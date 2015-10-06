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Керамическая или керамогранитная плитка – что выбрать?

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В наш век современных технологий довольно сложно разобраться во всех видах строительных и отделочных материалов и решить, какому виду отдать предпочтение. Обычно мы делаем выбор исходя из разных аспектов – качество, цена, эстетичный внешний вид и показатели эксплуатации материала. Настоящая статья для тех, кто не может решить, что лучше – керамогранит или плитка, какая разница между этими покрытиями и где лучше их применить.

Ключевые отличия плитки от керамогранита

Small apartment for my friend, Студия дизайна Марии Губиной Студия дизайна Марии Губиной Столовая комната в стиле лофт
Студия дизайна Марии Губиной

Small apartment for my friend

Студия дизайна Марии Губиной
Студия дизайна Марии Губиной
Студия дизайна Марии Губиной

Состав керамогранита ничем не отличается от состава керамической плитки. Но этим их сходство ограничивается. Отличие керамической плитки от керамогранита заключается в различной технологии их производства, что соответственно, отличает их эксплуатационные характеристики.

Керамогранитная плитка имеет более плотную структуру, а рисунок закладывается на этапе производства во всю массу. Это позволяет добиться однородного цвета по всей толщине керамогранита, в то время как керамическая плитка имеет цветное покрытие только на поверхности — в эмалевом слое.

Морозостойкость керамогранита

homify Балкон и веранда в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

Каждый из этих двух отделочных материалов имеет свойственные только ему характеристики, которые диктуют и сферу его применения. Так, керамогранит из-за своей морозостойкость и прочности может использоваться в помещениях, выходящих на открытый воздух (террасы, веранды, балконы, лоджии). Здесь керамогранит может с лёгкостью выдержать и низкие температуры, и погодные катаклизмы. А вот керамическая плитка в этом случае была бы неуместна.

Матовая керамическая плитка для ванной и прихожей

Дворянский особняк, Sian Kitchener homify Sian Kitchener homify Ванная в классическом стиле
Sian Kitchener homify

Дворянский особняк

Sian Kitchener homify
Sian Kitchener homify
Sian Kitchener homify

В ванной или прихожей лучше не использовать глазированную плитку в качестве напольного покрытия, поскольку мелкие частицы грязи или песка могут повредить поверхность плитки. В ванной гладкая глазированная поверхность будет слишком скользкой. Именно поэтому в качестве напольного покрытия прихожей или ванной лучше использовать матовую керамическую плитку.

Для пола на кухне – керамогранит

1-к квартира в ЖК "Park Avenue", BRO Design Studio BRO Design Studio Гостиная в классическом стиле
BRO Design Studio

1-к квартира в ЖК Park Avenue

BRO Design Studio
BRO Design Studio
BRO Design Studio

Отдельно хочется сказать о покрытии пола на кухне. Здесь как нельзя лучше подойдёт керамогранит. Особенности процессов на кухне требуют повышенной прочности напольного покрытия. Например, покрытие пола должно выдержать падение кастрюли и не расколоться при этом. Также частое мытье полов может привести к стиранию рисунка на керамической плитке, а вот керамограниту это не грозит. Именно поэтому дизайнеры из BRO Design Studio выбрали этот материал для отделки пола на кухне в киевской квартире.

А для фартука – керамическая плитка

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

А вот для облицовки фартука на кухне он не годится, поскольку имеет большой вес, да и работать с ним труднее. Идеальным вариантом исполнения кухонного фартука будет керамическая плитка.  Небольшие элементы легки в резке и монтаже. Покрытие отличается большим выбором расцветок, фактур и рисунков, что позволяет создать привлекательный и оригинальный интерьер кухни.

Облицовка плиткой кухонной столешницы

Cucina La Mangiatoia, Porte del Passato Porte del Passato КухняСтолешницы
Porte del Passato

Porte del Passato
Porte del Passato
Porte del Passato

В последнее время довольно распространённой стала облицовка плиткой кухонной столешницы. И здесь без керамической плитки не обойтись. Такая столешница будет иметь небольшой вес, прочную и долговечную поверхность, отличающуюся интересным рисунком и цветом. Впрочем, вполне допустимо использовать для облицовки столешницы и кераморанит небольшого формата, например, 10х10 см.

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При облицовке стен учитывайте вес отделочного материала

B + H 45 , HPONCE ARQUITECTOS HPONCE ARQUITECTOS Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
HPONCE ARQUITECTOS

HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS

При облицовке стен стоит учитывать вес отделочного материала. В случае, когда ваши перегородки очень тонкие или выполнены из непрочного материала, предпочтение стоит отдать керамической плитке, ведь вес одной плитки керамогранита довольно большой. И если вам очень важен оригинальный рисунок или уникальный дизайн, то выбор также стоит сделать в пользу керамики, ведь её ассортимент отличается богатством расцветок и рисунков, чего нельзя сказать о керамограните.

Уход за поверхностью

трехкомнатная квартира, цуккини цуккини Балкон и веранда в стиле лофт
цуккини

трехкомнатная квартира

цуккини
цуккини
цуккини

Уход за керамогранитной и за керамической поверхностью примерно одинаков. Плитку можно мыть с использованием любых моющих средств, за исключением тех, что содержат плавиковые кислоты. Учтите и то, что уход за матовой плиткой более сложный, поскольку она загрязняется сильнее, а значит, требует к себе больше внимания.

Как видите, уникальные характеристики керамической плитки и керамогранита делают эти материалы особо популярными и востребованными. И отдать пальму первенства одному из них невозможно, поскольку у каждого материала есть своя область применения, в которой ему нет равных.

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