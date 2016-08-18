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Преображение домика в лесу

Перла Вереника Перла Вереника
Besonders reizvoll – Das Haacke-Jubiläumshaus, Haacke Haus GmbH Co. KG Haacke Haus GmbH Co. KG Дома в стиле кантри
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Кто из вас не представлял себе, будучи ребенком, как выглядел дом бабушки Красной Шапочки или пряничный домик, затерянный в лесу? Если эти детские образы и пасторальные картины не чужды вашему сердцу, то проект архитекторов из бюро HAACKE HAUS GMBH CO. KG придется вам по вкусу! Классическая архитектура дома, стены из красного кирпича с белым деревянным декором очаровывают и притягивают как свое атмосферой покоя, так и комфортом на современном уровне. Окна со ставнями, сад вокруг дома и безусловно, великолепный интерьер заставят вас поверить в то, что мечты могут стать реальностью, не потеряв при этом своей красоты.  

Очаровательный старый домик

Besonders reizvoll – Das Haacke-Jubiläumshaus, Haacke Haus GmbH Co. KG Haacke Haus GmbH Co. KG Дома в стиле кантри
Haacke Haus GmbH Co. KG

Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG

Так выглядел этот старый домик до реконструкции, в окружении высоких деревьев, вплотную подступающих к стенам. Такая близость леса делала комнаты, к сожалению,  слишком затененными. Да и пространства вокруг дома для отдыха на природе практически не осталось. 

Архитекторы в новом проекте сделали сад вокруг дома более ухоженным, благодаря чему и сама конструкцию и двор вокруг приобрели легкость и более современный дизайн. 

Преобразования снаружи

Besonders reizvoll – Das Haacke-Jubiläumshaus, Haacke Haus GmbH Co. KG Haacke Haus GmbH Co. KG Дома в стиле кантри
Haacke Haus GmbH Co. KG

Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG

Как видите, разрушать старый дом до основания и строить на его месте диковинное здание из стекла и бетона, никто не стал. Дизайнеры оценили по-достоинству красоту кирпичного фасада с отделкой белым деревом, старинные перила балкончиков и высокую крышу. Окна были заменены на современные, но в идентичном стиле, как и предыдущие. Архитекторы решились на освоение чердака путем создания мансардных окон – эта процедура сделала дом еще более привлекательным. 

Благодаря расчистке фасада дома от высоких деревьев, солнечные лучи буквально пронизывают все здание, играя не белой отделке и подчеркивая теплые тона кирпичной кладки. Это позволило также обогатить пространство вокруг дома очаровательной растительностью и создание мини-террасы – идеальное место  для утреннего завтрака в лучах солнца!

Просторная терраса

Besonders reizvoll – Das Haacke-Jubiläumshaus, Haacke Haus GmbH Co. KG Haacke Haus GmbH Co. KG Дома в стиле кантри
Haacke Haus GmbH Co. KG

Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG

Посмотрите, как фантастически преобразился этот сказочный домик и двор с другой стороны! Окруженный высокими деревьями, он теперь красуется в лучах солнца, благодаря чему интерьер чрезвычайно светлый и уютный. Большая часть занята теперь мансардными окнами, что придает дому особую архитектурную оригинальность. Вокруг дома дизайнеры спроектировали большую террасу так, чтобы он вход был удобный и функциональный. Если вы цените время, проведенное на свежем воздухе с семьей или друзьями, большой обеденный стол с удобными стульями в саду стаент для вас идеальным местом отдыха. 

Очаровательное крыльцо

Besonders reizvoll – Das Haacke-Jubiläumshaus, Haacke Haus GmbH Co. KG Haacke Haus GmbH Co. KG Дома в стиле кантри
Haacke Haus GmbH Co. KG

Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG

Вход в дом оформлен поистине волшебным образом, с порога окутывая гостей домашним уютом.

Белое крыльцо оформлено в деревенском стиле, в окружении огромного количества зелени и милых безделушек. Цветы в разных горшках, от металлических до  керамических и плетеных на фоне белой деревянной отделки, дверей и окон дарят образу дома неповторимую свежесть, ощущение чистоты и доброжелательности. 

Гостиная в белых тонах

Besonders reizvoll – Das Haacke-Jubiläumshaus, Haacke Haus GmbH Co. KG Haacke Haus GmbH Co. KG Гостиная в стиле кантри
Haacke Haus GmbH Co. KG

Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG

Если вас очаровал фасад дома, то интерьеры безусловно также не оставят равнодушными.

Когда заходишь в дом, первое ощущение – неповторимого солнечного света, разлитого по бесчисленным белым поверхностям, каждая деталь декора словно светится изнутри лучистой свежестью и радушием. Согласитесь, более привычным для традиционного сельского домика кажется оформление деревом, в натуральных теплых тонах с приглушенным, неярким освещением. А тут – настоящее царство легкости и тепла. Дизайнеры в оформлении интерьера сделали ставку на белый цвет и нисколько не прогадали. 

Еще одна современная черта интерьеров этого дома – большие, просторные помещения, открытые пространства. И все это великолепие неразрывно связано с широкой террасой и зеленым садом за окном. 

Уют камина и свежесть природы

Besonders reizvoll – Das Haacke-Jubiläumshaus, Haacke Haus GmbH Co. KG Haacke Haus GmbH Co. KG Гостиная в стиле кантри
Haacke Haus GmbH Co. KG

Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG

Ничто так хорошо не сочетается с деревенским характером интерьера, как камин! В такой гостиной всегда будет тепло и уютно – и в летний теплый день, и в холодную снежную зиму. Черная топка чугунного камина, языки живого огня на углях и тихое потрескивание дров: такой декор делает эту белую гостиную еще более притягательной. 

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