8 простых советов, чтобы построить идеальный барбекю

Прекрасный повод встретиться с друзьями и провести время в приятной компании – пригласить их на барбекю. Если в доме есть зона барбекю, в летнее время она практически ежедневно используется для приготовления вкусных блюд во время отдыха на пляже или в деревне. Хотя большая часть домов уже давно оборудована и используется для таких целей, не всегда внешний вид и оборудование этой зоны совпадает с желаниями хозяев, которые хотят готовить вкусные блюда на свежем воздухе с комфортом, и проводить время в шикарно оборудованной зоне барбекю.
Поэтому нет ничего лучше созданного по собственному проекту места для приготовления барбекю. А если эта зона в доме уже существует, можно переоборудовать ее и сделать идеальное место для отдыха и приятного времяпрепровождения в кругу семьи и друзей.
В этой статье мы покажем самые важные принципы, соблюдение которых поможет сделать все идеально при планировании и создании своего уютного и практичного уголочка для приготовления барбекю. Присоединяйтесь!
При создании вашего нового места для приготовления гриля, одним из самых интересных и практичных способов будет выделение места для этих целей в доме. Там можно создать пространство для барбекю в соответствии с вашими ожиданиями, если позволяет место. Для того чтобы все вышло идеально, желательно пригласить профессионала, который поможет вам спланировать и правильно расположить все необходимое оборудование. Еще на стадии проектирования можно продумать до мелочей все важные моменты и реализовать их на практике без особых проблем.
Пространство для барбекю должно быть разработано в соответствии с вашим обычным образом жизни и привычками. Если вы проводите очень много времени, практически каждые выходные в этом месте, часто приглашаете в гости друзей на барбекю нужно продумать количество свободного пространства для размещения такого количества людей, которое обычно посещает ваш дом, чтобы всем было комфортно. Естественно, чем просторнее зона барбекю, тем лучше для всех, кто любит здесь бывать.
Размер гриля и пространство, отведенное для него, может быть разным, поэтому если вы часто готовите исключительно для своей семьи, можно создать барбекю небольших размеров. Если же вы ведете активный образ жизни и приглашаете друзей насладиться вашими вкусными блюдами, приготовленными на гриле, каждые выходные, смотрите вместе футбол, имеете много общих интересов, или даже среди недели встречаетесь по вечерам, чтобы обсудить интересные для вашей компании вопросы, большое пространство будет просто необходимо. Примерно такую зону вы можете видеть на этом фото, этот гриль имеет средние размеры, и здесь может разместиться от пятнадцати до двадцати человек без особых проблем.
Помимо удобства, которое предоставляет собственная зона барбекю в выгодно выбранном месте, оно должно быть также комфортным для гостей. Кроме моментов по организации рабочих зон в пределах этого пространства, нужно также подумать о том, что важно для гостей.
Выберите столы и стулья, которые будут наиболее гармонично вписываться в обстановку этого пространства с точки зрения дизайна и комфорта. Сделайте также барбекю максимально открытым, чтобы воздух нормально циркулировал, и никто не умирал от жары. Установив раковины, зеркала и другие предметы быта, подумайте также о столовых приборах, которые всегда должны быть под рукой.
Холодильник и морозильник также являются элементами, которые очень нужны для идеальной зоны барбекю, главное, разместить все правильно, чтобы все было максимально удобно.
Грили можно делать из самых различных материалов и в самых разнообразных формах. Самыми популярными являются грили, которые сделаны на месте установки способом кладки. Но можно найти и отличные варианты в сборном виде. И если сделать кладочный вариант можно приблизительно дней за 15, а то и больше, в зависимости от вида, размера, сложности работы, то сборную модель очень просто установить за считанные часы.
В то же время эксперты утверждают, что построенные грили более долговечны и эффективны с точки зрения тепловой отдачи хранения тепла. В сборных конструкциях, как правило, есть определенное количество огнеупорного материала и также выдерживаются все требования по увеличению концентрации тепла внутри гриля.
Нужно также знать, что универсальные грили сборного вида имеют определенные параметры, в то время как построенная модель выполняется в соответствии с потребностями пространства и желанием хозяев в отношении размера и внешнего вида.
Один из наиболее часто задаваемых вопросов, особенно для тех, у кого мало места в доме или у тех, кто устанавливает гриль на балконе или рядом с жилыми комнатами – какой тип тепловой энергии выбрать. Хотя наиболее очевидным выбором является древесный уголь для гриля, многие люди, как правило, выбирают электрические модели или газовые. Такие модели работают практически как обычные духовки, они позволяют быстрее готовить мясные блюда и также быстро приготавливать любую пищу. Но при этом нужно следить, чтобы мясо не пересыхало на гриле очень быстро, в этом и заключается один из недостатков электрического или газового варианта барбекю.
Для тех, у кого уже есть квартира с барбекю на балконе, или есть место для его установки в этом месте или на веранде, обязательно нужно воспользоваться возможностью изменить существующую обстановку. Если увеличить зону барбекю невозможно, попробуйте оптимизировать это пространство и привнести сюда новые элементы, такие как хороший набор стульев, изоляция комнат от проникновения дыма и запахов, установка холодильника или мини-морозильника, чтобы всегда имелись под рукой прохладные напитки и лед.
Если есть возможность, нужно подвести на балкон воду и установить раковину, разделочную поверхность для приготовления мяса, овощей и фруктов. С помощью этих простых шагов можно даже самое маленькое пространство на балконе или террасе сделать самым комфортным.
Как и кухня, барбекю является зоной обработки пищевых продуктов. К тому же для приготовления мясных блюд практически всегда используется салат, майонез и другие вкусности, которые хранятся в этом пространстве. Поэтому важно, чтобы освещение в кухне и зоне барбекю было максимально естественное в течение дня и достаточное в вечернее время. Освещение может очень влиять на общую обстановку и создавать более комфортные и приятные условия для отдыха и приготовления пищи.
Вы также можете инвестировать свою энергию в преобразование вашего барбекю, создав элегантное изысканное пространство, способное радовать своих гостей, которые ценят шикарные условия окружающей среды. На этом фото мы имеем гриль, расположенный на крыше квартиры. Здесь максимально использовано все имеющееся пространство. Проект продуман до мельчайших нюансов, в отделке превалируют синие тона и контрасты, создаваемые такими элементами, например, как подушки, которые создают атмосферу легкости и релаксации в сочетании с высоким качественным дизайном.
В этой зоне барбекю каждая вечеринка будет незабываемой!