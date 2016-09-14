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TOП-10 современных домов в ЮАР

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Avenue Fresnaye Villa, Jenny Mills Architects Jenny Mills Architects Дома в стиле модерн
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ЮАР – самая богатая страна этого африканского континента. В ней все еще сохранились традиции европейских колонизаторов, которые смешались с южным колоритом, а люкс современности – с пейзажами океанических пляжей и сухих саванн!

В ЮАР есть огромное количество люксовых проектов, которые просто поражают воображение и стоят на одной полочке с аналогичными из США, Австралии или Канады. Они – как жемчужины посреди дикого мира или как оазисы элитных коттеджных поселков посреди города, в котором живут люди с корнями со всех концов света.

​Футуризм и параметрика

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Дома в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Этот дом мы считаем самым главным в нашей Книге Идей. Он показывает нам величие человеческой мысли и огромный потенциал параметрического стиля в архитектуре и дизайне интерьера. Этот дом построен в Йоханнесбурге – одном из самых главных городов страны.

​Вилла с бассейном

Avenue Fresnaye Villa, Jenny Mills Architects Jenny Mills Architects Дома в стиле модерн
Jenny Mills Architects

Jenny Mills Architects
Jenny Mills Architects
Jenny Mills Architects

Эта шикарная вилла с бассейном напоминает швейцарские и голливудские проекты. В стране расположения и кроется ее особенность – пейзаж за окном, который по экзотичности явно выигрывает у других вариантов. Сама вилла построена в стиле минимализм.

​Голландский домик

homify Дома в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Большая часть колонистов приехала в ЮАР именно из Нидерландов. Здесь живут их потомки, да и сегодня многие новые специалисты из Голландии приезжают сюда на работу из-за того, что их одной язык здесь все еще используется.

Этот дом выполнен в голландском стиле – он имеет мансардные спальни, дополнения в экстерьере из кирпича и дымоходы. Его близнецов вы сможете найти в нашей подборке домов из самой Голландии.

Люксовый особняк

Residence Naidoo, FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS Дома в стиле модерн
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

Этот потрясающий по красоте дом сочетает в себе сразу несколько традиций. Изначально он построен в стиле модерн, но напоминает и американский стиль Прерий, только колорит в нем и натуральные материалы – с особенным африканским эффектом, более брутальные и заметные.

​Мульти-вилла

House Tat , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Дома в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House Tat

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Этот проект в нашей Книге Идей самый дорогостоящий – оценивать его стоимость довольно сложно даже опытному риэлтору. Назвав символическую сумму в 50 или даже 100 млн долларов, мы все равно не сможем передать всей его внушительности.

​Тропики и пляжный стиль

HOUSE I CAMPS BAY, CAPE TOWN, MARVIN FARR ARCHITECTS MARVIN FARR ARCHITECTS Дома в стиле модерн
MARVIN FARR ARCHITECTS

MARVIN FARR ARCHITECTS
MARVIN FARR ARCHITECTS
MARVIN FARR ARCHITECTS

На этой вилле возле океанического пляжа царит атмосфера релакса – таких домов в ЮАР достаточно много, ведь страна омывается сразу двумя океанами.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Ар-деко в глянце

Residence Calaca, FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS Дома в стиле модерн Серый
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

Эта шикарная вилла выполнена в стиле ар-деко – основа из модерна дополнена плавными линиями, глянцем и блеском. Черно-белая, по-французски стильная палитра здесь является очень важной составляющей проекта.

​Кубический дом

House Boz , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Дома в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House Boz

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Этот очень сложный проект составлен из множества модулей и кубов и является люксовым проектом с площадью более 400 кв. метров. Наверху мы можем заметить галереи, спальни и гардеробные, ванные комнаты и гостиные в отдельных кубиках.

Элегантная вилла

House Duk , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Дома в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House Duk

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Эта стильная вилла уже была описана в нашей статье здесь. Ее секрет – в элегантности, нежных оттенках и особенной подсветке в стиле африканского океанического заката! Такой дом идеален для молодой семьи с любовью к люксу.

​Многоуровневый дом

House Lam , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Дома в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House Lam

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

В таком доме легко почувствовать себя единоправным владельцем. Зоны отдыха, досуга и общественные комнаты отдалены друг от друга настолько, насколько это возможно. Такой дом является прекрасным представителем новейшего модерна в архитектуре, где форма все еще определяется функцией, но высокие потолки, панорамное остекление, дополнительные гостиные и гостевые зоны уже присутствуют во всем великолепии.

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