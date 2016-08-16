5 современных домов с чертежами

Дом мечты и дом будущего – пять красивых домов, в которых эта идея воплощена самым лучшим образом. В этой статье будут показаны не только проекты уникального жилья, которое выходит за рамки всех возможных представлений о строительстве частных домов.
Мы представим вашему вниманию воплощение проектов, созданных в теории, в реальную жизнь.
Проект является графическим изображением пространства или здания. Во время создания проектного варианта на плоскости представляют многомерную конструкцию. И чтобы понять, как на самом деле будет выглядеть дом вживую, нужно всего лишь ориентироваться в расстояниях и представлять себе масштаб, в котором создавался этот проект.
Если, например, 10 метров представлены в проектном варианте в одном сантиметре, то масштаб будет составлять 1:1000. Понимание масштабирования поможет нам лучше оценить и представить себе изображение объекта в пространстве.
Конечно, архитектору или инженеру будет проще понять и растолковать нам, как и где будет размещаться на участке весь дом и все его компоненты. Но лучше самому разобраться в этих вопросах, чтобы самостоятельно и досконально вникнуть во все нюансы и узнать, насколько пространство нашего дома можно приблизить к проектному варианту, предложенному здесь.
И если появится желание строить или реконструировать свое жилье, можно будет без каких-либо проблем сравнить понравившийся проект дома и сопоставить свои желания.
Здесь представлены пять примеров, в которых можно сопоставить проектное изображение дома с реальным и увидеть, как оно реализовано на практике.
Каким стал конечный продукт после воплощения сухих, неживых и не очень привлекательных черточек, цифр и графических изображений. Эти оригинальные примеры можно скопировать в качестве идей для собственного дома. А представленные фотографии станут ярким образцом реализации самых интересных дизайнерских идей.
Присоединяйтесь к нам, и вы познакомитесь с этими современными домами и сопоставите то, что изображено графически с тем, что получилось в результате кропотливого труда дизайнеров, архитекторов и строителей.
Космический дизайн
На этой фотографии показан конечный результат с бассейном и галереей на переднем плане. Впечатление ошеломляющее – красивые, чистые формы, завораживающая взгляд остановка, открытая галерея и все, что мы видим через огромные стеклянные окна согласуется между собой, создавая очень ценный и оригинальный ансамбль.
Архитекторы, которые создавали этот проект, постарались избавить его от всего лишнего.
Такое стремление было выражено в четких формах, линиях и пропорциях.
Этот план реализовал в себе космическое пространство, светло серое снаружи и прозрачное изнутри.
Бассейн, оборудованный снаружи, очень освежает обстановку, отсвечивая прозрачной голубой водой. Воздушные формы дома, прозрачные стены и минимум предметов интерьера составляют гармоничную и легкую обстановку, отличающуюся спокойным благородством.
На этом плане изображен прекрасный дом, созданный архитекторами. В проектируемом варианте показан план первого этажа с видом сверху. Как видно из чертежа, здесь есть просторная гостиная, кухня, туалет, гараж на два автомобиля.
Кухня, гостиная и столовая являются открытыми, и их планируют разграничивать исключительно с помощью дизайнерских приемов.
Вход в дом осуществляется через гостиную, второй выход ведет в сад и расположен с противоположной стороны. Из гаража можно пройти в дом со стороны кухни, минуя ванную. В столовой расположена лестница, которая ведет на второй этаж. Такая планировка очень удобна и практична, здесь все продумано в плане удобства и комфорта.
На представленном фото вы видите результат, который достигнут после реализации технического проекта. Гостиная выглядит просторной и объемной. На заднем плане в огромных окнах виден прекрасный зеленый сад. Отлично гармонирует с пространством гостиной кухня, обустроенная, как и было запланировано, со стороны выхода в гараж. Разграничение пространства кухни и гостиной создано при помощи светлого подвесного потолка со встроенной подсветкой. Среда без стен отлично сочетает все установленные здесь компоненты – мебель, необычный по цвету потолок и освещение в каждой зоне.
Современный декор поддерживается в соответствии с дизайном дома.
Здесь мы представляем два уровня: первый является основанием всего дома – это подвальное помещение. Второй ограничен потолком первого этажа. Самым интересным и привлекательным в этом доме можно считать его дворовую часть. Это центральное место, которое окружено с трех сторон домом.
Такая планировка обеспечивает отличный приток солнечного света, при этом создается уютная и приятная зона на свежем воздухе, защищенная со всех сторон. Со двора просматриваются все комнаты дома. Здесь можно обустроить отличное патио, на котором поместится не только вся семья, но и можно будет отдыхать очень большой компанией.
Этот проект с оригинальным патио.
Центральный двор устлан деревянным настилом, здесь даже сосны органично вписываются в общую, космическую обстановку. С левой стороны мы видим гостиную с видом не только на внутреннюю часть двора, но и на противоположную. Просторные остекленные стены делают эту часть дома светлой, жизнерадостной и шикарной, так как виды, открывающиеся со всех сторон, позволяют наслаждаться природой постоянно.
Отделка наружных стен средней части дома сделана камнем, который органично вписывается в общую обстановку – живую и натуральную.
Этот дом ценится своей необычной формой. Именно она стала изюминкой этого проекта.
Понять этот чертеж немного сложнее, глядя на сам рисунок. Что находится внутри не очень понято из изображения – только ванная комната и перегородки четко указаны на плане. Дальше, скорее всего, должна работать фантазия декораторов и дизайнеров.
Увидев готовый дом легко сравнить его с графическим изображением, хотя в пространстве ориентация отличается от показанной на плоскости. Дом спроектирован в Т-образной форме, и, как мы уже говорили, он является очень современным и нетрадиционным по своей структуре, благодаря узкой и вытянутой форме.
Расположение этого объекта архитектуры на живописном склоне, из которого открывается прекрасный вид, позволяет отнести данный проект к самым гармоничным и привлекательным для спокойной, размеренной, наполненной романтикой жизни.
Проект этого дома отличается своей компактностью. По сравнению с предыдущими проектами здесь все выглядит более просто и понятно. Дизайн создавался очень практичным и функциональным. Применение различных цветов в декорировании всех комнат и зон, а также использование мебели со сложными формами, позволяет сказать, что эта работа архитекторов удалась на славу.
Внутри интерьер выглядит очень современно. Сочетание светлых стен и темной мебели уравновешивает пространство и делает его спокойным и уютным. Зона отдыха и кухни не имеют четкого разделения, плавно перетекая друг в друга. Красиво, современно и удобно, а главное – уютно.
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