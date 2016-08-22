10 прихожих, которые производят неизгладимое впечатление

Если театр, как известно, начинается с вешалки, то дом, несомненно, с коридора. Первое впечатление о жилище, как и о его хозяевах, складывается здесь. Поэтому правильный дизайн коридора или широкой прихожей определяет не только комфорт жильцов и их эстетическое удовольствие, но и психологическую гармонию.

Фото прихожих ниже – отличный источник вдохновения для тех, кто планирует ремонт в своей квартире или доме. В дизайнерских интерьерах всегда можно найти идею для воплощения или яркий акцент. Прихожие, фото которых украшают портфолио дизайн-студий, чаще всего отличаются внушительным размером, но далеко не все. В зависимости от выбранного стиля, вы сможете найти прихожие на фото, дизайн которых подойдет именно вам.