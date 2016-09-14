TOП-10 современных домов в ЮАР

ЮАР – самая богатая страна этого африканского континента. В ней все еще сохранились традиции европейских колонизаторов, которые смешались с южным колоритом, а люкс современности – с пейзажами океанических пляжей и сухих саванн!

В ЮАР есть огромное количество люксовых проектов, которые просто поражают воображение и стоят на одной полочке с аналогичными из США, Австралии или Канады. Они – как жемчужины посреди дикого мира или как оазисы элитных коттеджных поселков посреди города, в котором живут люди с корнями со всех концов света.