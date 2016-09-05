Потрясающее бюджетное шале для пригорода

Это современное шале понравится всем, кто мечтает о панорамном остеклении в традиционной форме. Студия .ARCHON+ PROJEKTY DOMÓW сделала все, чтобы этот 290-метровый дом недалеко ушел от низшей планки в возведении домов такого формата. По сути, за стоимость просто большого дома вы получаете ультра-современный дом с потрясающим остеклением и современной отделкой!
Этот дом просто обязан вас покорить с первого взгляда. В нем есть все, о чем может только мечтать современная семья – ультра-минималистичный интерьер, много света и простора, большие комнаты и удобство в быту!
Этот дом красиво оформлен «под шале» благодаря декоративному камню серого цвета, деревянным панелям и подшивке ската крыши натуральным деревом. Особенный формат окон на втором этаже для двусветной гостиной также позволяет в легкой форме скопировать альпийский стиль.
Студия ARCHON+ PROJEKTY DOMÓW спроектировала его для реализации на простом пригородном участке. Сам дом построен из керамического пустотелого блока Porotherm и утеплен 20-сантиметровым слоем пенопласта и штукатурки. Перекрытия созданы из железобетонной плиты. Крыша двускатная, с наклоном в 35 градусов, с деревянной конструкцией. Отопление в доме реализовано на основе котла на газе (с возможностью использования и твердого топлива).
Этот потрясающий дизайн интерьера рассчитан на современную семью с городскими понятиями о красоте. Здесь есть имитация ценных пород дерева в яхтенном стиле в дизайне фасадов кухни, современный угловой диван в стиле модерн, но с люксовой обивкой, большой встроенный TV (51 дюйм) под лестницей и столовая с двусветным освещением и дизайнерскими светильниками. Стильная лестница имеет стеклянные экраны ограждения так же, как и балкон над кухней, а отделка пола выполнена из керамического паркета.
Проект дома называется Dom w laurach (G2P), а 9,3 млн рублей – это минимальная цена его реализации с отделкой (всеми окнами, дверьми, внутренней отделкой). Цена реализации «коробки» начинается от 5,6 млн рублей. К заявленному 161 кв. метру стоит прибавить площадь гаража (40 кв. метров) и подвала (90 кв. метров). Итого площадь дома – 291 кв. метр!
Энергоэффективность дома равняется 47 кВтч /м2/год, когда речь идет об отоплении газом, и 19 кВтч /м2/год при отоплении смесью пеллетов и твердого топлива.
На первом этаже мы найдем кухню-гостиную, прихожую, гараж и кладовую, а также мастер-сьют из спальни, ванной комнаты и гардеробной. Этот сьют предназначен для супружеской пары и имеет еще и свою террасу, а детские комнаты расположились на втором этаже.
В доме также есть подвал площадью 90 кв. метров с 16-метровым сухим погребом, котельной и двумя комнатами в 28 и 22 кв. метра, которые имеют по одному маленькому окну и могут быть использованы как кладовые, гардеробные, домашний кинотеатр, тренажерный зал, комната для SPA-центра.
На втором уровне сразу привлекает внимание огромная терраса справа площадью более 45 кв. метров, идеальная для вечеринок, домашних посиделок и просто отдыха в кругу семьи. Также на втором этаже есть две детские комнаты, ориентированные на 2 или 3 детей, ванная комната и вторая семейная гостиная в зоне второго света (на балконе). Удобной деталью стало наличие встроенного шкафа для грязного белья в коридоре и гардеробной при одной из спален – для дочери.
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