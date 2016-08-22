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10 прихожих, которые производят неизгладимое впечатление

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K.T.K Evi İstinye, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
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Если театр, как известно, начинается с вешалки, то дом, несомненно, с коридора. Первое впечатление о жилище, как и о его хозяевах, складывается здесь. Поэтому правильный дизайн коридора или широкой прихожей определяет не только комфорт жильцов и их эстетическое удовольствие, но и психологическую гармонию.

Фото прихожих ниже – отличный источник вдохновения для тех, кто планирует ремонт в своей квартире или доме. В дизайнерских интерьерах всегда можно найти идею для воплощения или яркий акцент. Прихожие, фото которых украшают портфолио дизайн-студий, чаще всего отличаются внушительным размером, но далеко не все. В зависимости от выбранного стиля, вы сможете найти прихожие на фото, дизайн которых подойдет именно вам.

1. Прихожая с wow – эффектом

Entrance Hall Studio Hooton Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Studio Hooton

Entrance Hall

Studio Hooton
Studio Hooton
Studio Hooton

Эта прихожая просто потрясает с первого же взгляда! Масштаб пространства, элегантная цветовая гамма, дизайнерское освещение и аксессуары – все это было мастерски проработано дизайнерами. Если высота потолков в вашем доме позволяет экспериментировать, то вы можете взять дизайн этой прихожей за основу. 

2. В пастельных тонах

Seba Life , Canan Delevi Canan Delevi Прихожая, коридор и лестницыАксессуары и декор
Canan Delevi

Canan Delevi
Canan Delevi
Canan Delevi

Вход в этот дом просто очарователен: пастельные тона, солидные светильники, изящный декор и небольшой табурет для удобства. Большие зеркала на дверях шкафа выглядят великолепно, а за счет отражения в них комната выглядит просторнее и светлее. Дизайнерам интерьера из Canan Delevi действительно удалось обустройство этой прихожей. Пол, в свою очередь, выложен плиткой, что очень практично!

3. Классика во всей красе

K.T.K Evi İstinye, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Классика – это всегда беспроигрышный вариант. А фото этой прихожей еще и дает нам представление о жильцах апартаментов и их вкусах. Картина – абстракция придает классическому интерьеру современный вид, а живые цветы и свечи на столике делают его более уютным. Цветовая гамма довольно сдержанная и элегантная. Массивные светильники расположились только на стене около зеркала, для потолка же дизайнеры выбрали маленькие встраиваемые точечные светильники.  

4. Ультрасовременная прихожая

Stüdyo Daire Tasarımı, Ceren Torun Yiğit Ceren Torun Yiğit Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
Ceren Torun Yiğit

Ceren Torun Yiğit
Ceren Torun Yiğit
Ceren Torun Yiğit

Кто бы не хотел такую сказочную прихожую в своем доме? Помимо гладких белых фасадов шкафов, брутальной кирпичной кладки, интересного освещения и мраморного пола здесь еще есть стильный декоративный элемент, который придает дизайну изюминку, а именно, трафаретная фраза на стекле. Даже если вы встали в плохом настроении, то глядя перед выходом в зеркало, она вам напомнит о том, что все будет хорошо!

5. Уютно и практично

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
Ekaterina Donde Design

Скандинавское настроение

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

Если у вас есть дети, особенно маленькие, порядок в вашем доме наверняка редкость… Однако, с этим можно справиться, организовав достаточно систем хранения, как в данном случае, например. Индивидуальные вешалки, полочки для головных уборов, обувница, сидение с корзинами под ней – все это очень удобно и прекрасно защитит вас от хаоса. 

Прихожая визуально отделена от коридора напольным покрытием. А на небольшой грифельной доске у входа можно оставлять друг другу послания и напоминания. 

6. Дерзкий вариант

House in Chandlers Ford II, LA Hally Architect LA Hally Architect Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
LA Hally Architect

House in Chandlers Ford II

LA Hally Architect
LA Hally Architect
LA Hally Architect

Для максимально яркого первого впечатления можно покрасить стены в яркий цвет! В данном случае дизайнеры выбрали насыщенный красный, а для усиления эффекта установили контрастные белые двери и плинтус. Белый одновременно дополняет и успокаивает яркий цвет. Пространство выглядит очень стильно, уютно и жизнерадостно. Входная дверь тоже подобрана в красном цвете, оригинально, не правда ли?

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7. Контрастные аксессуары

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

Только посмотрите, как великолепно вписались яркие аксессуары в этот белоснежный холл с мраморным полом. Яркий желтый комод под лестницей, безусловно, является центром притяжения взглядов. В дополнение к нему идут охристые вазы разной формы. Стеклянный столик и перила придают пространству легкости и воздушности. Все вместе выглядит очень гармонично и современно. Просто глаз не оторвать!

8. Все оттенки серого

Caprice Deco, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas Коридор, прихожая и лестница в колониальном стиле
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

В этой прихожей нас впечатляет продуманная цветовая гамма. Здесь присутствуют все оттенки серого, который никогда не выходит из моды. Разбавляет царство серого теплый абрикосовый цвет на плитке. Атмосфера здесь царит очень приятная, а игривый узор на полу прекрасно дополняет однотонные поверхности вокруг.  

9. Функция и стиль в одном флаконе

Коттедж в поселке Сепыч, Design Rules Design Rules Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
Design Rules

Коттедж в поселке Сепыч

Design Rules
Design Rules
Design Rules

Многофункциональные элементы в интерьере – тренд современного дизайна. В данном случае дизайнеры умело использовали пространство под лестницей и превратили его в стеллаж для книг и приятных мелочей. Этот элемент теперь выполняет как практическую, так и декоративную функцию. В общем дизайн прихожей напоминает скандинавский стиль, где нет ничего лишнего. На противоположной стене мы видим композицию из фоторамок разного размера с подсветкой. Таким образом можно просто и быстро украсить не только прихожую, но и любую стену в доме. 

10. Оптические иллюзии

Stripes, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Если у вас небольшой узкий коридор, то почему бы не прибегнуть к оптическим иллюзиям, чтобы его увеличить? В этой прихожей как раз были использованы несколько таких приемов. К дальней стене прикреплена зеркальная панель от пола до потолка (которую даже не сразу можно заметить), именно она делает пространство длиннее. В этом ей помогает и ковер своим рисунком.  

Еще больше идей дизайна узкого коридора вы можете найти здесь

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