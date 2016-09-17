​Шикарная дача в стиле фахверк

Этот традиционный и очень консервативный проект поражает своей почти сказочной атмосферой. Жизнь в зеленом пригороде, в столь искусно стилизованном доме, но с современным комфортом – не это ли мечта половины из нас?
БЮРО9 занималось проектированием и реализацией данного проекта. Екатерина Ялалтынова – архитектор, дизайнер и руководитель бюро – делает так, чтобы каждый проект, выходящий из под ее пера, был абсолютно эксклюзивным.
Строительство данного дома было закончено в 2015 году в одном из поселков Московской области. Общая площадь дома – 195 кв. метров, в нем есть только одна спальня и ванная комната на втором этаже. Первый этаж имеет гостиную, кухню и столовую, множество зон для отдыха в большой компании. В гостиной есть камин, при доме – зона барбекю и беседка 50 метров.
Стиль фахверк отлично подходит людям с традиционными приоритетами в семейных ценностях. Понять, нравится ли он вам, достаточно просто – взгляните на этот проект или посмотрите в Интернете картинки по слову «баварские дома» или «дома фахверк».
Привлекательный ландшафтный дизайн основан на газонной площадке, плитке и символичных зона для отдыха и приподнятых клумбах. Клумбы оформлены декоративным камнем в очень атмосферной манере. Из сада открывается отличный вид на дом и веранду, потому, сидя в саду, можно наслаждаться своим прекрасным достижением.
В таком доме кажется, что ты переместился в баварскую сказку и все, что тебя окружает, становится волшебным. Архитектура и дизайн интерьера очень сильно влияют на наше восприятие мира, и если вы хотите, приезжая на дачу, погружаться в совершенно отличный от реального мир – они вам помогут.
Стиль фахверк – немецкий, дошедший до нас практически из Средневековья. Изначально данным образом назывался тип постройки из деревянного каркаса с заполнением утеплителем, а теперь фахверк – все чаще просто красивое оформление фасадов в данном стиле, с видимым брусом. Подобная традиция сохранилась в некоторых немецких колониях в Африке и Азии, в викторианских стилях Стик и Истлейк (Stick и Eastlake) и английском Тюдор в США. Традиция оформлять фасады брусками из древесины и закрашивать пространство между ними в яркие цвета, возможно переживет еще множество поколений.
Традиционная кухня в маленькой нише отлично поддерживает атмосферу домика на природе. Деревянные фасады дополнены керамическим фартуком и столешницей из идентичного материала и деревянными балками на потолке.
На втором этаже мы найдем потрясающую спальню, которая напоминает сьюты в ретритах в стиле SPA. На полу здесь керамический паркет, а двусветное освещение позволяет залить всю комнату солнечным светом.
За перегородкой у изголовья мы найдем гардеробную с этническими акцентами и декоративными деревянными балками под потолком. Кровля здесь декорирована натуральными материалами.
На втором этаже есть и главная ванная комната, в которой чаша стоит прямо у окна. Расположение позволяет наслаждаться пейзажем во время отдыха.
Еще одна важная часть проекта – беседка с мангалом и душевой/туалетной комнатой и столовой. Ее общая площадь – 50 кв. метров, а материалы мощения (два типа тротуарной плитки) выровнены здесь до миллиметра, чтобы беседка стала частью сада.
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