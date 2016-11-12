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Скандинавские деревянные дома

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Norwegisches Holzhaus Typ Bjarne, Akost GmbH "Ihr Traumhaus aus Norwegen" Akost GmbH 'Ihr Traumhaus aus Norwegen' Дома в скандинавском стиле
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Вам нравятся деревянные дома в скандинавском стиле? Давно мечтаете о домике в лесу? Скандинавский стиль считаете самым подходящим для вашего региона? Тогда давайте вместе найдем более характерные признаки вашего «Дома мечты» и узнаем, что именно вам нравится в этом стиле и почему.

Скандинавский стиль создан на основе: строительства из бруса или каркасной технологии, нейтральной светлой или темной цветовой палитры, любви к дереву и простым формам. Современные скандинавские дома также могут похвастаться шикарным форматом панорамного остекления.

Мы надеемся, что вам понравится наша Книга Идей на тему проектов скандинавских деревянных домов!

Стандартная модель

Norwegisches Holzhaus Typ Bjarne, Akost GmbH "Ihr Traumhaus aus Norwegen" Akost GmbH 'Ihr Traumhaus aus Norwegen' Дома в скандинавском стиле
Akost GmbH <q>Ihr Traumhaus aus Norwegen</q>

Akost GmbH "Ihr Traumhaus aus Norwegen"
Akost GmbH <q>Ihr Traumhaus aus Norwegen</q>
Akost GmbH "Ihr Traumhaus aus Norwegen"

Маленький скандинавский домик выглядит именно так – немного деревенский, с 2-3 маленькими мансардными спальнями и белыми окошками. Обычные цвета экстерьера – темно-синий и синий, красный и белый, бледно-голубой и серый.

Ваш домик в лесу

homify Дома в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Этот стильный домик в лесу – модель Pyry имеет площадь 90 кв. метров и одну спальню на втором этаже. Он очень стильный, продается вместе с отделкой и меблировкой «под ключ» и выполнен в эталонном скандинавском стиле. Прочитать статью о данном проекте вы можете здесь.

Скандинавская дача

Norwegisches Holzhaus Typ Arne 100, Akost GmbH "Ihr Traumhaus aus Norwegen" Akost GmbH 'Ihr Traumhaus aus Norwegen' Дома в скандинавском стиле
Akost GmbH <q>Ihr Traumhaus aus Norwegen</q>

Akost GmbH "Ihr Traumhaus aus Norwegen"
Akost GmbH <q>Ihr Traumhaus aus Norwegen</q>
Akost GmbH "Ihr Traumhaus aus Norwegen"

Следующий наш домик в этой Книге Идей более традиционный – он имеет веранду, будто бунгало, мансардные спальни и экстерьер красного цвета, характерный для скандинавского стиля. Такой дом отлично смотрится везде – в дачном или коттеджном поселке, на природе.

Деревенский домик

Norwegisches Holzhaus Typ Arne 100, Akost GmbH "Ihr Traumhaus aus Norwegen" Akost GmbH 'Ihr Traumhaus aus Norwegen' Дома в скандинавском стиле
Akost GmbH <q>Ihr Traumhaus aus Norwegen</q>

Akost GmbH "Ihr Traumhaus aus Norwegen"
Akost GmbH <q>Ihr Traumhaus aus Norwegen</q>
Akost GmbH "Ihr Traumhaus aus Norwegen"

Еще один похожий проект дома отлично зарекомендовал себя именно как деревенский дом благодаря традиционной окраске экстерьера. Здесь тоже есть мансардные спальни, а окна – маленькие и дешевые.

Скандинавское изящество

Norwegisches Holzhaus Typ Bjarne, Akost GmbH "Ihr Traumhaus aus Norwegen" Akost GmbH 'Ihr Traumhaus aus Norwegen' Дома в скандинавском стиле
Akost GmbH <q>Ihr Traumhaus aus Norwegen</q>

Akost GmbH "Ihr Traumhaus aus Norwegen"
Akost GmbH <q>Ihr Traumhaus aus Norwegen</q>
Akost GmbH "Ihr Traumhaus aus Norwegen"

Вы можете заметить, что этот скандинавский домик слегка напоминает вам американские коттеджи – и не спроста! Архитекторы в США еще пару веков назад для типовых стилей  взяли многие традиции именно скандинавского домостроения!

Современный стиль

Gemütliches Einfamilien Blockhaus , Finnscania Blockhausfabrik Finnscania Blockhausfabrik Дома в скандинавском стиле
Finnscania Blockhausfabrik

Finnscania Blockhausfabrik
Finnscania Blockhausfabrik
Finnscania Blockhausfabrik

Этот современный домик из бруса в вечернее время выглядит очень привлекательно! У участка возле леса нет забора, а рядом – собственное озеро с декоративными растениями и газон для игр детей!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Скандинавская аккуратность

homify Дома в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Особенно симпатично выглядят именно белые скандинавские проекты домов – в них есть особая статность и эстетика.

Скандинавское бунгало

Norwegisches Holzhaus Typ Magnus, Akost GmbH "Ihr Traumhaus aus Norwegen" Akost GmbH 'Ihr Traumhaus aus Norwegen' Дома в скандинавском стиле
Akost GmbH <q>Ihr Traumhaus aus Norwegen</q>

Akost GmbH "Ihr Traumhaus aus Norwegen"
Akost GmbH <q>Ihr Traumhaus aus Norwegen</q>
Akost GmbH "Ihr Traumhaus aus Norwegen"

Этот маленький одноэтажный домик тоже построен по скандинавской технологии, но является достаточно оригинальным – одноэтажным. В скандинавских странах вообще-то вы редко найдете бунгало и маленькие домики, но такой вариант идеально подойдет для дачи.

Современный и стильный

Das moderne Norwegische Holzhaus Typ Sognefjord, Akost GmbH "Ihr Traumhaus aus Norwegen" Akost GmbH 'Ihr Traumhaus aus Norwegen' Дома в скандинавском стиле
Akost GmbH <q>Ihr Traumhaus aus Norwegen</q>

Akost GmbH "Ihr Traumhaus aus Norwegen"
Akost GmbH <q>Ihr Traumhaus aus Norwegen</q>
Akost GmbH "Ihr Traumhaus aus Norwegen"

Этот шикарный коттедж в скандинавском стиле идеально подойдет для реализации в пригороде или деревне! Он выглядит привлекательно, имеет красные акценты на парадном фасаде, скромный формат остекления, который, тем не менее, выглядит симпатично!

Азиатский скандинавский

043八ヶ岳原村Tさんの家, atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE Дома в скандинавском стиле Дерево Коричневый
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

Этот вариант скандинавского деревенского дома выполнен в пригороде Токио, в Японии. Он имеет нестандартные врезанные окна на мансарде и необычный формат остекления – слишком большой для традиционного скандинавского дома. Тем не менее, нам он очень понравился своей современностью.

Мобильный домик

Domki mobilne 12x4m w różnych konfiguracjach, Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa Сборные дома Изделия из древесины Эффект древесины
Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa

Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa
Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa
Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa

В скандинавском стиле можно построить любой дом – большой и маленький, традиционный и современный, семейный и мобильный, дачу или коттедж! Мобильный дом отлично подойдет в качестве перевозной дачи – большую часть времени он стоит у вас на дачном участке, а на 2-3 месяца в году уезжает вместе с вами к Черному морю!

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А вы по шкале от 1 до 10 на сколько оценили бы данный тренд на скандинавские дома?

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