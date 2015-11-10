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Венецианская отделка стен

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дом на берегу реки, Дизайн мастерская Елены Тимченко Дизайн мастерская Елены Тимченко Столовая комната в эклектичном стиле
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Стены – один из главнейших элементов, создающих общий вид любого помещения, поэтому их отделка является важной задачей. От них в большой степени зависит чувство защищенности и комфорта, которые непременно должны присутствовать при вашем пребывании в собственном доме.

Сегодня одним из самых востребованных декоративных покрытий отделки стен является венецианская штукатурка. Венецианская штукатурка, основой которой являются мраморная и известковая мука, создает многослойное прозрачное покрытие и имеет вид полированного мрамора.

Не подходит для наружных работ

Дворянский особняк, Sian Kitchener homify Sian Kitchener homify Ванная в классическом стиле
Sian Kitchener homify

Дворянский особняк

Sian Kitchener homify
Sian Kitchener homify
Sian Kitchener homify

Все виды венецианской штукатурки предназначены только для интерьера. Для наружных работ это покрытие использовать нельзя — мороз, дождь и ветер быстро повредят его.

Гармонично вписывается венецианка в классический и винтажный интерьер, а также идеально смотрится в стилях барокко, рококо, ампир. Штукатурка со светоотражающей поверхностью отличный вариант для интерьера в стиле арт-деко. Венецианская штукатурка даёт возможность создать дух европейского средневековья в пространстве.

Классическая венецианская штукатурка

дом на берегу реки, Дизайн мастерская Елены Тимченко Дизайн мастерская Елены Тимченко Столовая комната в эклектичном стиле
Дизайн мастерская Елены Тимченко

дом на берегу реки

Дизайн мастерская Елены Тимченко
Дизайн мастерская Елены Тимченко
Дизайн мастерская Елены Тимченко

А теперь давайте подробнее рассмотрим виды этого покрытия. Классическая венецианская штукатурка – широко распространенная техника отделки специальными материалами на основе мраморной, кварцевой, гранитной, ониксовой пыли. Послойное нанесение венецианской штукатурки на стену позволяет получать разнообразные фактуры, задавать фоновые и основные цвета. В результате, интерьер отличается оригинальностью и высокой эстетичностью.

Штукатурка пастельных тонов подчеркнет тонкий вкус хозяев

homify Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм Бежевый
homify

homify
homify
homify

Считается, что венецианская штукатурка – слишком пафосное покрытие. Это не со всем так. Все зависит от того, какого именно эффекта вы хотите добиться с помощью такого оформления. Если целью является создание дворцового интерьера, то венецианская штукатурка вне конкуренции. Но даже при создании простого и легкого дизайна это покрытие может быть использовано. Гладкое глянцевое покрытие не обязано быть вычурным. Напротив, оно может быть нежным и романтичным. Так, например, венецианская штукатурка пастельных тонов расскажет о тонком вкусе хозяев, не привлекая к себе слишком много внимания.

Превосходство над обоями

Таунхаус в классическом стиле, Настасья Евглевская Настасья Евглевская Гостиная в классическом стиле Дерево Бежевый
Настасья Евглевская

Таунхаус в классическом стиле

Настасья Евглевская
Настасья Евглевская
Настасья Евглевская

У венецианской штукатурки много достоинств: она прочна, экологична, хорошо «дышит» (то есть обладает паропроницаемостью), может использоваться и для плоских, и для криволинейных поверхностей. Она подходит для отделки и стен, и потолков.

Многократно превосходя обои как в плане устойчивости к любым механическим воздействиям, так и с точки зрения влаго- и пылестойкости, помогая скрыть дефекты в отделке стен, штукатурка служит намного дольше. А уж что касается возможных вариантов цветового исполнения – её просто нельзя сравнивать с обоями.

Перламутровая венецианская штукатурка

Реконструкция интерьера для семьи с маленькими детьми, 2014-15 гг., Бюро Акимова и Топорова Бюро Акимова и Топорова Столовая комната в стиле модерн
Бюро Акимова и Топорова

Реконструкция интерьера для семьи с маленькими детьми, 2014-15 гг.

Бюро Акимова и Топорова
Бюро Акимова и Топорова
Бюро Акимова и Топорова

Перламутровая венецианская штукатурка – как следует из самого названия, покрытие отличается особым оптическим эффектом, словно переливаясь в лучах света, как самая настоящая жемчужина. Такого эффекта удается добиться благодаря использованию специальных натуральных добавок – особого вида светоотражающих микрочастиц.

Фактурная венецианская штукатурка

3-к квартира для молодой семьи, BRO Design Studio BRO Design Studio Ванная комната в стиле минимализм
BRO Design Studio

3-к квартира для молодой семьи

BRO Design Studio
BRO Design Studio
BRO Design Studio

Особое внимание здесь уделяется созданию разнообразных фактур. Мастерам удается имитировать практически любые существующие материалы, начиная с камня, заканчивая состаренным деревом, имитацией среза пластов геологических пород, сохранивших древние окаменелости. Техника декорирования стен венецианской штукатуркой позволяет подбирать оптимальные решения, подходящие каждому отдельному помещению.

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Венецианская штукатурка под мрамор

Таунхаус в классическом стиле, Настасья Евглевская Настасья Евглевская Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле Дерево Бежевый
Настасья Евглевская

Таунхаус в классическом стиле

Настасья Евглевская
Настасья Евглевская
Настасья Евглевская

Эта техника нанесения и росписи позволяет мастерам имитировать структуру живого камня: матовый, глянцевый, с платиновым или золотистым эффектом, розовый с белыми прожилками, белый, серый мрамор – возможно все. Данная техника отделки позволяет создавать в интерьерах такие функционально-декоративные элементы, как колонны, причем создается полная иллюзия того, что они сделаны из настоящего мрамора.

Покрытие с мраморными крошками

Трехкомнатная квартира в элитном жилом комплексе, Design Rules Design Rules Кухня в стиле минимализм
Design Rules

Трехкомнатная квартира в элитном жилом комплексе

Design Rules
Design Rules
Design Rules

Венецианская штукатурка с мраморными крошками – необычное покрытие, отличающееся оригинальной текстурой. В зависимости от размера фракции можно получать различные визуальные эффекты. Покрытия подходят как для отделки поверхностей целиком, так и для выделения определенных зон.

Матовый вариант поверхности

Двухэтажная квартира в современном стиле для молодой семьи , Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Гостиная в стиле минимализм
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ

Двухэтажная квартира в современном стиле для молодой семьи

Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ

Мало кто знает, но венецианская штукатурка может быть и матовой. Это неклассический вид покрытия. Секрет создания прост – в конце работ поверхность просто не глянцуется. Декоратор наносит необходимое количество слоев, прорабатывает все визуальные эффекты типа прожилок и наносит защитный воск. Матовая венецианская штукатурка обычно выбирается для оформления помещений, в которых слишком много светильников или естественного освещения. В таком случае на глянцевом покрытии будет слишком много бликов, поверхность будет будто гореть. Некоторым это может показаться неуместным.

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