Какой декор подойдет для белой кухни, стремящейся к совершенству?

Если Вы все-таки решились на чистый белый декор самых искристых тонов, то важно соблюдать некоторые правила и хитрости, чтобы красота не обернулась провалом:

а) избегайте деревянных и ламинированных материалов для пола (чтобы пятна от вина, и подобные им загрязнения, не портили вид кухни, если отмыть их не удастся полностью);

б) мебель не должна быть слишком глянцевой (если это не металлическая мебель с особым долговечным составом), поскольку такая поверхность может со временем запечатлеть на себе следы пальцев;

в) включите в оформление кухни 10 % контрастного, но не слишком «крикливого» цвета (черный с «мраморным» узором, серый, коричневый); это важно для большей универсальности столешницы, или для визуального выделения «очага» (духового шкафа);

г) если самостоятельно решить трудно, какой декор подойдет для белой кухни, то обязательно обращайтесь к профессиональным оформителям, и в команду строителей включайте дизайнера с опытом работы не менее трех лет.