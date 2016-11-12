Скандинавские деревянные дома

Вам нравятся деревянные дома в скандинавском стиле? Давно мечтаете о домике в лесу? Скандинавский стиль считаете самым подходящим для вашего региона? Тогда давайте вместе найдем более характерные признаки вашего «Дома мечты» и узнаем, что именно вам нравится в этом стиле и почему.

Скандинавский стиль создан на основе: строительства из бруса или каркасной технологии, нейтральной светлой или темной цветовой палитры, любви к дереву и простым формам. Современные скандинавские дома также могут похвастаться шикарным форматом панорамного остекления.

Мы надеемся, что вам понравится наша Книга Идей на тему проектов скандинавских деревянных домов!