TOП-10 современных домов в ЮАР

ЮАР – самая богатая страна этого африканского континента. В ней все еще сохранились традиции европейских колонизаторов, которые смешались с южным колоритом, а люкс современности – с пейзажами океанических пляжей и сухих саванн!
В ЮАР есть огромное количество люксовых проектов, которые просто поражают воображение и стоят на одной полочке с аналогичными из США, Австралии или Канады. Они – как жемчужины посреди дикого мира или как оазисы элитных коттеджных поселков посреди города, в котором живут люди с корнями со всех концов света.
Этот дом мы считаем самым главным в нашей Книге Идей. Он показывает нам величие человеческой мысли и огромный потенциал параметрического стиля в архитектуре и дизайне интерьера. Этот дом построен в Йоханнесбурге – одном из самых главных городов страны.
Эта шикарная вилла с бассейном напоминает швейцарские и голливудские проекты. В стране расположения и кроется ее особенность – пейзаж за окном, который по экзотичности явно выигрывает у других вариантов. Сама вилла построена в стиле минимализм.
Большая часть колонистов приехала в ЮАР именно из Нидерландов. Здесь живут их потомки, да и сегодня многие новые специалисты из Голландии приезжают сюда на работу из-за того, что их одной язык здесь все еще используется.
Этот дом выполнен в голландском стиле – он имеет мансардные спальни, дополнения в экстерьере из кирпича и дымоходы. Его близнецов вы сможете найти в нашей подборке домов из самой Голландии.
Этот потрясающий по красоте дом сочетает в себе сразу несколько традиций. Изначально он построен в стиле модерн, но напоминает и американский стиль Прерий, только колорит в нем и натуральные материалы – с особенным африканским эффектом, более брутальные и заметные.
Этот проект в нашей Книге Идей самый дорогостоящий – оценивать его стоимость довольно сложно даже опытному риэлтору. Назвав символическую сумму в 50 или даже 100 млн долларов, мы все равно не сможем передать всей его внушительности.
На этой вилле возле океанического пляжа царит атмосфера релакса – таких домов в ЮАР достаточно много, ведь страна омывается сразу двумя океанами.
Эта шикарная вилла выполнена в стиле ар-деко – основа из модерна дополнена плавными линиями, глянцем и блеском. Черно-белая, по-французски стильная палитра здесь является очень важной составляющей проекта.
Этот очень сложный проект составлен из множества модулей и кубов и является люксовым проектом с площадью более 400 кв. метров. Наверху мы можем заметить галереи, спальни и гардеробные, ванные комнаты и гостиные в отдельных кубиках.
Эта стильная вилла уже была описана в нашей статье здесь. Ее секрет – в элегантности, нежных оттенках и особенной подсветке в стиле африканского океанического заката! Такой дом идеален для молодой семьи с любовью к люксу.
В таком доме легко почувствовать себя единоправным владельцем. Зоны отдыха, досуга и общественные комнаты отдалены друг от друга настолько, насколько это возможно. Такой дом является прекрасным представителем новейшего модерна в архитектуре, где форма все еще определяется функцией, но высокие потолки, панорамное остекление, дополнительные гостиные и гостевые зоны уже присутствуют во всем великолепии.
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