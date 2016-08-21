15 замечательных входных дверей

Входная дверь дома может быть использована как прекрасная возможность выразить нашу личность, а также может быть центром для привлечения глаз соседей. Входная дверь может сказать многое о доме и тех, кто населяет его. В этой книге есть для вас 15 отличных идей, которые могут быть отличным источником вдохновения для создания прекрасного входа в дом.