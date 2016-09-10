15 небольших, но очень модных кухонь

15 кухонь небольшого размера заслуживают нашего внимания, и главной причиной интереса является их современный и престижный вид. В этом обзоре мы представим вашему вниманию большое количество самых красивых кухонь, создатели которых умеют отлично оптимизировать пространство, доступное для этих целей.
Дизайнеры смогли привнести в небольшую площадь кухонь последние модные тенденции, применяемые сегодня в дизайне интерьеров. Это настоящее творчество, в котором органично переплетаются художественные и технические идеи, позволяющие наполнить дом теплом, уютом, практичностью и комфортом.
В каждом из предлагаемых вариантов оформления кухни применяются самые различные материалы и их комбинации, например дерево и мрамор, стекло и пластик. Элементы скандинавского стиля с преобладанием белого цвета, игра контрастов и форм – все это вы увидите, пройдя вместе с нами по каждой из предложенных к ознакомлению кухонь. После этой экскурсии вы обязательно найдете именно то, что поможет вам найти вдохновение и позволит немедленно заняться переоборудованием вашей кухни.
Да, эта роскошная кухня выглядит весьма современно, а некоторые влияние классического стиля только добавляет ей харизмы. Она представлена здесь в мраморных поверхностях, которые довольно гармонично и стильно выделяются на фоне современных форм и материалов.
Первая кухня, с которой мы познакомимся сегодня, это U-образной формы комната с небольшой зоной для приготовления пищи. Она отделена от столовой прозрачной раздвижной перегородкой из стекла, которая позволяет условно разделить пространство и не препятствовать свободе передвижения. Для небольших квартир это идеальное современное решение с созданием открытого пространства.
Несомненно, на пьедестале ультрамодных кухонь полностью белый вариант является самым ультрасовременным и элегантным. Особенно выигрышно он выглядит в сочетании с легким, светлым деревянным полом, уравновешивающим среду, которую насыщает собой белизна кухонных поверхностей. Оригинальный потолок в зоне приготовления пищи выглядит просто и вместе с тем захватывающе!
Творческие идеи могут воплощаться в любых условиях и на любой площади. Главное – рациональное использование пространства, которого в небольших квартирах не так много. Но здесь пошли дальше – оборудование кухни в нише позволяет не только заполнить площадь, но и создать отличную кухонную зону, которая выглядит современно и привлекательно. Приготовление пищи в таком прекрасном уголке позволяет наслаждаться не только процессом готовки, но и радоваться эстетичности и практичности всей окружающей обстановки.
Эффектно подобраны материалы и цветовые решения в этом варианте кухни. Небольшое помещение преобразилось и наполнилось великолепными поверхностями, в которых главным героем является глянцевый белый и элементы темного дерева, контрастирующего и дополняющего богатую и стильную обстановку.
Оригинально размещенная рабочая поверхность, практичные полки на входе в кухню, великолепные стулья – каждый элемент этого помещения органично вписывается в интерьер, создавая великолепную комнату, в которой можно готовить еду без устали!
Функциональная и компактная кухня имеет шикарный остров, оборудованный в самых современных традициях и в пастельных тонах. Потрясающие стулья! Оригинальный пол и дизайнерский потолок – вся обстановка этой комнаты завораживает!
Форма этой кухни соответствует внутренней тенденции, которую высоко оценили профессионалы, создающие подобные шедевры. Высокую оценку здесь нужно поставить за оптимизацию пространства, применение шестиугольной напольной плитки, оригинальной мебели, использования темного цвета в сочетании со светлыми поверхностями. Потолочные светильники прекрасно гармонируют с окружающей средой и наполняют светом настолько, насколько это необходимо.
Небольшая, но отлично организованная кухня выполнена в промышленном стиле, что очень впечатляет. Подчеркивают выбранный стиль каменные поверхности, свисающие лампочки без абажуров или люстр. Доминирующий серый создает неповторимую обстановку, в которой можно творить чудеса во время приготовления блюд «высокой кухни».
Эта кухня, несомненно, является совсем нетрадиционной. Интересные материалы в сочетании с высокой функциональностью, оригинальным дизайном и с явно эклектичным характером.
Очень артистичная кухня, в которой хочется петь и танцевать! «Поп-зона» кухни выделяется своим насыщенным, сильным цветовым решением, оригинальной артистичной узорчатой плиткой и удачным размещением кухонной мебели на небольшой, узкой площади. Она отделена от остальной части комнаты раздвижной дверью, поэтому при желании здесь можно создавать различные кулинарные шедевры в полном уединении и спокойной обстановке.
Небольшая и очаровательная: эта яркая оптимистичная скандинавская кухня сделана по всем правилам дизайнерского искусства. Металлические элементы, интересные люстры и очень тонко подобранные цвета помогли создать великолепную кухню, по-настоящему модную! Лаконичность форм в сочетании со светлыми поверхностями, дополненными элементами декора создают законченную картину современной кухни.
Расположение мебели и бытовой техники в этом варианте кухни является одновременно простым и гениальным. Печь практически открыта на внешнюю сторону рабочей поверхности с тем, чтобы обеспечить большую маневренность и предоставить максимальный простор для передвижения. Удачное сочетание дерева и белоснежной мебели делает эту кухню настоящим оазисом современности.
Морская палитра, присутствующая в отделке стен кухни и мебели великолепно насыщает пространство и делает его легким и воздушным. Остров с раковиной скомбинирован со столом для закусок, что выглядит очень оригинально и в то же время захватывающе. Интересно смонтировано освещение в подвесном потолке, который как бы парит над кухонными поверхностями. Здесь все дышит морем, покоем, отдыхом и расслаблением – идеальные условия для того, чтобы с максимальной пользой и удовольствием вкушать приготовленные на этой кухне блюда.
Этот вариант оборудования кухни отличается использованием натурального дерева, сочетанием современной мебели и более консервативными стульями, интересным столом, напоминающими стиль кантри. Современная кухонная техника и шикарный черный холодильник разбавляют обстановку этого помещения, делая ее более разнообразной и интересной. Применение куполообразной вытяжки, стальных светильников делает кухню еще более современной. Великолепная кухня, здесь уютно, спокойно и приятно.
Очень интересный вариант использования крошечного кухонного пространства с максимальным его наполнением. Причем функционально эта кухня не уступает многим большим и просторным кухонным помещениям. Оригинальная черная стена, казалось бы, не может присутствовать в маленьком помещении, так как визуально темные цвета могут уменьшать помещения. Но здесь она выгодно подчеркивает стиль комнаты, делает ее более насыщенной и богатой. Кухонный фартук, выложенный мозаикой, дополняет обстановку и перекликается с оформлением других элементов мебели. Оригинально сделан подоконник, который как бы является продолжением кухонной столешницы. В этой кухне приятно и уютно. Великолепное место!