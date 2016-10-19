Проекты домов в скандинавском стиле

В нашей новой Книге Идей мы собрали для вас лучших представителей скандинавского дизайна! У нас для вас есть проекты из Дании, Нидерландов, Германии и даже.. Японии, выполненные в эталонном скандинавском стиле и с особенной энергетикой.
Мы также надеемся в самом скором времени поделиться с вами проектами из Норвегии, Швеции и Финляндии, а пока, если вы любите скандинавский стиль, вы можете посмотреть нашу другую Книгу Идей «Скандинавские деревянные дома», а также «Дома из сруба и бревна» и «Дома из бруса».
Следующий проект скандинавского дома имеет площадь в 110 кв. метров, и реализован он во Франции. Шикарный, современный и, что еще более удивительно, семейный проект загородного дома на сваях расскажет нам обо всех своих секретах в этой статье.
Этот дом наверняка понравится всем поклонникам современного стиля в дизайне, не только скандинавского.
Первое, что бросается в глаза в этом проекте — это мощный силуэт дома, который не только обеспечивает летом тень для гостиной с панорамными окнами, но и оберегает от лучей террасу. Интересный угол наклона крыши является ярким дизайнерским ходом для того, чтобы разнообразить деревянные фасады здания.
Этот проект сборного модульного дома может быть привезен на любой участок и установлен на вашем фундаменте. Студия базируется в Германии и занимается инновационными каркасными и модульными проектами. Площадь этого дома – 65 кв. метров, а полную статью об этом доме вы можете прочитать здесь.
Еще один не менее эффектный объект спроектирован для реализации под Мюнхеном архитектором Стефаном Лангом. О нем еще не было отдельной статьи на homify, но фотографии дополнительных ракурсов вы можете увидеть здесь. В этом доме есть, например, потрясающая темная кухня с особенно стильным форматом.
Обворожительный проект в скандинавском стиле не обязательно должен иметь контраст, но этот – явно имеет. Нежный оттенок сицилийского марсала отлично подошел к серой древесине и панорамным окнам. Этот пассивный дом реализован в Германии и о нем уже писала моя коллега Лиза Грин.
Этот проект – самый люксовый и фантастический в нашей Книге Идей. В нем эффектно сочетается лаконичность и динамика. Спроектирован он в Орхусе, Дания, и является настоящим скандинавским проектом.
Этот потрясающий дом мечты со стеклянными стенами реализован в Нидерландах! Кажется, что в нем нет абсолютно ничего лишнего! В проекте есть гостиная, кухня, несколько спален, а базируется он на свайном фундаменте прямо… на берегу озера! Летом снег растает и вам откроется гладь воды!
Этот более стандартный коттедж является немецким домом в скандинавском стиле. Реализованный под Мюнхеном, он имеет не менее эффектные интерьеры.
Так много стекла и отражений в нем в этом проекте, что кажется, что именно глянец здесь – самое главное! Этот датский проект, без сомнения, выглядит безукоризненно.
Идеальный для реализации в простом пригороде, этот бюджетный проект скандинавского дома уже построен… в одном из районов Токио в Японии. Спроектирован он японским архитектором тоже в скандинавском стиле.
Далее на homify:
— Все о строительстве дома на homify;
— Испанский современный стиль;