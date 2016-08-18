Преображение домика в лесу

Так выглядел этот старый домик до реконструкции, в окружении высоких деревьев, вплотную подступающих к стенам. Такая близость леса делала комнаты, к сожалению, слишком затененными. Да и пространства вокруг дома для отдыха на природе практически не осталось.

Архитекторы в новом проекте сделали сад вокруг дома более ухоженным, благодаря чему и сама конструкцию и двор вокруг приобрели легкость и более современный дизайн.