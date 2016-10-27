До и После: 7 ремонтов маленьких ванных

Не стоит думать, что кто-то недостаточно социально ответственен, если не тащит в дом разбитые строительные поддоны в попытке смастерить из них нужную мебель своими руками, а покупает дорогой брендовый гарнитур для гостиной.

Или если не достаточно сильно озабочен углеродным следом, своим или материалов, из которых строит дом. Социальная ответственность – не обязательно что-то глобальное. Это всего лишь стремление создать благополучное настоящее и будущее для себя и своих близких. И проявляться это может и в таких обыденных вещах, как ремонт ванной комнаты.

Снимки, собранные для этой Книги Идей, показывают, что многие справились с этим просто замечательно!