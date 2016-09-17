10 печей на любой вкус

Кому из нас не нравится пицца? Это любимая еда во всем мире, что может быть вкуснее? И в придачу ко всему, ее очень просто сделать! Для этого нужно несколько ингредиентов: смешать муку, воду, соль и дрожжи, предварительно активированные. Затем поместить на раскатанный лист теста все компоненты, которые вы любите, и если хотите придать пицце приятный аромат, используйте: тунец, мясо или просто овощи. Очень важно не забыть про сыр пармезан, потертый на терке и распределенный равномерным слоем! Ах! Как это вкусно! И, конечно, нельзя забывать, что для готовки нужна хорошая печь, чтобы пицца получилась такой, как вы любите.

На этот раз мы представим коллекцию различных типов печей и грилей, где мы можем испечь вкусную пиццу в домашних условиях, но не внутри, а снаружи дома. Вы увидите печи и грили, обустроенные на открытом воздухе, некоторые из них передвижные, другие смонтированы в фиксированном виде. Все они имеют отличные характеристики, которые позволяют сделать процесс приготовления пиццы, испеченной в домашних условиях удобным, комфортным и быстрым. Использование этих печей позволит наслаждаться не только процессом ее приготовления, но и сделает пиццу самой вкусной и ароматной. Готовы? Наденьте фартуки и шляпы шеф-повара, и давайте начнем!