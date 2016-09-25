Проект дома с мансардой за 4,9 млн рублей

Такие дома как этот, еще нужно поискать! Очень удобно спланированный для жизни современной семьи в пригороде, с балконом на крыше гаража и интересным остеклением, он имеет площадь в 137 кв. метров и спроектирован студией .ARCHON+ PROJEKTY DOMÓW.
В нем, как и во многих других проектах данных авторов, есть особая любовь к комбинированию простых материалов для создания заметного и весьма эстетичного эффекта. Так, в дизайне фасадов здесь были использованы плиты грифельного цвета, штукатурка и оформление эркера натуральным деревом.
Студия ARCHON+ PROJEKTY DOMÓW спроектировала его для всех молодых семей от 25 до 40 лет с детьми! Конструкция дома построена из керамического пустотелого блока Porotherm с утеплением 20-сантиметровым слоем пенопласта и штукатурки. Перекрытия созданы из железобетонной плиты. Крыша двускатная, с наклоном в 40 градусов, с деревянной конструкцией. Отопление в доме реализовано на основе котла на газе (с возможностью использования и твердого топлива).
Очень красивыми смотрятся балкончики со стеклянными экранами на втором этаже, а мансардные окна позволяют организовать удобную жизнь в небольших спальнях и и ванной комнате на втором этаже. При доме есть и огромная терраса, которая имеет сразу три зоны отдыха – с патио, столовой и шезлонгами!
Проект дома называется Domu w aurorach 4, а 4,9 млн рублей – это минимальная цена его реализации с чистовой отделкой. К заявленным 137 кв. метрам стоит прибавить и котельную в 6 кв. метров, которая, по польским стандартам, не входит в общую площадь так же, как и гараж в 30 кв. метров.
Как и в других современных польских проектах, на первом этаже мы находим открытую зону кухни-гостиной с естественным форматом освещения. А уголок в столовой и вовсе получается похожим на зимний сад!
Стильная столовая имеет красивые разные стулья, подобранные в едином стиле. Панорамные двери-слайдеры открывают вид на террасу, сад и позволяют летом объединить внешнее с внутренним.
Красивая кухня имеет выход на террасу, за которой может быть… расположен бассейн. Плита находится ближе к столовой, раковина – у углового модуля остекления, а крупные модули – на противоположной стене.
Очень многогранная и при этом строго рациональная планировка первого этажа этого дома вызывает восхищение! Первое, что бросается в глаза – большая гостиная площадью в 30 кв. метров с панорамным форматом остекления шириной в 4,5 метра и столовой с угловым остеклением от пола до потолка. Рядом с этими комнатами находится терраса с зоной патио, шезлонгами и летней столовой.
Также на первом этаже есть кухня с кладовой (12 + 1,6 кв. метра), кабинет (9 кв. метров) для выполнения домашнего задания детьми и гостевая душевая комната.
При гараже есть мастерская и котельная, а площадь самого гаража – 30 кв. метров
Очень удобная планировка второго этажа предусматривает две гардеробных (одну для главной спальни, другую для двух детских), прачечную и отдельную ванную комнату. Площадь спален фактическая – от 11,5 до 14 кв. метров, в реальности ощущаемая как 9-12 кв. метров. На втором этаже есть и потрясающая терраса (более 30 кв. метров) с распашными дверьми в холл, которая летом становится еще одной гостиной.
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