TOП-10 современных индийских домов

Индийская архитектура? Проекты домов в индийском стиле? А что это такое? Давайте вместе погрузимся в мир архитектуры и дизайна интерьера этой весьма колоритной страны и узнаем, что кроме всего прочего, Индия – страна богатая на потрясающие люксовые проекты коттеджей, стильная и ультра-современная во многих областях.
Индийский стиль в архитектуре – современный модерн с элементами этники, параметрики, чаще всего асимметричный, с огромным форматом остекления, большим вниманием к вечерней подсветке и уникальными планировками. Все это вы увидите на фотографиях.
Такой декор, как в этом доме – особенность современной индийской архитектуры. Растительные орнаменты здесь могут быть на чем угодно – плитке, панно, дверях, заборе, стеклянных экранах, на мебели и даже на тротуарной плитке!
Среди множества характерных признаков именно индийского дома вы найдете любовь к кухням в формате «американа», встроенные гардеробные в спальнях (даже в самых дешевых домах и квартирах), любовь к параметрике в виде этнического декора нового времени и инновационным технологиям в целом.
В индийских домах существуют особенно просторные гостиные комнаты, рассчитанные на прием 20-25 человек в доме формата коттеджа среднего уровня. Еще одна любовь индийцев – бесшовное угловое остекление, которое можно найти в проектах коттеджей не только самого верхнего сегмента, а среднего и даже самого бюджетного (!).
Когда в дело вступает параметрика, растительные узоры начинают создаваться из пластика, бетона, древесины и в достаточно крупном формате. Традиционный индийский стиль подразумевает деревянную постройку, поэтому элементы дерева – окна, веранды, целые блоки в бетонном доме или просто арка позволяют не сильно отходить от традиций.
Самые современные индийские проекты во многом похожи на мексиканские. Они имеют простейшую структуру, максимальный (иногда почти сплошной) формат остекления, доступный в теплом климате, и очень высокие потолки на обоих этажах.
В этом доме мы найдем и модерн, и высокие потолки, и бесшовное угловое остекление, и деревянные элементы. У дверей – лавочка для отдыха, есть площадка для занятий спортом (и медитаций), деревянная терраса для детей и газон под большим раскидистым деревом! Такой современный, частично деревянный, индийский дом для многих местных выглядит идеальным!
Ультра-современные индийские дома очень эффектно смотрятся в глубине участков возле леса, которых в Индии большое количество.
Растительные орнаменты, которые часто красиво украшают самые современные фасады, составляют изюминку индийского стиля, наравне с любовью к обязательно деревянным (или «под дерево») рамам для окон.
Так как квадратный метр люксового жилья в Индии стоит гораздо меньше, чем аналогичный в Канаде или США, здесь гораздо проще найти огромные виллы с площадью по 600-800 кв. метров. Правда, Индия – страна контрастов. Рядом с такими виллами в Мумбаи легко может быть построен малоквартирный дом в стиле модерн, где студия будет стоить 350 тыс. рублей.
Таким образом, многие проекты в дизайне интерьеров и даже иногда архитектуры можно приписать к стилю этнический шик. Традиционные индийские скульптуры здесь соседствуют с бесшовным угловым остеклением, деревянные реечные экраны, окна с расстекловкой и перилами – рядом с монолитной конструкцией самого дома и люксовой брендовой мебелью.
Такие проекты, как этот, наименее подвержены традициям и этнике – в них чувствуется сильное стремление к минимализму, международному стилю, лаконичности и перфекционизму. В таких домах очень часто можно найти светлую цветовую гамму в дизайне интерьера, нейтральные тона, хотя в других они чаще всего лишь фон для игры красок и блеска.
Именно такой дом можно назвать настоящей виллой мечты. В нем есть и динамика, и комфортабельность, высокие потолки, панорамное остекление, большие комнаты и… «ощущение процветания и благоденствия», как сказали бы сами индусы.
Индия не так бедна и грязна, как многие думают. В любом городе вы найдете приличные, «европейские» районы для самих индусов или же экспатов. Здесь есть шикарные виллы, которые доступны людям приличных профессий за приемлемые деньги, есть очень дешевые, но современные квартиры для молодых специалистов, а еще просто нереальная роскошь тропического сада и атмосфера оазиса!
Справка: цены в Мумбаи на квартиры в новостройках начинаются от 12 тыс. рублей за метр в ультра-бюджетном классе, и от 25 тыс. рублей в стандартном семейном классе, от 30-60 тыс. рублей в современном классе в доме в стиле минимализм.
Далее на homify:
— Все о строительстве дома на homify;
— Испанский современный стиль в дизайне интерьера;