине – всего несколько веков, чтобы стать страной, заметной на международной арене.
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