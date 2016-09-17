10 печей на любой вкус

Кому из нас не нравится пицца? Это любимая еда во всем мире, что может быть вкуснее? И в придачу ко всему, ее очень просто сделать! Для этого нужно несколько ингредиентов: смешать муку, воду, соль и дрожжи, предварительно активированные. Затем поместить на раскатанный лист теста все компоненты, которые вы любите, и если хотите придать пицце приятный аромат, используйте: тунец, мясо или просто овощи. Очень важно не забыть про сыр пармезан, потертый на терке и распределенный равномерным слоем! Ах! Как это вкусно! И, конечно, нельзя забывать, что для готовки нужна хорошая печь, чтобы пицца получилась такой, как вы любите.
На этот раз мы представим коллекцию различных типов печей и грилей, где мы можем испечь вкусную пиццу в домашних условиях, но не внутри, а снаружи дома. Вы увидите печи и грили, обустроенные на открытом воздухе, некоторые из них передвижные, другие смонтированы в фиксированном виде. Все они имеют отличные характеристики, которые позволяют сделать процесс приготовления пиццы, испеченной в домашних условиях удобным, комфортным и быстрым. Использование этих печей позволит наслаждаться не только процессом ее приготовления, но и сделает пиццу самой вкусной и ароматной. Готовы? Наденьте фартуки и шляпы шеф-повара, и давайте начнем!
Для тех, у кого позволяет пространство, либо есть свободный угол во дворе или в саду, подойдет эта идея для выпечки пиццы в духовке полуоткрытой формы, имитирующей традиционные старые печи. Кроме того, в качестве аксессуаров, вы можете установить дополнительные шкафы, которые обычно используются на кухне: деревянные полки, шкафчики и тумбы открытого и закрытого типа, в стиле кантри.
Здесь удобно хранить всякую кухонную утварь, чтобы процесс приготовления пищи был наиболее комфортным и чтобы все, что нужно, было всегда под рукой.
У этой печи довольно странный дизайн. Она идеально подходит для установки на ранчо, выглядит оригинально и очень приближена к естественной среде. Печь, в которой выпекается пицца, довольно просторная и большая сама по себе. При открытии заслонки необходимо быть очень аккуратным и внимательным, чтобы не получить ожог. Нужно помнить, что печь из кирпича нужно растапливать как минимум за пол часа до начала приготовления, чтобы все ее внутреннее пространство успело равномерно прогреться. Только в таком случае пицца будет приготовлена правильно. Основу для пиццы не делают очень пухлой, в идеале она должна быть тонкой и источать аромат базилика, помидоров, сыра, салями или ветчины. Божественный вкус и аромат!
Кто сказал, что на жаровне нельзя сделать пиццу? Конечно можно!
Вы просто должны иметь немного больше терпения и сделать правильно основу для пиццы – тонкую и легкую. И уже через несколько минут можно будет наслаждаться богатым вкусом шикарной пиццы, испеченной на древесном угле или на дровах. Преимуществом приготовления пиццы на гриле является то, что этот процесс может быть осуществлен в любом месте и в любое время года, так как эта печь компактная, не занимает много места, быстро прогревается и быстро выпекает!
К тому же, такая конструкция может быть установлена в любом месте вашего сада, так как при правильном и бережном использовании, она не повредит газонную траву.
Если вы принадлежите к тем людям, которые любят не только готовить пиццу, но и самые разнообразные блюда и проводить время в очаровательной компании друзей или семьи, такой вариант будет для вас наиболее приемлемым. Для вас подсказка: вам не нужен одинокий шкаф для приготовления пиццы, поставленный во дворе вашего дома. Его нужно поместить на крытой террасе! Вместе со специалистом спроектируйте кирпичную печь, бар, полки, сделайте на террасе – столовую. Крыша имеет важное значение для вашего комфорта на террасе, чтобы никакие погодные условия – дождь или солнце, не могли помешать вам приготовить самую вкусную пиццу. Нужно создать здесь такую обстановку, которая была бы не только функциональной, но и комфортной.
Почему бы не привнести некоторый профессионализм на наш двор или сад? Печь, которая поразит всех гостей, как насчет этого? Плавные линии, металл, мобильный и современный дизайн. Она прекрасно сочетается с деревом, и рядом с местом для приготовления пиццы можно создать уютную обстановку, имея небольшой творческий потенциал.
Здесь можно готовить итальянскую пиццу, гавайскую, пепперони, или неаполитанскую Тутти! Передвижная печь может быть установлена в любом удобном для вас месте, она будет выглядеть стильно, современно и испечет пиццу быстро. Главное – немного дров, терпения и любимые ингредиенты для начинки!
Ах как приятно наслаждаться ароматной пиццой, приготовленной на дровах! В печи, установленной на террасе или патио, пицца, испеченная на дровах, будет иметь божественный аромат и вкус! Этот гриль сделан из металла и кирпича, установлен на базе, оборудованной специальными ручками, что позволяет перемещать ее или даже отнести во двор к соседу, у которого намечается вечеринка. Разве не хорошая конструкция и интересная идея?
Если вы хотите знать, как построить гриль или духовку во дворе своего дома, мы предлагаем вам присмотреться к этому варианту. Кирпичный гриль, сделанный по этому примеру, позволит вам наслаждаться приготовленной пиццей на каждой вечеринке. Стационарно установленная печь будет хорошо прогреваться, и придаст вашей пицце неповторимый аромат и изысканный вкус.
Если у вас уже есть площадь, предназначенная для барбекю, но она используется только для приготовления на гриле стейков или рыбы, можно попробовать приготовить здесь пиццу. Просто нужно помнить, что ее нужно ставить печься на сковородке или в железной форме, чтобы она равномерно пропеклась. Будьте осторожны, когда снимаете пиццу с огня, так как высока вероятность получения ожога. Используйте для этого перчатки, прихватки или кухонное полотенце.
Если у вас есть достаточно места на кухне, эта идея идеально подходит для вас и вашей семьи.
Здесь будет очень уютно и комфортно готовить, наблюдать за процессом приготовления пиццы и после с большим аппетитом ее кушать! В таких условиях пицца, приготовленная по любому рецепту, будет самой вкусной! Здесь царит по-домашнему теплая, уютная атмосфера и комфорт.
Наконец, для каждой хорошей печи и выпечки в ней хорошей пиццы нужна хорошая посуда. Не забывайте об этом! Также старайтесь готовить пиццу из свежих и натуральных ингредиентов, предпочтительно распространенных и выращенных в вашем регионе. Ну и последнее: приготовьте заранее уголь и дрова, чтобы испечь самую лучшую пиццу, которую с восторгом будут вспоминать ваши друзья!
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