10 прихожих, которые производят неизгладимое впечатление

Если театр, как известно, начинается с вешалки, то дом, несомненно, с коридора. Первое впечатление о жилище, как и о его хозяевах, складывается здесь. Поэтому правильный дизайн коридора или широкой прихожей определяет не только комфорт жильцов и их эстетическое удовольствие, но и психологическую гармонию.
Фото прихожих ниже – отличный источник вдохновения для тех, кто планирует ремонт в своей квартире или доме. В дизайнерских интерьерах всегда можно найти идею для воплощения или яркий акцент. Прихожие, фото которых украшают портфолио дизайн-студий, чаще всего отличаются внушительным размером, но далеко не все. В зависимости от выбранного стиля, вы сможете найти прихожие на фото, дизайн которых подойдет именно вам.
Эта прихожая просто потрясает с первого же взгляда! Масштаб пространства, элегантная цветовая гамма, дизайнерское освещение и аксессуары – все это было мастерски проработано дизайнерами. Если высота потолков в вашем доме позволяет экспериментировать, то вы можете взять дизайн этой прихожей за основу.
Вход в этот дом просто очарователен: пастельные тона, солидные светильники, изящный декор и небольшой табурет для удобства. Большие зеркала на дверях шкафа выглядят великолепно, а за счет отражения в них комната выглядит просторнее и светлее. Дизайнерам интерьера из Canan Delevi действительно удалось обустройство этой прихожей. Пол, в свою очередь, выложен плиткой, что очень практично!
Классика – это всегда беспроигрышный вариант. А фото этой прихожей еще и дает нам представление о жильцах апартаментов и их вкусах. Картина – абстракция придает классическому интерьеру современный вид, а живые цветы и свечи на столике делают его более уютным. Цветовая гамма довольно сдержанная и элегантная. Массивные светильники расположились только на стене около зеркала, для потолка же дизайнеры выбрали маленькие встраиваемые точечные светильники.
Кто бы не хотел такую сказочную прихожую в своем доме? Помимо гладких белых фасадов шкафов, брутальной кирпичной кладки, интересного освещения и мраморного пола здесь еще есть стильный декоративный элемент, который придает дизайну изюминку, а именно, трафаретная фраза на стекле. Даже если вы встали в плохом настроении, то глядя перед выходом в зеркало, она вам напомнит о том, что
все будет хорошо!.
Если у вас есть дети, особенно маленькие, порядок в вашем доме наверняка редкость… Однако, с этим можно справиться, организовав достаточно систем хранения, как в данном случае, например. Индивидуальные вешалки, полочки для головных уборов, обувница, сидение с корзинами под ней – все это очень удобно и прекрасно
защитит вас от хаоса.
Прихожая визуально отделена от коридора напольным покрытием. А на небольшой грифельной доске у входа можно оставлять друг другу послания и напоминания.
Для максимально яркого первого впечатления можно покрасить стены в яркий цвет! В данном случае дизайнеры выбрали насыщенный красный, а для усиления эффекта установили контрастные белые двери и плинтус. Белый одновременно дополняет и
успокаивает яркий цвет. Пространство выглядит очень стильно, уютно и жизнерадостно. Входная дверь тоже подобрана в красном цвете, оригинально, не правда ли?
Только посмотрите, как великолепно вписались яркие аксессуары в этот белоснежный холл с мраморным полом. Яркий желтый комод под лестницей, безусловно, является центром притяжения взглядов. В дополнение к нему идут охристые вазы разной формы. Стеклянный столик и перила придают пространству легкости и воздушности. Все вместе выглядит очень гармонично и современно. Просто глаз не оторвать!
В этой прихожей нас впечатляет продуманная цветовая гамма. Здесь присутствуют все оттенки серого, который никогда не выходит из моды.
Разбавляет царство серого теплый абрикосовый цвет на плитке. Атмосфера здесь царит очень приятная, а игривый узор на полу прекрасно дополняет однотонные поверхности вокруг.
Многофункциональные элементы в интерьере – тренд современного дизайна. В данном случае дизайнеры умело использовали пространство под лестницей и превратили его в стеллаж для книг и приятных мелочей. Этот элемент теперь выполняет как практическую, так и декоративную функцию. В общем дизайн прихожей напоминает скандинавский стиль, где нет ничего лишнего. На противоположной стене мы видим композицию из фоторамок разного размера с подсветкой. Таким образом можно просто и быстро украсить не только прихожую, но и любую стену в доме.
Если у вас небольшой узкий коридор, то почему бы не прибегнуть к оптическим иллюзиям, чтобы его увеличить? В этой прихожей как раз были использованы несколько таких приемов. К дальней стене прикреплена зеркальная панель от пола до потолка (которую даже не сразу можно заметить), именно она делает пространство длиннее. В этом ей помогает и ковер своим рисунком.
Еще больше идей дизайна узкого коридора вы можете найти здесь.