Керамическая или керамогранитная плитка – что выбрать?

В наш век современных технологий довольно сложно разобраться во всех видах строительных и отделочных материалов и решить, какому виду отдать предпочтение. Обычно мы делаем выбор исходя из разных аспектов – качество, цена, эстетичный внешний вид и показатели эксплуатации материала. Настоящая статья для тех, кто не может решить, что лучше – керамогранит или плитка, какая разница между этими покрытиями и где лучше их применить.
Состав керамогранита ничем не отличается от состава керамической плитки. Но этим их сходство ограничивается. Отличие керамической плитки от керамогранита заключается в различной технологии их производства, что соответственно, отличает их эксплуатационные характеристики.
Керамогранитная плитка имеет более плотную структуру, а рисунок закладывается на этапе производства во всю массу. Это позволяет добиться однородного цвета по всей толщине керамогранита, в то время как керамическая плитка имеет цветное покрытие только на поверхности — в эмалевом слое.
Каждый из этих двух отделочных материалов имеет свойственные только ему характеристики, которые диктуют и сферу его применения. Так, керамогранит из-за своей морозостойкость и прочности может использоваться в помещениях, выходящих на открытый воздух (террасы, веранды, балконы, лоджии). Здесь керамогранит может с лёгкостью выдержать и низкие температуры, и погодные катаклизмы. А вот керамическая плитка в этом случае была бы неуместна.
В ванной или прихожей лучше не использовать глазированную плитку в качестве напольного покрытия, поскольку мелкие частицы грязи или песка могут повредить поверхность плитки. В ванной гладкая глазированная поверхность будет слишком скользкой. Именно поэтому в качестве напольного покрытия прихожей или ванной лучше использовать матовую керамическую плитку.
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Отдельно хочется сказать о покрытии пола на кухне. Здесь как нельзя лучше подойдёт керамогранит. Особенности процессов на кухне требуют повышенной прочности напольного покрытия. Например, покрытие пола должно выдержать падение кастрюли и не расколоться при этом. Также частое мытье полов может привести к стиранию рисунка на керамической плитке, а вот керамограниту это не грозит. Именно поэтому дизайнеры из BRO Design Studio выбрали этот материал для отделки пола на кухне в киевской квартире.
А вот для облицовки фартука на кухне он не годится, поскольку имеет большой вес, да и работать с ним труднее. Идеальным вариантом исполнения кухонного фартука будет керамическая плитка. Небольшие элементы легки в резке и монтаже. Покрытие отличается большим выбором расцветок, фактур и рисунков, что позволяет создать привлекательный и оригинальный интерьер кухни.
В последнее время довольно распространённой стала облицовка плиткой кухонной столешницы. И здесь без керамической плитки не обойтись. Такая столешница будет иметь небольшой вес, прочную и долговечную поверхность, отличающуюся интересным рисунком и цветом. Впрочем, вполне допустимо использовать для облицовки столешницы и кераморанит небольшого формата, например, 10х10 см.
При облицовке стен стоит учитывать вес отделочного материала. В случае, когда ваши перегородки очень тонкие или выполнены из непрочного материала, предпочтение стоит отдать керамической плитке, ведь вес одной плитки керамогранита довольно большой. И если вам очень важен оригинальный рисунок или уникальный дизайн, то выбор также стоит сделать в пользу керамики, ведь её ассортимент отличается богатством расцветок и рисунков, чего нельзя сказать о керамограните.
Уход за керамогранитной и за керамической поверхностью примерно одинаков. Плитку можно мыть с использованием любых моющих средств, за исключением тех, что содержат плавиковые кислоты. Учтите и то, что уход за матовой плиткой более сложный, поскольку она загрязняется сильнее, а значит, требует к себе больше внимания.
Как видите, уникальные характеристики керамической плитки и керамогранита делают эти материалы особо популярными и востребованными. И отдать пальму первенства одному из них невозможно, поскольку у каждого материала есть своя область применения, в которой ему нет равных.