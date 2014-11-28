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homify 360°: Дом в доме

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
house k, 髙木貴間建築設計事務所 髙木貴間建築設計事務所
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Сегодня мы покажем вам действительно интересный проект. Идея заказчика заключалась в том, чтобы построить дом с открытым пространством, внутри которого находится настоящая деревенская улочка с небольшими домами. Не бойтесь, вы не сошли с ума. Просто заказчик живет в густонаселенном городе Саппоро, находящемся на севере Японии. Поэтому неудивительно, что в голову ему пришел проект дома, в котором ничего не будет напоминать об урбанизированной среде вокруг. Одним из обязательных требований была яркая освещенность интерьера здания, что также легко объясняется холодным климатом этого города.

Идея

house k 髙木貴間建築設計事務所
髙木貴間建築設計事務所

house k

髙木貴間建築設計事務所
髙木貴間建築設計事務所
髙木貴間建築設計事務所

Японскому архитектору Йосичика Такаги (Yoshichka Takagi) удалось реализовать действительно необычный проект. Комнаты дома построены в виде небольших отдельных домиков с крышами и внутренними стенами. Всего в интерьере 6 комнат, а значит 6 домиков, пространство между ними действительно напоминает пешеходные дорожки. Удивительный дом-лабиринт.

Вход

house k, 髙木貴間建築設計事務所 髙木貴間建築設計事務所
髙木貴間建築設計事務所

髙木貴間建築設計事務所
髙木貴間建築設計事務所
髙木貴間建築設計事務所

Терраса является одним из шести домиков. Входная дверь расположена перпендикулярно фасаду, что не так уж и редко встречается в японских частных домах. Необычность этой постройки видна с первого взгляда.

Гостиная

house k, 髙木貴間建築設計事務所 髙木貴間建築設計事務所
髙木貴間建築設計事務所

髙木貴間建築設計事務所
髙木貴間建築設計事務所
髙木貴間建築設計事務所

В центре дома находится кухня. В середине стоит широкий гостеприимный обеденный стол, который, как собственно и все вокруг, выполнен из светлого дерева. Несмотря на то, что цветовая гамма интерьера довольно однообразна, необычная геометрическая форма пространства и обилие естественного цвета делают атмосферу дома теплой и уютной.

Цвета и материалы

house k, 髙木貴間建築設計事務所 髙木貴間建築設計事務所
髙木貴間建築設計事務所

髙木貴間建築設計事務所
髙木貴間建築設計事務所
髙木貴間建築設計事務所

Согласно концепции, дом в доме должен обладать успокаивающим воздествием на психику человека. Никаких вызывающих тонов, ярких красок и громоздкой мебели. На первом плане в этом проекте выступает его необычная форма. Если вам захотелось прогуляться по открытому пространство, можно просто пройтись по гостиной. Если же пришло время побыть наедине с собой, зайдите в один из внутренних домиков.

Антресольные этажи

house k, 髙木貴間建築設計事務所 髙木貴間建築設計事務所
髙木貴間建築設計事務所

髙木貴間建築設計事務所
髙木貴間建築設計事務所
髙木貴間建築設計事務所

Небольшие домики в доме были разработаны таким образом, чтобы их крыши также представляли собой пространство, вполне пригодное для обитания. На них можно сидеть, смотреть в окно, вести беседу с членами семьи или друзьями. Домики, как и положено деревенским домам, имеют разную высоту.

Дом K

house k, 髙木貴間建築設計事務所 髙木貴間建築設計事務所
髙木貴間建築設計事務所

髙木貴間建築設計事務所
髙木貴間建築設計事務所
髙木貴間建築設計事務所

Именно такое кодовое название дал японский архитектор своему проекту.  Как было сказано выше, интерьер этого необычного дома состоит из шести домиков. Сам Йосичика Такаги о построенном им незаурядно здании говорит, что ввел в интерьер «код» внешнего пространства. Из его четырех стен одна – та, которая смотрит на улицу – отсутствует. Находясь в интерьере дома, ты видишь этот «домик» снаружи, а войдя в него – выходишь наружу из «большого» дома. Здесь внутреннее и внешнее пространство поменялись местами.

Вид сверху

house k, 髙木貴間建築設計事務所 髙木貴間建築設計事務所
髙木貴間建築設計事務所

髙木貴間建築設計事務所
髙木貴間建築設計事務所
髙木貴間建築設計事務所

Если смотреть на интерьер дома, сидя на крыше одного из домиков, невозможно не обратить внимание на забавную ассиметрию окон и дверей – сверху они выглядят как маленькие лесные норки. 

Надо сказать, что зимы на севере Японии очень холодные, поэтому встроенный камин – не редкость в интерьерах частных домов Японии. Архитектор не стал прятать трубу от камина, превратив ее в один из элементов декора.  

Для тех, кто увлекается японской современной архитектурой, приглашаем заглянуть в Книги идей ’Частный дом в центре города Осака и homify 360°: Современный белый дом в Токио’.

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