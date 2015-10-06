Керамическая или керамогранитная плитка – что выбрать?

Состав керамогранита ничем не отличается от состава керамической плитки. Но этим их сходство ограничивается. Отличие керамической плитки от керамогранита заключается в различной технологии их производства, что соответственно, отличает их эксплуатационные характеристики.

Керамогранитная плитка имеет более плотную структуру, а рисунок закладывается на этапе производства во всю массу. Это позволяет добиться однородного цвета по всей толщине керамогранита, в то время как керамическая плитка имеет цветное покрытие только на поверхности — в эмалевом слое.