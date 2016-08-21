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15 замечательных входных дверей

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
114, URBN URBN Дома в стиле минимализм
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Входная дверь дома может быть использована как прекрасная возможность выразить нашу личность, а также может быть центром для привлечения глаз соседей. Входная дверь может сказать многое о доме и тех, кто населяет его. В этой книге есть для вас 15 отличных идей, которые могут быть отличным источником вдохновения для создания прекрасного входа в дом.

1. Элегантное дерево!

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Входные двери
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Деревянные двери по-прежнему остаются фаворитами. Они безопасны и устойчивы. Этот дизайн очень интересен благодаря стеклу, так что все приобретает особый блеск.

2. Декоративные изделия из железа

114, URBN URBN Дома в стиле минимализм
URBN

URBN
URBN
URBN

В этой конструкции вход украшен решеткой, что обеспечивает безопасность между входной дверью и наружной частью. Сочетание металла, камня и растительности делает общий дизайн, который выглядит прекрасно.

3. Эффектное сочетание материалов (идеально подходит для небольших фасадов)

Fachada MRios, Modulor Arquitectura Modulor Arquitectura Дома в стиле модерн Камень Серый
Modulor Arquitectura

Modulor Arquitectura
Modulor Arquitectura
Modulor Arquitectura

Легкость стекла на передней двери дома прекрасно сочетается с камнем, деревом и металлом, делая все элементы с уникальным индивидуальным характером.

4. Высота

Casa Alphaville, Martins Lucena Arquitetos Martins Lucena Arquitetos Дома в тропическом стиле
Martins Lucena Arquitetos

Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos

При такой высоте дверей здание будет выглядеть величественно. Вход в дом имеет простую, но элегантную деревянную дверь, что способствует естественному сочетанию материалов.

5. Прочность стали

casaMEZQUITE, BAG arquitectura BAG arquitectura Входные двери Железо / Сталь Белый
BAG arquitectura

BAG arquitectura
BAG arquitectura
BAG arquitectura

Сталь прочнее стекловолокна или древесного материала, поэтому она обеспечивает лучшую безопасность. Стальные двери по мнению специалистов являются хорошим способом для предотвращения прохождения посторонних к нашему дому, потому что они оснащены высококачественными замками, которые практически не поддаются разрушению.

6. Тепло и комфорт – идеально для современных фасадов

homify Входные двери
homify

homify
homify
homify

В образе этого дома мы можем наблюдать, как нейтральные тона позволяют двери стать главным героем пространства в сопровождении красивого маленького палисадника, который помогает подчеркнуть естественную красоту дизайна.

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7. Дверь с большим преимуществом

ML Residence, Gantous Arquitectos Gantous Arquitectos Входные двери
Gantous Arquitectos

ML Residence

Gantous Arquitectos
Gantous Arquitectos
Gantous Arquitectos

Дерево имеет много преимуществ при проектировании дверей, благодаря множеству цветов, конструкций и типов древесины, позволяющие ей соответствовать нашим потребностям и бюджетам.

8. Матированное стекло

CO 40, AMEC ARQUITECTURA AMEC ARQUITECTURA Входные двери
AMEC ARQUITECTURA

AMEC ARQUITECTURA
AMEC ARQUITECTURA
AMEC ARQUITECTURA

Эта дверь является исключительной. Стекло, кажется, выдерживает воздействие большого объема, а именно мраморной рамы, которая подчеркивает дверь. Для обеспечения дополнительной безопасности матированное стекло является лучшим выбором.

9. Оригинальность

Villa Luisa, Matteo Gattoni - Architetto Matteo Gattoni - Architetto Входные двери
Matteo Gattoni – Architetto

Matteo Gattoni - Architetto
Matteo Gattoni – Architetto
Matteo Gattoni - Architetto

Эта дверь является чрезвычайно оригинальной и захватывающей. Она полна текстур и контрастов, где мы можем упомянуть светлую рамку в контуре металлической двери, которая придает характер и определенную легкость.

10. Промышленные детали

Casa Campo / Ateliê - Vale das Videiras, Carlos Salles Arquitetura e Interiores Carlos Salles Arquitetura e Interiores Окна и двери в стиле модерн
Carlos Salles Arquitetura e Interiores

Carlos Salles Arquitetura e Interiores
Carlos Salles Arquitetura e Interiores
Carlos Salles Arquitetura e Interiores

В этом примере видим союз дерева с бетоном, здесь дерево представлено в его естественном состоянии. Такая естественная деревянная дверь может иметь еще более смелый эффект, когда снаружи грубая текстура контрастирует с бетоном и небольшими вкраплениями металла.

11. Стеклянные двери являются хорошим выбором

RESIDENCIA NUÑO, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño Окна и двери в стиле модерн
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

Стеклянные двери идеально подходят, когда нужно иметь больше света в доме, они позволяют нам поддерживать визуальный контакт с внешним миром. Стекло создает иллюзию большего пространства благодаря своей прозрачности и легкости. В этом примере яркий контраст достигается при наличии красной стены.

12. В ярких цветах

EFH F, Nähe Braunschweig, Gondesen Architekt Gondesen Architekt Дома в скандинавском стиле
Gondesen Architekt

Gondesen Architekt
Gondesen Architekt
Gondesen Architekt

Эта небольшая дверь использует яркие красные цвета, чтобы создать сенсационный вход дома. Контраст с остальными элементами дает теплый и дружественный прием.

13. Детали, которые делают разницу

Portes d’entrée Hörmann 2014 : ouvertures sur les bâtiments BBC, passifs et positifs, HORMANN HORMANN Входные двери
HORMANN

HORMANN
HORMANN
HORMANN

Есть множество вещей, которые могут сделать дверь и вход вашего дома красивее. Дорога или лестница, ведущая к входной двери, может стать красочной с горшечными цветами ярких оттенков.

14. Удлиненная и внушительная дверь

Casa Minimalista, Duo Arquitetura Duo Arquitetura Дома в стиле минимализм
Duo Arquitetura

Duo Arquitetura
Duo Arquitetura
Duo Arquitetura

Входная дверь дома является важным элементом в архитектуре и дизайне, она должна обеспечивать безопасность, поэтому при выборе нужно рассмотреть эстетику дома, чтобы рассмотреть вопрос технического обслуживания и сделать лучший выбор.

15. Элегантность

E2 FACADE arQing Дома в стиле минимализм
arQing

E2 FACADE

arQing
arQing
arQing

Эта красивая деревянная дверь дает ощущение того, что она влилась в каменные стены, которые делают ее как будто плавающей. Деталь из матового стекла в двери добавляет уникальный штрих, который вместе с дверью ломает твердость общей архитектуры.

До и После: Чудесное перевоплощение старой лачуги

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