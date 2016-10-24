TOP-10 современных аргентинских домов

Проекты домов в современном стиле и стиле минимализм – это то, чем Аргентина может похвастаться даже на международной арене. А кроме этого в стране есть множество потрясающих представителей испанской колониальной архитектуры, особенно в пригороде Буэнос-Айреса.

Начиная наше путешествие по 10 самым популярным на homify домам из Аргентины, мы также хотим заметить, что каждый из них отлично смотрелся бы и в самом обычном пригороде. Представляя его на собственном участке, подумайте, как хорошо было бы жить именно в таком доме!