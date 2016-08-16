5 современных домов с чертежами

Дом мечты и дом будущего – пять красивых домов, в которых эта идея воплощена самым лучшим образом. В этой статье будут показаны не только проекты уникального жилья, которое выходит за рамки всех возможных представлений о строительстве частных домов.

Мы представим вашему вниманию воплощение проектов, созданных в теории, в реальную жизнь.

Проект является графическим изображением пространства или здания. Во время создания проектного варианта на плоскости представляют многомерную конструкцию. И чтобы понять, как на самом деле будет выглядеть дом вживую, нужно всего лишь ориентироваться в расстояниях и представлять себе масштаб, в котором создавался этот проект.

Если, например, 10 метров представлены в проектном варианте в одном сантиметре, то масштаб будет составлять 1:1000. Понимание масштабирования поможет нам лучше оценить и представить себе изображение объекта в пространстве.

Конечно, архитектору или инженеру будет проще понять и растолковать нам, как и где будет размещаться на участке весь дом и все его компоненты. Но лучше самому разобраться в этих вопросах, чтобы самостоятельно и досконально вникнуть во все нюансы и узнать, насколько пространство нашего дома можно приблизить к проектному варианту, предложенному здесь.

И если появится желание строить или реконструировать свое жилье, можно будет без каких-либо проблем сравнить понравившийся проект дома и сопоставить свои желания.

Здесь представлены пять примеров, в которых можно сопоставить проектное изображение дома с реальным и увидеть, как оно реализовано на практике.

Каким стал конечный продукт после воплощения сухих, неживых и не очень привлекательных черточек, цифр и графических изображений. Эти оригинальные примеры можно скопировать в качестве идей для собственного дома. А представленные фотографии станут ярким образцом реализации самых интересных дизайнерских идей.

Присоединяйтесь к нам, и вы познакомитесь с этими современными домами и сопоставите то, что изображено графически с тем, что получилось в результате кропотливого труда дизайнеров, архитекторов и строителей.