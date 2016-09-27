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Деревянный дом с WOW-эффектом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Дом "Woodlark" - комбинированные конструкции, NEWOOD - Современные деревянные дома NEWOOD - Современные деревянные дома Столовая комната в стиле кантри
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Солнечный свет, заливающий пространство этого дома и лесные пейзажи вокруг – то, ради чего многие семьи хотят переехать на природу в дом с панорамным остеклением. Такой стиль жизни позволяет нам наслаждаться дождем, снегопадом, солнечным июльским деньком на все 100%.

Деревянный дом – это еще и любовь к натуральным материалам, дереву и камню, традиционному облику и, очень часто, к экологичным интерьерам. Студия NEWOOD спроектировала этот дом с любовью как к жизни вдали от цивилизации, на природе, так и к социальной активности – огромная гостиная с каминной зоной и парадной столовой с террасой может вместить до 60 человек для летней коктейльной вечеринки.

​Дизайн фасадов

Дом "Woodlark" - комбинированные конструкции NEWOOD - Современные деревянные дома Дома в стиле кантри
NEWOOD – Современные деревянные дома

Дом Woodlark – комбинированные конструкции

NEWOOD - Современные деревянные дома
NEWOOD – Современные деревянные дома
NEWOOD - Современные деревянные дома

Этот дом скрывает за своими традиционными фасадами ультра-современный интерьер, полный нежного, практически невесомого шика. Внутри нас ждет брендовая мебель, высококачественные ткани, ультра-современная техника, тогда как снаружи дом идеально вписан в ландшафт и повторяет характерные признаки стиля шале.

Времена года

Дом "Woodlark" - комбинированные конструкции NEWOOD - Современные деревянные дома Дома в стиле кантри
NEWOOD – Современные деревянные дома

Дом Woodlark – комбинированные конструкции

NEWOOD - Современные деревянные дома
NEWOOD – Современные деревянные дома
NEWOOD - Современные деревянные дома

Летом дом является фоном для идеального лесного сада с качественным газоном, местом для детских игр и прогулок. Осенью, когда часть смешанного леса загорается ало-золотыми красками, он будто играет в феерическом шоу. Зимой он сладко спит под шапкой снега, когда ветви сосен припорашивают его снегом. Весной дом, как и вся природа, заново просыпается к жизни – вместе с газоном он открывает свои объятия солнцу и свежему воздуху, объединяя столовую, гостиную и террасу с помощью дверей-слайдеров.

​Открытая планировка

Дом "Woodlark" - комбинированные конструкции NEWOOD - Современные деревянные дома Столовая комната в стиле кантри
NEWOOD – Современные деревянные дома

Дом Woodlark – комбинированные конструкции

NEWOOD - Современные деревянные дома
NEWOOD – Современные деревянные дома
NEWOOD - Современные деревянные дома

Шикарный формат остекления призван открыть семье виды на сосновую рощу – классический вариант для дома на природе. При этом дом спроектирован для реализации в РФ (Московский район, умеренный климат ). Огромный формат остекления никак не влияет на ощущение приватности в доме – оно поддерживается благодаря высококачественной изоляции стен и стеклопакетов, а отопление реализовано по периметру комнаты с помощью встроенных в пол конвекторов.

​Потрясающая галерея

Дом "Woodlark" - комбинированные конструкции NEWOOD - Современные деревянные дома Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри
NEWOOD – Современные деревянные дома

Дом Woodlark – комбинированные конструкции

NEWOOD - Современные деревянные дома
NEWOOD – Современные деревянные дома
NEWOOD - Современные деревянные дома

На втором этаже мы найдем потрясающую галерею с напольными конвекторами, которые не просто служат функции, но и являются дизайнерским акцентом наряду с темными рамами и черными перилами. Лестница здесь особенно длинная из-за большой высоты потолков первого этажа. Пол и стены декорированы натуральным деревом.

С обоих концов галерея имеет зоны отдыха – гостиную при спальнях и зону отдыха на балконе, с видом на двусветную гостиную. Площадь этих двух зон – около 40 кв. метров каждая.

​Мастер-сьют

Дом "Woodlark" - комбинированные конструкции NEWOOD - Современные деревянные дома Спальня в стиле кантри
NEWOOD – Современные деревянные дома

Дом Woodlark – комбинированные конструкции

NEWOOD - Современные деревянные дома
NEWOOD – Современные деревянные дома
NEWOOD - Современные деревянные дома

Главный мастер-сьют расположен в угловом модуле и представляет собой спальню, гардеробную и ванную комнату. Здесь очень высокие потолки, а часть стены наверху между спальней и ванная комнатой была заменена стеклянной перегородкой, чтобы сохранить ощущение простора. Общая площадь мастер-сьюта – около 60 кв. метров.

​Планировка первого этажа

Дом "Woodlark" - комбинированные конструкции NEWOOD - Современные деревянные дома
NEWOOD – Современные деревянные дома

Дом Woodlark – комбинированные конструкции

NEWOOD - Современные деревянные дома
NEWOOD – Современные деревянные дома
NEWOOD - Современные деревянные дома

На первом этаже мы найдем большую гостиную с двумя зонами с мягкой мебелью и столовой. Общая площадь данного помещения – около 65 кв. метров. Кухня (около 15 кв. метров) расположена справа, в нише. Также на втором этаже есть сьют с собственной ванной комнатой, кабинет, автостоянка на два автомобиля с подсобными помещениями и кладовая с прачечной возле кухни. Огромная терраса вокруг гостиной занимает площадь более 120 кв. метров.

На плане внизу справа – гостевой домик с сауной, джакузи, душевой и комнатой отдыха с TV и столовой. У домика есть второй этаж со спальней и две террасы.

​Планировка второго этажа

Дом "Woodlark" - комбинированные конструкции NEWOOD - Современные деревянные дома
NEWOOD – Современные деревянные дома

Дом Woodlark – комбинированные конструкции

NEWOOD - Современные деревянные дома
NEWOOD – Современные деревянные дома
NEWOOD - Современные деревянные дома

На втором этаже мы найдем мастер-сьют, галерею с двумя гостиными комнатами по боками и две детские спальни с общей ванной комнатой. Шикарная планировка является прекрасной основой для стильного дизайна интерьера.

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