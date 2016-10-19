Проекты домов в скандинавском стиле

В нашей новой Книге Идей мы собрали для вас лучших представителей скандинавского дизайна! У нас для вас есть проекты из Дании, Нидерландов, Германии и даже.. Японии, выполненные в эталонном скандинавском стиле и с особенной энергетикой.

Мы также надеемся в самом скором времени поделиться с вами проектами из Норвегии, Швеции и Финляндии, а пока, если вы любите скандинавский стиль, вы можете посмотреть нашу другую Книгу Идей «Скандинавские деревянные дома», а также «Дома из сруба и бревна» и «Дома из бруса».