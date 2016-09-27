Деревянный дом с WOW-эффектом

Солнечный свет, заливающий пространство этого дома и лесные пейзажи вокруг – то, ради чего многие семьи хотят переехать на природу в дом с панорамным остеклением. Такой стиль жизни позволяет нам наслаждаться дождем, снегопадом, солнечным июльским деньком на все 100%.

Деревянный дом – это еще и любовь к натуральным материалам, дереву и камню, традиционному облику и, очень часто, к экологичным интерьерам. Студия NEWOOD спроектировала этот дом с любовью как к жизни вдали от цивилизации, на природе, так и к социальной активности – огромная гостиная с каминной зоной и парадной столовой с террасой может вместить до 60 человек для летней коктейльной вечеринки.