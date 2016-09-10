8 дизайнерских идей для нового дома!

Хорошие идеи, которые призваны сделать дом более уютным и комфортным, всегда приветствуются. Часто вдохновение приходит просто так, вдали от больших и экстравагантных проектов, если нужно создать добротное и красивое место, в котором будет приятно жить и проводить свободное время. Эти простые идеи, которые внедрены в данном проекте, продуманы очень тщательно. При помощи простых линий в окружающем пространстве получилось создать лаконичные и привлекательные формы дома, расположенного в окружении сада и бассейна. Это добротный большой дом, с оригинальной крышей, выполненной в различных уровнях. В этом проекте сочетается применение нескольких вариантов конструкции жилища, которые помогают сделать его еще более красивым и привлекательным. Основным приоритетом в этом проекте было создание максимального комфорта для владельцев.

Здесь применено много различных идей, некоторые их них мы покажем вам на фото. Они станут для вас источником вдохновения, который поможет вам реализовать самые смелые и интересные моменты в строительстве, отделке и дизайне. Мы приглашаем вас присоединиться к экскурсии по очень интересному дому, чтобы ознакомиться с основными впечатляющими деталями этого проекта. У нас есть уверенность, что вы сможете увидеть здесь именно то, что необходимо для обустройства вашего дома. Получите вдохновение вместе с нами!