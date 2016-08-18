Преображение домика в лесу

Кто из вас не представлял себе, будучи ребенком, как выглядел дом бабушки Красной Шапочки или пряничный домик, затерянный в лесу? Если эти детские образы и пасторальные картины не чужды вашему сердцу, то проект архитекторов из бюро HAACKE HAUS GMBH CO. KG придется вам по вкусу! Классическая архитектура дома, стены из красного кирпича с белым деревянным декором очаровывают и притягивают как свое атмосферой покоя, так и комфортом на современном уровне. Окна со ставнями, сад вокруг дома и безусловно, великолепный интерьер заставят вас поверить в то, что мечты могут стать реальностью, не потеряв при этом своей красоты.
Так выглядел этот старый домик до реконструкции, в окружении высоких деревьев, вплотную подступающих к стенам. Такая близость леса делала комнаты, к сожалению, слишком затененными. Да и пространства вокруг дома для отдыха на природе практически не осталось.
Архитекторы в новом проекте сделали сад вокруг дома более ухоженным, благодаря чему и сама конструкцию и двор вокруг приобрели легкость и более современный дизайн.
Как видите, разрушать старый дом до основания и строить на его месте диковинное здание из стекла и бетона, никто не стал. Дизайнеры оценили по-достоинству красоту кирпичного фасада с отделкой белым деревом, старинные перила балкончиков и высокую крышу. Окна были заменены на современные, но в идентичном стиле, как и предыдущие. Архитекторы решились на освоение чердака путем создания мансардных окон – эта процедура сделала дом еще более привлекательным.
Благодаря расчистке фасада дома от высоких деревьев, солнечные лучи буквально пронизывают все здание, играя не белой отделке и подчеркивая теплые тона кирпичной кладки. Это позволило также обогатить пространство вокруг дома очаровательной растительностью и создание мини-террасы – идеальное место для утреннего завтрака в лучах солнца!
Посмотрите, как фантастически преобразился этот сказочный домик и двор с другой стороны! Окруженный высокими деревьями, он теперь красуется в лучах солнца, благодаря чему интерьер чрезвычайно светлый и уютный. Большая часть занята теперь мансардными окнами, что придает дому особую архитектурную оригинальность. Вокруг дома дизайнеры спроектировали большую террасу так, чтобы он вход был удобный и функциональный. Если вы цените время, проведенное на свежем воздухе с семьей или друзьями, большой обеденный стол с удобными стульями в саду стаент для вас идеальным местом отдыха.
Вход в дом оформлен поистине волшебным образом, с порога окутывая гостей домашним уютом.
Белое крыльцо оформлено в деревенском стиле, в окружении огромного количества зелени и милых безделушек. Цветы в разных горшках, от металлических до керамических и плетеных на фоне белой деревянной отделки, дверей и окон дарят образу дома неповторимую свежесть, ощущение чистоты и доброжелательности.
Если вас очаровал фасад дома, то интерьеры безусловно также не оставят равнодушными.
Когда заходишь в дом, первое ощущение – неповторимого солнечного света, разлитого по бесчисленным белым поверхностям, каждая деталь декора словно светится изнутри лучистой свежестью и радушием. Согласитесь, более привычным для традиционного сельского домика кажется оформление деревом, в натуральных теплых тонах с приглушенным, неярким освещением. А тут – настоящее царство легкости и тепла. Дизайнеры в оформлении интерьера сделали ставку на белый цвет и нисколько не прогадали.
Еще одна современная черта интерьеров этого дома – большие, просторные помещения, открытые пространства. И все это великолепие неразрывно связано с широкой террасой и зеленым садом за окном.
Ничто так хорошо не сочетается с деревенским характером интерьера, как камин! В такой гостиной всегда будет тепло и уютно – и в летний теплый день, и в холодную снежную зиму. Черная топка чугунного камина, языки живого огня на углях и тихое потрескивание дров: такой декор делает эту белую гостиную еще более притягательной.