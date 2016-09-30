Проекты коттеджей в итальянском стиле

Итальянский стиль – это непревзойденная эстетика в самых простых формах. Если вы ищите простой проект бюджетного коттеджа, но хотите видеть свой дом атмосферным и шикарным, обязательно обратитесь к решениям в итальянском стиле.
Италия – большая страна, каждый из регионов которой имеет свою культуру. В отличие от РФ юг Италии очень сильно отличается от севера не только по архитектуре, дизайну, быту и даже диалекту в языке, но и по атмосфере жизни. Переезжая из одного региона в другой, вы практически попадаете в другую страну!
Так, на юге Италии время течет чрезвычайно медленно, в Неаполе – жизнь крутится, как карусель. В горах на севере гордые шале возвышаются над вечностью, а в Генуе маленькие домики постройки 18-ого века стоят в ряд, как солдатики, и простоят еще пару веков.
Современный итальянский коттедж выглядит именно так. Он построен на обычном фундаменте по каркасной технологии с использованием древесины. Дом отапливается с помощью теплового насоса и «теплого пола», имеет во многих зонах панорамное остекление и чаще всего мансарду с высотой потолков обычного этажа + еще чуть больше под скатом крыши.
Такой дом имеет стандартную европейскую планировку: кухня-гостиная и кабинет на первом уровне и три-четыре спальни и две ванные комнаты – на втором.
Но вот внешне дом вовсе не похож на немецкий или польский модерн – он окрашен в такие потрясающие оттенки, как марсала, винный красный, шоколадный, ярко-желтый, кофейный латте, персиковый. Отделка некоторых элементов экстерьера производится из дорогого декоративного камня (не дешевого, а по цене от 5000 рублей/кв. метр). Так, колонны для веранды, террасы, крыльцо и дымоходы становятся «каменными». Очень важную роль играет и древесина в дизайне экстерьера – кровля подшита шоколадным деревом, терраса имеет шоколадный потолок, есть и шоколадные навесы (как на фотографии выше слева).Окна в таком доме обычно «под дерево», а кровля – темно-коричневая, серо-коричневая, шоколадная, почти черная.
Такой дом выглядит очень привлекательно в любом климате – от теплого краснодарского до ленинградского или сибирского, а выглядит дороже, чем есть на самом деле. Если минимальная цена за дом 150 кв. метров – 3,3 млн (с минимальной отделкой), то такой дом из-за остекления и камня в экстерьере будет стоить около 4 млн рублей. Но выглядеть он будет еще дороже, на все 6!
Так выглядит реализации подобного проекта в Италии. У дома есть каменные элементы, яркий раскрас, шоколадная кровля и подшив кровли и потолка террасы шоколадным деревом. Ставни на окнах – приятное дополнение. Такой дом, как здесь, имеет площадь около 200 кв. метров и будет стоить около 4,5 млн рублей.
Есть еще один тип итальянских коттеджей, не менее привлекательный. Вы строите обычный блочный дом, но окна выбираете узкие в пол, по высоте почти от пола до потолка, шоколадные и кровлю – тоже шоколадную. А вот для внешней штукатурки вам понадобится легкий оттенок серого или шоколадного, бледный, но не сливочный, а сероватый. Такие коттеджи в Италии сейчас строятся не в провинции, а в районе крупных городов.
Домик, что вы видите выше – реальный проект коттеджа в итальянском стиле для РФ. Цветовая гамма экстерьера может быть выбрана вами любая, на выбор. Площадь коттеджа – 200 кв. метров. Все характерные признаки стиля сохранены, а сам дом адаптирован под условия нашего климата. Заказать его, похожий или индивидуальный, вы сможете у студии WAY-PROJECT – специалистов homify в Москве.
Существуют в Италии и особенный тип жилья – тосканские виллы, расположенные в одноименном регионе Тоскана. В оригинале они были центром огромных сельскохозяйственных угодий, а у владельца были сотни слуг и рабочих. Такие виллы могут достигать размера до 1500 кв. метров с хозяйственными помещениями, а сложены они из камня еще пару веков назад.
Популярен в Италии и особенный тип домов – с внутренним двориком. Дом имеет формат буквы «П», по внутреннему периметру – галереи с колоннами, а в центре находится газонная площадка, бассейн или фонтанчик.
Если вы хотите скопировать в своем коттедже настроение именно тосканской виллы, стоит подумать о полной облицовке дома натуральным или декоративным камнем.
Еще один итальянский стиль – шале – встречается на Севере страны. Он имеет некоторые характерные признаки как итальянского кантри-стиля, так и международного стиля шале. Построен он обычно по той же каркасной технологии, но имеет деревянные балкончики с цветами и каменную отделку только на первом этаже.
Итальянский стиль можно отлично использовать и под дачу. Этот дом, например, часть которого была построена еще в 17 или 18-ом веке (каменная часть сверху), был отреставрирован именно под дачу!
Отлично смотрится итальянский стиль и в формате современных таунхаусов. Все характерные черты сохраняются, а компактность строения только придает ему особый исторический шарм.
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