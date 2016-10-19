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Проекты домов в скандинавском стиле

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
CARBONE WOOD, Bertin Bichet Bertin Bichet Дома в скандинавском стиле Алюминий / Цинк Черный
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В нашей новой Книге Идей мы собрали для вас лучших представителей скандинавского дизайна! У нас для вас есть проекты из Дании, Нидерландов, Германии и даже.. Японии, выполненные в эталонном скандинавском стиле и с особенной энергетикой.

Мы также надеемся в самом скором времени поделиться с вами проектами из Норвегии, Швеции и Финляндии, а пока, если вы любите скандинавский стиль, вы можете посмотреть нашу другую Книгу Идей «Скандинавские деревянные дома», а также «Дома из сруба и бревна» и «Дома из бруса».

Современная сказка

CARBONE WOOD, Bertin Bichet Bertin Bichet Дома в скандинавском стиле Алюминий / Цинк Черный
Bertin Bichet

Bertin Bichet
Bertin Bichet
Bertin Bichet

Следующий проект скандинавского дома имеет площадь в 110 кв. метров, и реализован он во Франции. Шикарный, современный и, что еще более удивительно, семейный проект загородного дома на сваях расскажет нам обо всех своих секретах в этой статье.

Этот дом наверняка понравится всем поклонникам современного стиля в дизайне, не только скандинавского.

Эффектная подача

Sommerhaus PIU 65, SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD Сборные дома Дерево
SOMMERHAUS PIU – YES WE WOOD

SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD
SOMMERHAUS PIU – YES WE WOOD
SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD

Первое, что бросается в глаза в этом проекте — это мощный силуэт дома, который не только обеспечивает летом тень для гостиной с панорамными окнами, но и оберегает от лучей террасу. Интересный угол наклона крыши является ярким дизайнерским ходом для того, чтобы разнообразить деревянные фасады здания.

Этот проект сборного модульного дома может быть привезен на любой участок и установлен на вашем фундаменте. Студия базируется в Германии и занимается инновационными каркасными и модульными проектами. Площадь этого дома – 65 кв. метров, а полную статью об этом доме вы можете прочитать здесь.

Ультра-дизайн

Haus K Seeshaupt, architekt stephan maria lang architekt stephan maria lang Дома в скандинавском стиле
architekt stephan maria lang

architekt stephan maria lang
architekt stephan maria lang
architekt stephan maria lang

Еще один не менее эффектный объект спроектирован для реализации под Мюнхеном архитектором Стефаном Лангом. О нем еще не было отдельной статьи на homify, но фотографии дополнительных ракурсов вы можете увидеть здесь. В этом доме есть, например, потрясающая темная кухня с особенно стильным форматом.

Яркий контраст

Einfamilienhaus, Dorfen am Brühl, ArchitekturWerkstatt Vallentin GmbH ArchitekturWerkstatt Vallentin GmbH Дома в скандинавском стиле
ArchitekturWerkstatt Vallentin GmbH

ArchitekturWerkstatt Vallentin GmbH
ArchitekturWerkstatt Vallentin GmbH
ArchitekturWerkstatt Vallentin GmbH

Обворожительный проект в скандинавском стиле не обязательно должен иметь контраст, но этот – явно имеет. Нежный оттенок сицилийского марсала отлично подошел к серой древесине и панорамным окнам. Этот пассивный дом реализован в Германии и о нем уже писала моя коллега Лиза Грин.

Люкс и роскошь

Villa R, C.F. Møller Architects C.F. Møller Architects Дома в скандинавском стиле
C.F. Møller Architects

C.F. Møller Architects
C.F. Møller Architects
C.F. Møller Architects

Этот проект – самый люксовый и фантастический в нашей Книге Идей. В нем эффектно сочетается лаконичность и динамика. Спроектирован он в Орхусе, Дания, и является настоящим скандинавским проектом.

Дом мечты

Brouwhuis, Bedaux de Brouwer Architecten Bedaux de Brouwer Architecten Дома в скандинавском стиле
Bedaux de Brouwer Architecten

Bedaux de Brouwer Architecten
Bedaux de Brouwer Architecten
Bedaux de Brouwer Architecten

Этот потрясающий дом мечты со стеклянными стенами реализован в Нидерландах!  Кажется, что в нем нет абсолютно ничего лишнего! В проекте есть гостиная, кухня, несколько спален, а базируется он на свайном фундаменте прямо… на берегу озера! Летом снег растает и вам откроется гладь воды!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Скандинавский модерн

Villa AG11, Firmhofer + Günther Architekten Firmhofer + Günther Architekten Вилла
Firmhofer + Günther Architekten

Firmhofer + Günther Architekten
Firmhofer + Günther Architekten
Firmhofer + Günther Architekten

Этот более стандартный коттедж является немецким домом в скандинавском стиле. Реализованный под Мюнхеном, он имеет не менее эффектные интерьеры.

Глянцевая сказка

Villa U C.F. Møller Architects Дома в скандинавском стиле Кирпичи Серый
C.F. Møller Architects

Villa U

C.F. Møller Architects
C.F. Møller Architects
C.F. Møller Architects

Так много стекла и отражений в нем в этом проекте, что кажется, что именно глянец здесь – самое главное! Этот датский проект, без сомнения, выглядит безукоризненно.

Маленький домик

043八ヶ岳原村Tさんの家, atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE Дома в скандинавском стиле Дерево Коричневый
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

Идеальный для реализации в простом пригороде, этот бюджетный проект скандинавского дома уже построен… в одном из районов Токио в Японии. Спроектирован он японским архитектором тоже в скандинавском стиле.

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