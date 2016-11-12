Скандинавские деревянные дома

Вам нравятся деревянные дома в скандинавском стиле? Давно мечтаете о домике в лесу? Скандинавский стиль считаете самым подходящим для вашего региона? Тогда давайте вместе найдем более характерные признаки вашего «Дома мечты» и узнаем, что именно вам нравится в этом стиле и почему.
Скандинавский стиль создан на основе: строительства из бруса или каркасной технологии, нейтральной светлой или темной цветовой палитры, любви к дереву и простым формам. Современные скандинавские дома также могут похвастаться шикарным форматом панорамного остекления.
Мы надеемся, что вам понравится наша Книга Идей на тему проектов скандинавских деревянных домов!
Маленький скандинавский домик выглядит именно так – немного деревенский, с 2-3 маленькими мансардными спальнями и белыми окошками. Обычные цвета экстерьера – темно-синий и синий, красный и белый, бледно-голубой и серый.
Этот стильный домик в лесу – модель Pyry имеет площадь 90 кв. метров и одну спальню на втором этаже. Он очень стильный, продается вместе с отделкой и меблировкой «под ключ» и выполнен в эталонном скандинавском стиле. Прочитать статью о данном проекте вы можете здесь.
Следующий наш домик в этой Книге Идей более традиционный – он имеет веранду, будто бунгало, мансардные спальни и экстерьер красного цвета, характерный для скандинавского стиля. Такой дом отлично смотрится везде – в дачном или коттеджном поселке, на природе.
Еще один похожий проект дома отлично зарекомендовал себя именно как деревенский дом благодаря традиционной окраске экстерьера. Здесь тоже есть мансардные спальни, а окна – маленькие и дешевые.
Вы можете заметить, что этот скандинавский домик слегка напоминает вам американские коттеджи – и не спроста! Архитекторы в США еще пару веков назад для типовых стилей взяли многие традиции именно скандинавского домостроения!
Этот современный домик из бруса в вечернее время выглядит очень привлекательно! У участка возле леса нет забора, а рядом – собственное озеро с декоративными растениями и газон для игр детей!
Особенно симпатично выглядят именно белые скандинавские проекты домов – в них есть особая статность и эстетика.
Этот маленький одноэтажный домик тоже построен по скандинавской технологии, но является достаточно оригинальным – одноэтажным. В скандинавских странах вообще-то вы редко найдете бунгало и маленькие домики, но такой вариант идеально подойдет для дачи.
Этот шикарный коттедж в скандинавском стиле идеально подойдет для реализации в пригороде или деревне! Он выглядит привлекательно, имеет красные акценты на парадном фасаде, скромный формат остекления, который, тем не менее, выглядит симпатично!
Этот вариант скандинавского деревенского дома выполнен в пригороде Токио, в Японии. Он имеет нестандартные врезанные окна на мансарде и необычный формат остекления – слишком большой для традиционного скандинавского дома. Тем не менее, нам он очень понравился своей современностью.
В скандинавском стиле можно построить любой дом – большой и маленький, традиционный и современный, семейный и мобильный, дачу или коттедж! Мобильный дом отлично подойдет в качестве перевозной дачи – большую часть времени он стоит у вас на дачном участке, а на 2-3 месяца в году уезжает вместе с вами к Черному морю!
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