Венецианская отделка стен

Стены – один из главнейших элементов, создающих общий вид любого помещения, поэтому их отделка является важной задачей. От них в большой степени зависит чувство защищенности и комфорта, которые непременно должны присутствовать при вашем пребывании в собственном доме.

Сегодня одним из самых востребованных декоративных покрытий отделки стен является венецианская штукатурка. Венецианская штукатурка, основой которой являются мраморная и известковая мука, создает многослойное прозрачное покрытие и имеет вид полированного мрамора.