15 небольших, но очень модных кухонь

15 кухонь небольшого размера заслуживают нашего внимания, и главной причиной интереса является их современный и престижный вид. В этом обзоре мы представим вашему вниманию большое количество самых красивых кухонь, создатели которых умеют отлично оптимизировать пространство, доступное для этих целей.

Дизайнеры смогли привнести в небольшую площадь кухонь последние модные тенденции, применяемые сегодня в дизайне интерьеров. Это настоящее творчество, в котором органично переплетаются художественные и технические идеи, позволяющие наполнить дом теплом, уютом, практичностью и комфортом.

В каждом из предлагаемых вариантов оформления кухни применяются самые различные материалы и их комбинации, например дерево и мрамор, стекло и пластик. Элементы скандинавского стиля с преобладанием белого цвета, игра контрастов и форм – все это вы увидите, пройдя вместе с нами по каждой из предложенных к ознакомлению кухонь. После этой экскурсии вы обязательно найдете именно то, что поможет вам найти вдохновение и позволит немедленно заняться переоборудованием вашей кухни.