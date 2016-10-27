До и После: 7 ремонтов маленьких ванных

Не стоит думать, что кто-то недостаточно социально ответственен, если не тащит в дом разбитые строительные поддоны в попытке смастерить из них нужную мебель своими руками, а покупает дорогой брендовый гарнитур для гостиной.
Или если не достаточно сильно озабочен углеродным следом, своим или материалов, из которых строит дом. Социальная ответственность – не обязательно что-то глобальное. Это всего лишь стремление создать благополучное настоящее и будущее для себя и своих близких. И проявляться это может и в таких обыденных вещах, как ремонт ванной комнаты.
Снимки, собранные для этой Книги Идей, показывают, что многие справились с этим просто замечательно!
Думаю, если бы владельцы могли, они бы и ванную с унитазом купили высеченную из цельного куска мрамора. Любовь новых хозяев к этому материалу не настолько сильна, потому они сделали здесь все по-другому. Но то, что вы увидите ниже, превосходит все ожидания.
Не каждый может позволить себе роскошь одновременного владения и ванной, и душевой кабиной. При необходимости выбора многие устанавливают все же кабину. Случается это по разным причинам. Для кого-то это желание сэкономить пространство или воду, кто-то считает, что пользоваться душем более гигиенично, а у кого-то просто нет времени понежиться в ванной. Так или иначе при ремонте этой ванной выбор пал именно на кабину.
Теперь подход к окну абсолютно свободен, что чрезвычайно повышает люксовость пространства. Эффектный контраст черного и белого подчеркнут интересным бордюром по периметру.
Две раковины оливкового оттенка когда-то казались удачным выбором. Но новый интерьер в минималистичном стиле все же более современен и функционален для владельцев. Удачно подобраны оттенки молочного шоколада для крупноформатной плитки, одинаковой для пола и части стен, и мозаичных вставок.
На противоположной стене мы наблюдаем обратную картину – ванная стандартных размеров сменилась более миниатюрной в тандеме с душем за прозрачными дверцами.
Немного поиграв с расстановкой модулей в этой ванной комнате, дизайнеры решили убрать ванну совсем, вместо нее под мансардным скосом расположить душевую кабину, а раковине дать вместительный модуль для хранения за зеркальными дверцами.
Выбранная для оформления трехцветная палитра из черного, белого и апельсинового правильно сочетается с металлическим блеском смесителей и обрамления стекол для душа. Обратите внимание, что коммуникационный короб стал ниже, в него вмонтирован бачок для унитаза, а оконный проем увеличен. Трудно представить что-то более гениальное при таких сложных начальных условиях.
Этнический монохром сменился неброским минимализмом. Рисунок, от которого теперь рябит в глазах, наверное был бы эффектным в качестве декора, но положенный на стены в пространстве с маленькой площадью смотрится не столь эстетично, как представлялось в теории. Белый верх, темный низ и мозаика на акцентной стене в зоне душа – более правильный вариант декора.
Желтоватые варианты для плитки спустились с пьедестала. Теперь в фаворе нежно-кофейная гамма. Ванная необычной формы уступила место минималистичному поддону.
Присоединив некоторые из частей балкона ломаной формы, архитекторы и дизайнеры даже в условиях мегаполиса сумели воплотить мечту владельцев о такой невероятной роскоши. Ванная чаша вмонтирована в подиум, к которому ведут ступени цвета горького шоколада. А если открыть двери-слайдеры, можно почувствовать, что находишься в приватном СПА-рае.
Удивительно гармоничный интерьер создан на основе каменной палитры оттенков, раковин, установленных в столешницу так искусно, что они кажутся цельнолитыми, и темного дерева.
Далее на homify:
— Все о строительстве дома на homify;
— Испанский современный стиль в дизайне интерьера;