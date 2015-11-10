Венецианская отделка стен

Стены – один из главнейших элементов, создающих общий вид любого помещения, поэтому их отделка является важной задачей. От них в большой степени зависит чувство защищенности и комфорта, которые непременно должны присутствовать при вашем пребывании в собственном доме.
Сегодня одним из самых востребованных декоративных покрытий отделки стен является венецианская штукатурка. Венецианская штукатурка, основой которой являются мраморная и известковая мука, создает многослойное прозрачное покрытие и имеет вид полированного мрамора.
Все виды венецианской штукатурки предназначены только для интерьера. Для наружных работ это покрытие использовать нельзя — мороз, дождь и ветер быстро повредят его.
Гармонично вписывается венецианка в классический и винтажный интерьер, а также идеально смотрится в стилях барокко, рококо, ампир. Штукатурка со светоотражающей поверхностью отличный вариант для интерьера в стиле арт-деко. Венецианская штукатурка даёт возможность создать дух европейского средневековья в пространстве.
А теперь давайте подробнее рассмотрим виды этого покрытия. Классическая венецианская штукатурка – широко распространенная техника отделки специальными материалами на основе мраморной, кварцевой, гранитной, ониксовой пыли. Послойное нанесение венецианской штукатурки на стену позволяет получать разнообразные фактуры, задавать фоновые и основные цвета. В результате, интерьер отличается оригинальностью и высокой эстетичностью.
Считается, что венецианская штукатурка – слишком пафосное покрытие. Это не со всем так. Все зависит от того, какого именно эффекта вы хотите добиться с помощью такого оформления. Если целью является создание дворцового интерьера, то венецианская штукатурка вне конкуренции. Но даже при создании простого и легкого дизайна это покрытие может быть использовано. Гладкое глянцевое покрытие не обязано быть вычурным. Напротив, оно может быть нежным и романтичным. Так, например, венецианская штукатурка пастельных тонов расскажет о тонком вкусе хозяев, не привлекая к себе слишком много внимания.
У венецианской штукатурки много достоинств: она прочна, экологична, хорошо «дышит» (то есть обладает паропроницаемостью), может использоваться и для плоских, и для криволинейных поверхностей. Она подходит для отделки и стен, и потолков.
Многократно превосходя обои как в плане устойчивости к любым механическим воздействиям, так и с точки зрения влаго- и пылестойкости, помогая скрыть дефекты в отделке стен, штукатурка служит намного дольше. А уж что касается возможных вариантов цветового исполнения – её просто нельзя сравнивать с обоями.
Перламутровая венецианская штукатурка – как следует из самого названия, покрытие отличается особым оптическим эффектом, словно переливаясь в лучах света, как самая настоящая жемчужина. Такого эффекта удается добиться благодаря использованию специальных натуральных добавок – особого вида светоотражающих микрочастиц.
Особое внимание здесь уделяется созданию разнообразных фактур. Мастерам удается имитировать практически любые существующие материалы, начиная с камня, заканчивая состаренным деревом, имитацией среза пластов геологических пород, сохранивших древние окаменелости. Техника декорирования стен венецианской штукатуркой позволяет подбирать оптимальные решения, подходящие каждому отдельному помещению.
Эта техника нанесения и росписи позволяет мастерам имитировать структуру живого камня: матовый, глянцевый, с платиновым или золотистым эффектом, розовый с белыми прожилками, белый, серый мрамор – возможно все. Данная техника отделки позволяет создавать в интерьерах такие функционально-декоративные элементы, как колонны, причем создается полная иллюзия того, что они сделаны из настоящего мрамора.
Венецианская штукатурка с мраморными крошками – необычное покрытие, отличающееся оригинальной текстурой. В зависимости от размера фракции можно получать различные визуальные эффекты. Покрытия подходят как для отделки поверхностей целиком, так и для выделения определенных зон.
Мало кто знает, но венецианская штукатурка может быть и матовой. Это неклассический вид покрытия. Секрет создания прост – в конце работ поверхность просто не глянцуется. Декоратор наносит необходимое количество слоев, прорабатывает все визуальные эффекты типа прожилок и наносит защитный воск. Матовая венецианская штукатурка обычно выбирается для оформления помещений, в которых слишком много светильников или естественного освещения. В таком случае на глянцевом покрытии будет слишком много бликов, поверхность будет будто гореть. Некоторым это может показаться неуместным.