Проекты коттеджей в итальянском стиле

Итальянский стиль – это непревзойденная эстетика в самых простых формах. Если вы ищите простой проект бюджетного коттеджа, но хотите видеть свой дом атмосферным и шикарным, обязательно обратитесь к решениям в итальянском стиле.

Италия – большая страна, каждый из регионов которой имеет свою культуру. В отличие от РФ юг Италии очень сильно отличается от севера не только по архитектуре, дизайну, быту и даже диалекту в языке, но и по атмосфере жизни. Переезжая из одного региона в другой, вы практически попадаете в другую страну!

Так, на юге Италии время течет чрезвычайно медленно, в Неаполе – жизнь крутится, как карусель. В горах на севере гордые шале возвышаются над вечностью, а в Генуе маленькие домики постройки 18-ого века стоят в ряд, как солдатики, и простоят еще пару веков.