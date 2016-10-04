TOP-10 современных мексиканских домов

В последние 20 лет мексиканская архитектура переживает резкий взлет благодаря своей развивающейся экономике, которая идет вверх и вверх, не зная границ. Хорошие мексиканские пригороды похожи на американские, но выполнены в стиле модерн и имеют пальмы на газоне, а мексиканские курорты и вовсе считаются одними из лучших в всем мире (Акапулько и Канкун).
Мексика по праву считается самой развитой страной «третьего мира», которая старается всеми силами попасть «в первую 30-ку». Если отдать «первому миру» США, Швейцарию, Монако, Австралию, Великобританию, Бельгию и пару скандинавских стран, а «второму» – все, что между Грецией/Испанией и Францией/Германией, то Мексика как раз начинает тот самый «третий список».
Удивительно, но в Мексике можно жить не просто хорошо, а прекрасно! И при этом – чаще всего дешевле, чем в Москве. Здесь есть возможность купить по прекрасным ценам жилье возле океана или в приличном городе и даже есть возможность пожить в самом большом городе мира (по разным подсчетам) – столице Мехико. Мексика богата и на люксовые проекты, которые, по сравнению с соседними США, стоят в 10 раз дешевле!
Эта элегантная вилла смотрится, как будто только что сошла со страниц модного каталога «Вилл, которые стоят более 5 млн $». Правда, доллар в Мексике свой, хоть и обозначается так же, как американский, а это значит, что подобную красоту в Мексике можно купить за 100 млн рублей (1,5 млн долларов США), а не за 1 млрд рублей (15 млн долларов США)!
Пригородный стиль в Мексике выглядит почти везде одинаково – одноэтажный фасад у узкой дороги, где сам дом вытянут вдоль участка, в сторону сада. Самые дешевые дома в мексиканских районах, например, в крупном городе Мерида в часе езды от океана, стоят около 1 млн рублей. Такой, как этот, будет стоить все 15 млн рублей, но выглядит он соответствующе и находится возле столицы.
Есть и двухэтажные мексиканские дома. Большинство из них построены в черте горда и потому экономят место вторым этажом постройки. В таких районах в самом городе улочки очень похожи на американские, но на вид более современные. Подобные дома в Мексике стоят от 4 млн рублей, но в большинстве своем – все же 7-15 млн рублей.
Старые мексиканские дома стоят очень дешево, но никто не хочет их покупать. Иногда такие покупатели все-таки находятся, но большинство перестраивают дома на свой вкус. Тогда из блочной коробки получаются современные коттеджи.
Вилла с особенной любовью к колориту и эстетике современности в Мексике стоит недешево, но ей далеко до $5-миллионных коттеджей в Сан-Франциско, которые построены еще до войны.
Некоторые дома в Мексике пытаются расти и в ширь, и в глубь и в высоту – и все это на маленьком участке. Мало кто покупает больше одного участка или двух соседних, и поэтому большие дома по 600 кв. метров выглядят здесь, как небоскребы в пригороде.
Мексика – страна не только контрастов в погоде, уровне жизни населения, еде и сезонах, но еще и в рельефе. Добрые 5% домов находятся на улицах, которые многие в РФ просто не решились бы застраивать домами, да еще и люксовыми. Здесь же в пригороде крупных мегаполисов иногда только и остаются участки и районы на холмах, зато они имеют такой же шикарный вид, как голливудские виллы.
Многие мексиканские дома стремятся к минимализму и нейтральной цветовой гамме. После ярких красок колониального мира, где оранжевый, красный и желтый были постоянными гостями, такой подход выглядит еще более современным.
Тропические растения и контраст местного камня и современной архитектуры очень часто используются в мексиканских проектах. Пальмы, удивительные кактусы, кипарисы и многие другие тропические растения позволяют сделать проект более эффектным.
Пригороды и районы коттеджей в самом городе в Мексике представлены бетонной дорогой (очень часто даже без тротуара с обеих сторон) и участком, строго примыкающим к этой дороге. Ограничений по строительству «от дороги в метрах» здесь нет, поэтому гараж может начинаться прямо на конце асфальтовой заливки. Чаще всего мексиканский дом окружает большой бетонный забор, но во многих про-американских или дешевых районах заборов нет вообще – только газон перед домом, автостоянка и входная дверь, предусмотрительно скрытая за уличной калиткой.
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