Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

5 современных домов с чертежами

Shunny_Star Shunny_Star
CASA VC - BARRIO SAN SEBASTIÁN- FUNES, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS Дома в стиле минимализм
Loading admin actions …

Дом мечты и дом будущего – пять красивых домов, в которых эта идея воплощена самым лучшим образом. В этой статье будут показаны не только проекты уникального жилья, которое выходит за рамки всех возможных представлений о строительстве частных домов.

Мы представим вашему вниманию воплощение проектов, созданных в теории, в реальную жизнь.

Проект является графическим изображением пространства или здания. Во время создания проектного варианта на плоскости представляют многомерную конструкцию. И чтобы понять, как на самом деле будет выглядеть дом вживую, нужно всего лишь ориентироваться в расстояниях и представлять себе масштаб, в котором создавался этот проект.

Если, например, 10 метров представлены в проектном варианте в одном сантиметре, то масштаб будет составлять 1:1000. Понимание масштабирования поможет нам лучше оценить и представить себе изображение объекта в пространстве.

Конечно, архитектору или инженеру будет проще понять и растолковать нам, как и где будет размещаться на участке весь дом и все его компоненты. Но лучше самому разобраться в этих вопросах, чтобы самостоятельно и досконально вникнуть во все нюансы и узнать, насколько пространство нашего дома можно приблизить к проектному варианту, предложенному здесь.

И если появится желание строить или реконструировать свое жилье, можно будет без каких-либо проблем сравнить понравившийся проект дома и сопоставить свои желания.

Здесь представлены пять примеров, в которых можно сопоставить проектное изображение дома с реальным и увидеть, как оно реализовано на практике.

Каким стал конечный продукт после воплощения сухих, неживых и не очень привлекательных черточек, цифр и графических изображений. Эти оригинальные примеры можно скопировать в качестве идей для собственного дома. А представленные фотографии станут ярким образцом реализации самых интересных дизайнерских идей.

Присоединяйтесь к нам, и вы познакомитесь с этими современными домами и сопоставите то, что изображено графически с тем, что получилось в результате кропотливого труда дизайнеров, архитекторов и строителей.

1. Вид снаружи Космический дизайн

CASA VC - BARRIO SAN SEBASTIÁN- FUNES, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS Дома в стиле минимализм
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

На этой фотографии показан конечный результат с бассейном и галереей на переднем плане. Впечатление ошеломляющее – красивые, чистые формы, завораживающая взгляд остановка, открытая галерея и все, что мы видим через огромные стеклянные окна согласуется между собой, создавая очень ценный и оригинальный ансамбль.

Минималистский стиль дома

CASA VC - BARRIO SAN SEBASTIÁN- FUNES, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS Дома в стиле минимализм
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

Архитекторы, которые создавали этот проект, постарались избавить его от всего лишнего.

Такое стремление было выражено в четких формах, линиях и пропорциях.

Этот план реализовал в себе космическое пространство, светло серое снаружи и прозрачное изнутри.

Бассейн, оборудованный снаружи, очень освежает обстановку, отсвечивая прозрачной голубой водой. Воздушные формы дома, прозрачные стены и минимум предметов интерьера составляют гармоничную и легкую обстановку, отличающуюся спокойным благородством.

2. Первый этаж в современном стиле

CASA HARAS, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

На этом плане изображен прекрасный дом, созданный архитекторами. В проектируемом варианте показан план первого этажа с видом сверху. Как видно из чертежа, здесь есть просторная гостиная, кухня, туалет, гараж на два автомобиля.

Кухня, гостиная и столовая являются открытыми, и их планируют разграничивать исключительно с помощью дизайнерских приемов.

Вход в дом осуществляется через гостиную, второй выход ведет в сад и расположен с противоположной стороны. Из гаража можно пройти в дом со стороны кухни, минуя ванную. В столовой расположена лестница, которая ведет на второй этаж. Такая планировка очень удобна и практична, здесь все продумано в плане удобства и комфорта.

Интегрированный нижний этаж. Конечный результат

CASA HARAS, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA Гостиная в стиле модерн
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

На представленном фото вы видите результат, который достигнут после реализации технического проекта. Гостиная выглядит просторной и объемной. На заднем плане в огромных окнах виден прекрасный зеленый сад. Отлично гармонирует с пространством гостиной кухня, обустроенная, как и было запланировано, со стороны выхода в гараж. Разграничение пространства кухни и гостиной создано при помощи светлого подвесного потолка со встроенной подсветкой. Среда без стен отлично сочетает все установленные здесь компоненты – мебель, необычный по цвету потолок и освещение в каждой зоне.

Современный декор поддерживается в соответствии с дизайном дома.

3. Дом в два уровня

Casas de Playa - El Patio -, LUCAS MC LEAN ARQUITECTO LUCAS MC LEAN ARQUITECTO
LUCAS MC LEAN ARQUITECTO

LUCAS MC LEAN ARQUITECTO
LUCAS MC LEAN ARQUITECTO
LUCAS MC LEAN ARQUITECTO

Здесь мы представляем два уровня: первый является основанием всего дома – это подвальное помещение. Второй ограничен потолком первого этажа. Самым интересным и привлекательным в этом доме можно считать его дворовую часть. Это центральное место, которое окружено с трех сторон домом. 

Такая планировка обеспечивает отличный приток солнечного света, при этом создается уютная и приятная зона на свежем воздухе, защищенная со всех сторон. Со двора просматриваются все комнаты дома. Здесь можно обустроить отличное патио, на котором поместится не только вся семья, но и можно будет отдыхать очень большой компанией.

Что получилось

Casas de Playa - El Patio -, LUCAS MC LEAN ARQUITECTO LUCAS MC LEAN ARQUITECTO Сад в стиле модерн
LUCAS MC LEAN ARQUITECTO

LUCAS MC LEAN ARQUITECTO
LUCAS MC LEAN ARQUITECTO
LUCAS MC LEAN ARQUITECTO

Этот проект с оригинальным патио. 

Центральный двор устлан деревянным настилом, здесь даже сосны органично вписываются в общую, космическую обстановку. С левой стороны мы видим гостиную с видом не только на внутреннюю часть двора, но и на противоположную. Просторные остекленные стены делают эту часть дома светлой, жизнерадостной и шикарной, так как виды, открывающиеся со всех сторон, позволяют наслаждаться природой постоянно.

Отделка наружных стен средней части дома сделана камнем, который органично вписывается в общую обстановку – живую и натуральную.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

4. Нетрадиционный дом – прочь традиции

Jorge Guedes's House 100 Planos Arquitectura Lda Домашнее хозяйство Аксессуары для животных
100 Planos Arquitectura Lda

Jorge Guedes's House

100 Planos Arquitectura Lda
100 Planos Arquitectura Lda
100 Planos Arquitectura Lda

Этот дом ценится своей необычной формой. Именно она стала изюминкой этого проекта.

Понять этот чертеж немного сложнее, глядя на сам рисунок. Что находится внутри не очень понято из изображения – только ванная комната и перегородки четко указаны на плане. Дальше, скорее всего, должна работать фантазия декораторов и дизайнеров.

Что получилось

Jorge Guedes's House 100 Planos Arquitectura Lda Домашнее хозяйство Аксессуары для животных
100 Planos Arquitectura Lda

Jorge Guedes's House

100 Planos Arquitectura Lda
100 Planos Arquitectura Lda
100 Planos Arquitectura Lda

Увидев готовый дом легко сравнить его с графическим изображением, хотя в пространстве ориентация отличается от показанной на плоскости. Дом спроектирован в Т-образной форме, и, как мы уже говорили, он является очень современным  и нетрадиционным по своей структуре, благодаря узкой и вытянутой форме.

Расположение этого объекта архитектуры на живописном склоне, из которого открывается прекрасный вид, позволяет отнести данный проект к самым гармоничным и привлекательным для спокойной, размеренной, наполненной романтикой жизни.

5. Компактный дом

Adecuación de vivienda, Novodeco Novodeco
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

Проект этого дома отличается своей компактностью. По сравнению с предыдущими проектами здесь все выглядит более просто и понятно. Дизайн создавался очень практичным и функциональным. Применение различных цветов в декорировании всех комнат и зон, а также использование мебели со сложными формами, позволяет сказать, что эта работа архитекторов удалась на славу.

Интерьер созданного дома

Adecuación de vivienda, Novodeco Novodeco Гостиная в стиле модерн
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

Внутри интерьер выглядит очень современно. Сочетание светлых стен и темной мебели уравновешивает пространство и делает его спокойным и уютным. Зона отдыха и кухни не имеют четкого разделения, плавно перетекая друг в друга. Красиво, современно и удобно, а главное – уютно.

Далее для вас на homify:

- 15 вещей, необходимых садоводам;

- Уникальный проект современного коттеджа.

7 советов, как избавиться от влажных стен
Какой из представленных интерьеров вам понравился больше всего? Поделитесь в комментариях своим впечатлением!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо