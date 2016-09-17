​Шикарная дача в стиле фахверк

Этот традиционный и очень консервативный проект поражает своей почти сказочной атмосферой. Жизнь в зеленом пригороде, в столь искусно стилизованном доме, но с современным комфортом – не это ли мечта половины из нас?

БЮРО9 занималось проектированием и реализацией данного проекта. Екатерина Ялалтынова – архитектор, дизайнер и руководитель бюро – делает так, чтобы каждый проект, выходящий из под ее пера, был абсолютно эксклюзивным.