TOP-10 современных мексиканских домов

В последние 20 лет мексиканская архитектура переживает резкий взлет благодаря своей развивающейся экономике, которая идет вверх и вверх, не зная границ. Хорошие мексиканские пригороды похожи на американские, но выполнены в стиле модерн и имеют пальмы на газоне, а мексиканские курорты и вовсе считаются одними из лучших в всем мире (Акапулько и Канкун).

Мексика по праву считается самой развитой страной «третьего мира», которая старается всеми силами попасть «в первую 30-ку». Если отдать «первому миру» США, Швейцарию, Монако, Австралию, Великобританию, Бельгию и пару скандинавских стран, а «второму» – все, что между Грецией/Испанией и Францией/Германией, то Мексика как раз начинает тот самый «третий список».

Удивительно, но в Мексике можно жить не просто хорошо, а прекрасно! И при этом – чаще всего дешевле, чем в Москве. Здесь есть возможность купить по прекрасным ценам жилье возле океана или в приличном городе и даже есть возможность пожить в самом большом городе мира (по разным подсчетам) – столице Мехико. Мексика богата и на люксовые проекты, которые, по сравнению с соседними США, стоят в 10 раз дешевле!