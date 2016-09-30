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Проекты коттеджей в итальянском стиле

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
EDIFICO RESIDENZIALE UNIFAMILIARE, Studio Tecnico Vallan Studio Tecnico Vallan Дома в средиземноморском стиле Желтый
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Итальянский стиль – это непревзойденная эстетика в самых простых формах. Если вы ищите простой проект бюджетного коттеджа, но хотите видеть свой дом атмосферным и шикарным, обязательно обратитесь к решениям в итальянском стиле.

Италия – большая страна, каждый из регионов которой имеет свою культуру. В отличие от РФ юг Италии очень сильно отличается от севера не только по архитектуре, дизайну, быту и даже диалекту в языке, но и по атмосфере жизни. Переезжая из одного региона в другой, вы практически попадаете в другую страну!

Так, на юге Италии время течет чрезвычайно медленно, в Неаполе – жизнь крутится, как карусель. В горах на севере гордые шале возвышаются над вечностью, а в Генуе маленькие домики постройки 18-ого века стоят в ряд, как солдатики, и простоят еще пару веков.

​Итальянский коттедж

Villa Reana, DomusGaia DomusGaia Дома в классическом стиле
DomusGaia

DomusGaia
DomusGaia
DomusGaia

Современный итальянский коттедж выглядит именно так. Он построен на обычном фундаменте по каркасной технологии с использованием древесины. Дом отапливается с помощью теплового насоса и «теплого пола», имеет во многих зонах панорамное остекление и чаще всего мансарду с высотой потолков обычного этажа + еще чуть больше под скатом крыши.

Такой дом имеет стандартную европейскую планировку: кухня-гостиная и кабинет на первом уровне и три-четыре спальни и две ванные комнаты – на втором.

Но вот внешне дом вовсе не похож на немецкий или польский модерн – он окрашен в такие потрясающие оттенки, как марсала, винный красный, шоколадный, ярко-желтый, кофейный латте, персиковый. Отделка некоторых элементов экстерьера производится из дорогого декоративного камня (не дешевого, а по цене от 5000 рублей/кв. метр). Так, колонны для веранды, террасы, крыльцо и дымоходы становятся «каменными». Очень важную роль играет и древесина в дизайне экстерьера – кровля подшита шоколадным деревом, терраса имеет шоколадный потолок, есть и шоколадные навесы (как на фотографии выше слева).Окна в таком доме обычно «под дерево», а кровля – темно-коричневая, серо-коричневая, шоколадная, почти черная. 

Такой дом выглядит очень привлекательно в любом климате – от теплого краснодарского до ленинградского или сибирского, а выглядит дороже, чем есть на самом деле. Если минимальная цена за дом 150 кв. метров – 3,3 млн (с минимальной отделкой), то такой дом из-за остекления и камня в экстерьере будет стоить около 4 млн рублей. Но выглядеть он будет еще дороже, на все 6!

​Реализация такого проекта в Италии

EDIFICO RESIDENZIALE UNIFAMILIARE, Studio Tecnico Vallan Studio Tecnico Vallan Дома в средиземноморском стиле Желтый
Studio Tecnico Vallan

Studio Tecnico Vallan
Studio Tecnico Vallan
Studio Tecnico Vallan

Так выглядит реализации подобного проекта в Италии. У дома есть каменные элементы, яркий раскрас, шоколадная кровля и подшив кровли и потолка террасы шоколадным деревом. Ставни на окнах – приятное дополнение. Такой дом, как здесь, имеет площадь около 200 кв. метров и будет стоить около 4,5 млн рублей.

​Аромат тирамису

Ristrutturazione Edificio Unifamiliare, Fabio Ricchezza architetto Fabio Ricchezza architetto Дома в стиле модерн
Fabio Ricchezza architetto

Fabio Ricchezza architetto
Fabio Ricchezza architetto
Fabio Ricchezza architetto

Есть еще один тип итальянских коттеджей, не менее привлекательный. Вы строите обычный блочный дом, но окна выбираете узкие в пол, по высоте почти от пола до потолка, шоколадные и кровлю – тоже шоколадную. А вот для внешней штукатурки вам понадобится легкий оттенок серого или шоколадного, бледный, но не сливочный, а сероватый. Такие коттеджи в Италии сейчас строятся не в провинции, а в районе крупных городов.

​Реальный проект для РФ

Проект дома в итальянском стиле homify Дома в средиземноморском стиле Проект дома в итальянском стиле
homify

Проект дома в итальянском стиле

homify
homify
homify

Домик, что вы видите выше – реальный проект коттеджа в итальянском стиле для РФ. Цветовая гамма экстерьера может быть выбрана вами любая, на выбор. Площадь коттеджа – 200 кв. метров. Все характерные признаки стиля сохранены, а сам дом адаптирован под условия нашего климата. Заказать его, похожий или индивидуальный, вы сможете у студии WAY-PROJECT – специалистов homify  в Москве.

​Тосканская вилла

Bioagriturismo Verdenoce, VECCHI E CIGNI ASSOCIATI ARCHITETTURA VECCHI E CIGNI ASSOCIATI ARCHITETTURA Дома в рустикальном стиле
VECCHI E CIGNI ASSOCIATI ARCHITETTURA

VECCHI E CIGNI ASSOCIATI ARCHITETTURA
VECCHI E CIGNI ASSOCIATI ARCHITETTURA
VECCHI E CIGNI ASSOCIATI ARCHITETTURA

Существуют в Италии и особенный тип жилья – тосканские виллы, расположенные в одноименном регионе Тоскана. В оригинале они были центром огромных сельскохозяйственных угодий, а у владельца были сотни слуг и рабочих. Такие виллы могут достигать размера до 1500 кв. метров с хозяйственными помещениями, а сложены они из камня еще пару веков назад.

​Итальянский дом с внутренним двориком

Villa, Emilio Rescigno - Fotografia Immobiliare Emilio Rescigno - Fotografia Immobiliare Дома в рустикальном стиле
Emilio Rescigno – Fotografia Immobiliare

Emilio Rescigno - Fotografia Immobiliare
Emilio Rescigno – Fotografia Immobiliare
Emilio Rescigno - Fotografia Immobiliare

Популярен в Италии и особенный тип домов – с внутренним двориком. Дом имеет формат буквы «П», по внутреннему периметру – галереи с колоннами, а в центре находится газонная площадка, бассейн или фонтанчик.

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​Каменный коттедж

PROGETTAZIONE PER RISTRUTTURAZIONE AMPLIAMENTO RUSTICO IN PIETRA, MBA MARCELLA BRUGNOLI ARCHITETTO MBA MARCELLA BRUGNOLI ARCHITETTO Дома в рустикальном стиле
MBA MARCELLA BRUGNOLI ARCHITETTO

MBA MARCELLA BRUGNOLI ARCHITETTO
MBA MARCELLA BRUGNOLI ARCHITETTO
MBA MARCELLA BRUGNOLI ARCHITETTO

Если вы хотите скопировать в своем коттедже настроение именно тосканской виллы, стоит подумать о полной облицовке дома натуральным или декоративным камнем.

​Шале

CASA RUSTICA/RAFFINATA, STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO Дома в рустикальном стиле
STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO

STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO
STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO
STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO

Еще один итальянский стиль – шале – встречается на Севере страны. Он имеет некоторые характерные признаки как итальянского кантри-стиля, так и международного стиля шале. Построен он обычно по той же каркасной технологии, но имеет деревянные балкончики с цветами и каменную отделку только на первом этаже.

​Деревенский дом

Casa nuova realizzazione, SOGEDI costruzioni SOGEDI costruzioni Дома в рустикальном стиле
SOGEDI costruzioni

SOGEDI costruzioni
SOGEDI costruzioni
SOGEDI costruzioni

Итальянский стиль можно отлично использовать и под дачу. Этот дом, например, часть которого была построена еще в 17 или 18-ом веке (каменная часть сверху), был отреставрирован именно под дачу!

​Итальянский таунхаус

CASA MIA, Doser S.p.A. Doser S.p.A. Дома в стиле кантри
Doser S.p.A.

Doser S.p.A.
Doser S.p.A.
Doser S.p.A.

Отлично смотрится итальянский стиль и в формате современных таунхаусов. Все характерные черты сохраняются, а компактность строения только придает ему особый исторический шарм.

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