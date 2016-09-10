8 дизайнерских идей для нового дома!

Хорошие идеи, которые призваны сделать дом более уютным и комфортным, всегда приветствуются. Часто вдохновение приходит просто так, вдали от больших и экстравагантных проектов, если нужно создать добротное и красивое место, в котором будет приятно жить и проводить свободное время. Эти простые идеи, которые внедрены в данном проекте, продуманы очень тщательно. При помощи простых линий в окружающем пространстве получилось создать лаконичные и привлекательные формы дома, расположенного в окружении сада и бассейна. Это добротный большой дом, с оригинальной крышей, выполненной в различных уровнях. В этом проекте сочетается применение нескольких вариантов конструкции жилища, которые помогают сделать его еще более красивым и привлекательным. Основным приоритетом в этом проекте было создание максимального комфорта для владельцев.
Здесь применено много различных идей, некоторые их них мы покажем вам на фото. Они станут для вас источником вдохновения, который поможет вам реализовать самые смелые и интересные моменты в строительстве, отделке и дизайне. Мы приглашаем вас присоединиться к экскурсии по очень интересному дому, чтобы ознакомиться с основными впечатляющими деталями этого проекта. У нас есть уверенность, что вы сможете увидеть здесь именно то, что необходимо для обустройства вашего дома. Получите вдохновение вместе с нами!
В наружной отделке стен применены различные покрытия, которые прекрасно сочетаются между собой. Использованные идеи показали творческий подход хозяев дома к обустройству своего жилища и визуально сделали дом более красивым. При рассмотрении этого проекта можно представить себе, как мог бы выглядеть этот уникальный дом, если бы он был выкрашен в белый цвет, или же если бы в качестве наружной отделки были оставлены только кирпичные стены со своей интересной структурой и цветом. Именно комбинация двух вариантов отделки фасада дома позволила органично сбалансировать визуальную привлекательность этого строения.
Независимо от размера вашего дома важно, чтобы естественное освещение было максимально использовано всеми возможными способами. Это необходимо не только потому, что создается существенная экономия энергоресурсов. Естественное освещение позволяет хорошо вентилировать все комнаты дома, помогает распределять комфортную температуру более равномерно, и при этом позволяет создать для комнатных растений наиболее приемлемые условия для развития, роста и цветения. А они, в свою очередь, порадуют хозяев и создадут особую атмосферу уюта.
В этом проекте мы можем отметить особую тщательность при выборе освещения. Здесь использованы максимально широкие дверные проемы, сделанные из стекла, которые прекрасно сочетаются с цветом и фактурой пола. Такое сочетание различных материалов, цветовой гаммы и форм способствует доступу естественного освещения, которое обогащает все пространство и делает его по-особому привлекательным.
Творчество на кухне имеет важное значение, но на этот раз мы не имеем в виду кулинарные рецепты. Творческий подход в проектировании очень важен, так как позволяет сделать пространство еще более интересным и насыщенным. Отлично продуманная цветовая гамма, в которой выполнено все кухонное пространство, наполняет его жизнью и экспрессией. Этому способствует орнамент, удачно выбранный при отделке рабочей стены, а также блестящие поверхности керамической столешницы. Здесь также применена интересная цветовая комбинация и использованы разные материалы для отделки стен. При этом такой вариант обновления кухни по стоимости довольно экономичен, что не может не радовать счастливых обладателей этого дома.
В ванной комнате также применены интересные интеллектуальные декоративные приемы. На этом фото мы видим, как простая поверхность гранитного стола, в которую встроена раковина, органично вписывается в общую обстановку и позволяет максимально экономить место, так как никаких тумбочек и столиков в данном случае не требуется. Экономия пространства таким способом достигнута довольно оригинально. С виду небольшая раковина довольно вместительная на практике. Она выглядит очень элегантно и стильно.
Специальные ниши, сделанные в ванной, идеально подходят для размещения в них личных вещей или украшений.
Если говорить о компактных, маленьких ванных комнатах, можно сказать, что вариант, представленный здесь, имеет достаточную функциональность и привлекательный дизайн. Здесь все продумано с точки зрения экономии пространства и создания оптимальных условий для ежедневных влажных процедур. Ниша, спроектированная и встроенная в стену, позволяет хранить здесь необходимые вещи, которые всегда должны быть в ванной под рукой. При этом нет необходимости обустраивать дополнительные полки или отсеки. Интересная комбинация плитки, с фрагментами более насыщенных цветов, делает интерьер более живым и красивым.
В доме можно найти эту большую комнату с интересным камином. Здесь можно увидеть также сочетание различных покрытий, перекликающихся с такой же отделкой на наружных стенах дома. На этот раз выбор кирпичной текстуры позволил придать общей обстановке в этой комнате тонкие нотки стиля кантри и идеально украсить и обогатить окружающую обстановку. Это еще один интересный и в то же время простой вариант, который помогает создать более домашнюю и уютную атмосферу в доме. Высокие потолки в комнатах выглядят не очень привычно, но не менее привлекательно и оригинально.
Чтобы достичь теплоты в общей остановке и добавить доброжелательности внешнему виду комнаты, не придумали ничего, чтоб могло бы быть лучше – использована деревянная крыша, шикарно дополняющая настроение комнаты. Эти конструкции внешне приятны и привлекательны, они придают больше индивидуальности пространству, его дизайну и форме. Здесь очень тонко сочетается два стиля – современный и кантри. Сногсшибательные идеи воплощены с размахом!
Высота комнаты поражает своим метражом, и благодаря такому приему, вид у нее сногсшибательный. Здесь пока нет мебели и предметов декора, но когда они появятся обстановка изменится до неузнаваемости, наполнится жизнью и энергией.
В дополнение к общей комфортной обстановке, во дворе дома оборудован прекрасный уголок для отдыха на свежем воздухе – бассейн с прозрачной и поражающей своей голубизной водой. Хотя считается, что для того, чтобы пользоваться бассейном, необходимо иметь много места, здесь удалось воплотить в жизнь мечту хозяев на небольшом клочке земли, компактно, интересно и, главное – места для этого оказалось достаточно!
Использование всех имеющихся ресурсов по максимуму и практический подход профессионалов позволяет достичь самых неожиданных и довольно впечатляющих результатов в оборудовании дома и прилегающей к нему территории. Владение даже незначительными дизайнерскими познаниями поможет очень удачно сбалансировать окружающее пространство в доме, распределив все элементы в наиболее приемлемом сочетании.