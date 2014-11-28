homify 360°: Дом в доме

Если смотреть на интерьер дома, сидя на крыше одного из домиков , невозможно не обратить внимание на забавную ассиметрию окон и дверей – сверху они выглядят как маленькие лесные норки.

Надо сказать, что зимы на севере Японии очень холодные, поэтому встроенный камин – не редкость в интерьерах частных домов Японии. Архитектор не стал прятать трубу от камина, превратив ее в один из элементов декора.