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Какой декор подойдет для белой кухни, стремящейся к совершенству?

Shunny_Star Shunny_Star
Vilters | Schweiz, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG Кухня в стиле модерн
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В светлой кухне многие наблюдают за собой особое ощущение легкости, воздушности, чистоты. Кулинару в таком пространстве проще сосредоточится на приготовлении блюд, словно белый тон интерьера очищает не только визуальное пространство кухни, но и мысли тех, кто в ней находится.

Белый цвет в оформлении кухни хорош еще и тем, что позволяет сделать акцент на одну-две особенных детали обстановки, которые достаточно выделить не столько цветом или расположением, сколько элегантным узором. На белом фоне удобно создавать интерьеры в стилях модерн, хай-тек или минимализм, добавляя и трансформируя отдельные участки проекта в том или ином ключе.

Успех светлого кухонного простора, оформленного в едином стиле, гарантирован! 

1. Подготовительный этап оформления

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design Кухня в скандинавском стиле
Ekaterina Donde Design

Квартира для молодой девушки

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

Чтобы определиться, какой декор подойдет для белой кухни, необходимо выбрать стиль, в котором Вы будете оформлять свою белоснежную кухню, или какие основные функциональные удобства Вы считаете совершенно необходимыми: вытяжка общая или над плитой, один или два рукомойника, наличие точечного освещения зон и т.д.

Эти элементарные вещи обеспечат порядок, определенность в технической части ремонта, позволят в дальнейшем больше внимании уделить полёту фантазии, «культурной программе» дизайна кухни.

2. Белый тон во всем своем разнообразии

Таунхаус, Котова Ольга Котова Ольга Кухня в стиле минимализм
Котова Ольга

Таунхаус

Котова Ольга
Котова Ольга
Котова Ольга

Конечно, далеко не все решаются оставить ведущую роль за белым цветом. И чаще всего людей останавливает страх перед этим марким цветом.

Не стоит забывать, что белый – это не обязательно «белоснежный». Любой художник знает, что чисто белого цвета в природе не существует. Белые облака всегда отражают в себе синеву неба, белый снег сероват на самом деле, и все, что издалека выглядит белым, при близком рассмотрении часто оказывается бежевым оттенком той или иной насыщенности.

Вот почему прекрасной альтернативой искусственному белоснежному сиянию могут стать легкие оттеночные тона. Если не можете определиться, какой декор подойдет для белой кухни, по причине сомнений в долговечности идеально ровного цвета, то смягчите абсолютно светлое пространство отдельными деталями приближенных к белому цвету оттенков. Совершенными заменителями «белоснежного» считаются кремовые и светло-серые палитры. Остановите на них свой выбор.

3. Способы продлить век белоснежной красоте кухни

Interiors, Мастерская дизайна INDIZZ Мастерская дизайна INDIZZ Кухня в классическом стиле
Мастерская дизайна INDIZZ

Interiors

Мастерская дизайна INDIZZ
Мастерская дизайна INDIZZ
Мастерская дизайна INDIZZ

Если Вы все-таки решились на чистый белый декор самых искристых тонов, то важно соблюдать некоторые правила и хитрости, чтобы красота не обернулась провалом:

а) избегайте деревянных и ламинированных материалов для пола (чтобы пятна от вина, и подобные им загрязнения, не портили вид кухни, если отмыть их не удастся полностью);

б) мебель не должна быть слишком глянцевой (если это не металлическая мебель с особым долговечным составом), поскольку такая поверхность может со временем запечатлеть на себе следы пальцев;

в) включите в оформление кухни 10 % контрастного, но не слишком «крикливого» цвета (черный с «мраморным» узором, серый, коричневый); это важно для большей универсальности столешницы, или для визуального выделения «очага» (духового шкафа);

г) если самостоятельно решить трудно, какой декор подойдет для белой кухни, то обязательно обращайтесь к профессиональным оформителям, и в команду строителей включайте дизайнера с опытом работы не менее трех лет.

4. Как не переборщить с белым тоном?

CASA RR8, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest Кухня в стиле минимализм
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

Существует еще одна крайне важная задача при ответе на вопрос: «Какой декор подойдет для белой кухни?». Чтобы кухня выглядела гармонично, она, прежде всего, должна наталкивать на мысли… о кухне! Но никак не о больнице, с которой у многих ассоциируется как бы «стерильные» белые пространства.

С целью избежать неприятных ассоциаций можно, прежде всего, обратится к близким по тону оттенкам отдельных участков кухни, частей мебели, стульев и т.д. А можно поиграть с осветительными приборами, подобрав радужные лампочки вместо радужных предметов обстановки. 

Мягкое, приглушенное освещение кухонного простора уже выгодно отличает его от операционной. А если оснастить кухню диваном в гостевой зоне (вместо стульев), то это будет смотреться невероятно уютно и нестандартно, и уж точно не по-больничному.

К тому же можно создать черно-белую кухню, что будет выглядеть не менее стильно.

5. Какой пол укладывают на белой кухне?

Vilters | Schweiz, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG Кухня в стиле модерн
LEICHT Küchen AG

LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG

Для очень светлого интерьера кухни приемлемы такие половые покрытия, как керамогранит, плитка, линолеум, камень. Они достаточно органично смотрятся в светлых оттенках и не дают излишков блеска, как ламинат или паркетное покрытие.

Для тех, кто любит зонирование, или сомневается при выборе пола, какой декор подойдет для белой кухни, используется комбинация материалов. Сочетать в этом плане можно как различные оттенки светлых цветов, так и отличные друг от друга материалы. Самым хитовым миксом является плитка (в рабочей зоне кухни) в содружестве с линолеумом (в зоне обеденного стола).

Ну а тем, кто категорически боится повышенной видимости пыли на светлом полу, лучше придерживаться традиций отечественного дизайна с преобладанием коричневых (но не черных, еще более марких) оттенков.

6. Главные плюсы белых кухонь

Sunny Isles - Florida - US, Infinity Spaces Infinity Spaces Кухня в стиле модерн
Infinity Spaces

Infinity Spaces
Infinity Spaces
Infinity Spaces

Во-первых, белый цвет любую, даже самую крохотную кухню, делает визуально шире и выше, объемнее.

Во-вторых, белые кухни актуальны как для северной стороны дома, так и для южной. Их дизайн можно гармонизировать, если в оттенках южной кухни будет преобладать холодноватый серый подтекст, а в оттенках северной – теплый бежевый, кремовый, молочный.

В-третьих, белоснежность способна выгодно акцентировать внимание посетителей на торжественном декоре классического стиля, на шикарных формах вычурных люстр, столов и прочем богатстве убранства.

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7. Дополнительные бонусы белого интерьера, или игра цветами

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Самые монохромные (одноцветные) варианты оформления кухни с белыми оттенками выглядят наиболее мило, свежо, ненавязчиво. Перебор любого другого цветового направления рискует стать вульгарным, навязчивым, мрачным.

Каждый, кто серьезно задается вопросом «какой декор подойдет для белой кухни?», должен учитывать, что этот вариант дизайна достаточно специфический. Он хорош при тщательности в отделке, при отборе качественной мебели, фурнитуры. Как и любой другой монохромной кухне, белой подойдет игра на разнице фактур, текстур материалов, рельефом поверхностей (лепнина).

8. Какой декор подойдет для белой кухни «по-скандинавски»?

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Белый интерьер в кухонном оформлении давно вошел в моду. И во многом это произошло благодаря скандинавам, которые предпочитают минимализм декора, иногда приближенность к стилю хай-тек, и, конечно же, холодные оттенки, присущие скандинавской природе.

Если рассматривать классику скандинавской стилистики, то белый цвет – главное условие удачной «скандинавской кухни». Далее следуют высокотехнологичные сочетания предметов, которые позволяют максимально экономить место, и присутствие металлических деталей во всем.

Не всех устроит такое подражание, поэтому есть смысл добавить свои, оригинальные стилистические вкрапления при решении вопроса, какой декор подойдет для белой кухни. Тем, кому холодные оттенки скучны, можно порекомендовать яркие вставки желтого цвета, как на рисунке выше. Разнообразить единство стиля можно и винтажными вещами.

9. Яркие аксессуары – самое оно!

open space:"bianco"_"legno"_"colori", msplus architettura msplus architettura Кухня в стиле модерн Дерево Белый
msplus architettura

msplus architettura
msplus architettura
msplus architettura

В заключение можно отметить, что в наше время все больше людей стараются самостоятельно продумать дизайн для своего жилища. Это возможность проявить свой творческий потенциал, даже если основной вид деятельности далек от работы дизайнера. И это здорово!

Главное не забывать о некоторых правилах гармоничного сочетания предметов, цветов, кухонных аксессуаров, когда приступаете к решению задачи под названием «какой декор подойдет для белой кухни?». Не стоит спешить, спонтанно вдохновившись одним из стилей оформления. Почитайте, сравните, скомбинируйте то, что возможно. И результат будет не только приятным, но еще индивидуальным, редкостным, выражающим Ваш особый вкус!

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