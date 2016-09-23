TOП-10 современных индийских домов

Индийская архитектура? Проекты домов в индийском стиле? А что это такое? Давайте вместе погрузимся в мир архитектуры и дизайна интерьера этой весьма колоритной страны и узнаем, что кроме всего прочего, Индия – страна богатая на потрясающие люксовые проекты коттеджей, стильная и ультра-современная во многих областях.

Индийский стиль в архитектуре – современный модерн с элементами этники, параметрики, чаще всего асимметричный, с огромным форматом остекления, большим вниманием к вечерней подсветке и уникальными планировками. Все это вы увидите на фотографиях.