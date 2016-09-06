8 простых советов, чтобы построить идеальный барбекю

Прекрасный повод встретиться с друзьями и провести время в приятной компании – пригласить их на барбекю. Если в доме есть зона барбекю, в летнее время она практически ежедневно используется для приготовления вкусных блюд во время отдыха на пляже или в деревне. Хотя большая часть домов уже давно оборудована и используется для таких целей, не всегда внешний вид и оборудование этой зоны совпадает с желаниями хозяев, которые хотят готовить вкусные блюда на свежем воздухе с комфортом, и проводить время в шикарно оборудованной зоне барбекю.

Поэтому нет ничего лучше созданного по собственному проекту места для приготовления барбекю. А если эта зона в доме уже существует, можно переоборудовать ее и сделать идеальное место для отдыха и приятного времяпрепровождения в кругу семьи и друзей.

В этой статье мы покажем самые важные принципы, соблюдение которых поможет сделать все идеально при планировании и создании своего уютного и практичного уголочка для приготовления барбекю. Присоединяйтесь!