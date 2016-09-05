Потрясающее бюджетное шале для пригорода

Это современное шале понравится всем, кто мечтает о панорамном остеклении в традиционной форме. Студия .ARCHON+ PROJEKTY DOMÓW сделала все, чтобы этот 290-метровый дом недалеко ушел от низшей планки в возведении домов такого формата. По сути, за стоимость просто большого дома вы получаете ультра-современный дом с потрясающим остеклением и современной отделкой!

Этот дом просто обязан вас покорить с первого взгляда. В нем есть все, о чем может только мечтать современная семья – ультра-минималистичный интерьер, много света и простора, большие комнаты и удобство в быту!