Проект дома с мансардой за 4,9 млн рублей

Такие дома как этот, еще нужно поискать! Очень удобно спланированный для жизни современной семьи в пригороде, с балконом на крыше гаража и интересным остеклением, он имеет площадь в 137 кв. метров и спроектирован студией .ARCHON+ PROJEKTY DOMÓW.

В нем, как и во многих других проектах данных авторов, есть особая любовь к комбинированию простых материалов для создания заметного и весьма эстетичного эффекта. Так, в дизайне фасадов здесь были использованы плиты грифельного цвета, штукатурка и оформление эркера натуральным деревом.