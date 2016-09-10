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15 небольших, но очень модных кухонь

Shunny_Star Shunny_Star
Appartamento in vendita a Lesa, Boite Maison Boite Maison Кухня в стиле модерн
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15 кухонь небольшого размера заслуживают нашего внимания, и главной причиной интереса является их современный и престижный вид. В этом обзоре мы представим вашему вниманию большое количество самых красивых кухонь, создатели которых умеют отлично оптимизировать пространство, доступное для этих целей.

Дизайнеры смогли привнести в небольшую площадь кухонь последние модные тенденции, применяемые сегодня в дизайне интерьеров. Это настоящее творчество, в котором органично переплетаются художественные и технические идеи, позволяющие наполнить дом теплом, уютом, практичностью и комфортом.

В каждом из предлагаемых вариантов оформления кухни применяются самые различные материалы и их комбинации, например дерево и мрамор, стекло и пластик. Элементы скандинавского стиля с преобладанием белого цвета, игра контрастов и форм – все это вы увидите, пройдя вместе с нами по каждой из предложенных к ознакомлению кухонь. После этой экскурсии вы обязательно найдете именно то, что поможет вам найти вдохновение и позволит немедленно заняться переоборудованием вашей кухни.

1. Мраморная кухня

Appartamento su Vena Mazzarini, GHINELLI ARCHITETTURA GHINELLI ARCHITETTURA Кухни в эклектичном стиле
GHINELLI ARCHITETTURA

GHINELLI ARCHITETTURA
GHINELLI ARCHITETTURA
GHINELLI ARCHITETTURA

Да, эта роскошная кухня выглядит весьма современно, а некоторые влияние классического стиля только добавляет ей харизмы. Она представлена здесь в мраморных поверхностях, которые довольно гармонично и стильно выделяются на фоне современных форм и материалов.

2. Стеклянная перегородка

Una Stanza in più, Architetto Alberto Colella Architetto Alberto Colella Кухня в стиле модерн
Architetto Alberto Colella

Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella

Первая кухня, с которой мы познакомимся сегодня, это U-образной формы комната с небольшой зоной для приготовления пищи. Она отделена от столовой прозрачной раздвижной перегородкой из стекла, которая позволяет условно разделить пространство и не препятствовать свободе передвижения. Для небольших квартир это идеальное современное решение с созданием открытого пространства.

3. Все в белом цвете

Attico quartiere ostiense, zona gazometro - Roma, Formaementis Formaementis Кухня в стиле минимализм
Formaementis

Formaementis
Formaementis
Formaementis

Несомненно, на пьедестале ультрамодных кухонь полностью белый вариант является самым ультрасовременным и элегантным. Особенно выигрышно он выглядит в сочетании с легким, светлым деревянным полом, уравновешивающим среду, которую насыщает собой белизна кухонных поверхностей. Оригинальный потолок в зоне приготовления пищи выглядит просто и вместе с тем захватывающе!

4. Кухня в нише

Appartamento in vendita a Lesa, Boite Maison Boite Maison Кухня в стиле модерн
Boite Maison

Boite Maison
Boite Maison
Boite Maison

Творческие идеи могут воплощаться в любых условиях и на любой площади. Главное – рациональное использование пространства, которого в небольших квартирах не так много. Но здесь пошли дальше – оборудование кухни в нише позволяет не только заполнить площадь, но и создать отличную кухонную зону, которая выглядит современно и привлекательно. Приготовление пищи в таком прекрасном уголке позволяет наслаждаться не только процессом готовки, но и радоваться эстетичности и практичности всей окружающей обстановки.

5. Глянцевые поверхности и темное дерево

Attico in centro a Milano, D3 Architetti Associati D3 Architetti Associati Кухня в классическом стиле
D3 Architetti Associati

D3 Architetti Associati
D3 Architetti Associati
D3 Architetti Associati

Эффектно подобраны материалы и цветовые решения в этом варианте кухни. Небольшое помещение преобразилось и наполнилось великолепными поверхностями, в которых главным героем является глянцевый белый и элементы темного дерева, контрастирующего и дополняющего богатую и стильную обстановку. 

Оригинально размещенная рабочая поверхность, практичные полки на входе в кухню, великолепные стулья – каждый элемент этого помещения органично вписывается в интерьер, создавая великолепную комнату, в которой можно готовить еду без устали!

6. Игра формы и цвета

Casa CA, Studio Associato 3813 Studio Associato 3813 Кухня в классическом стиле
Studio Associato 3813

Studio Associato 3813
Studio Associato 3813
Studio Associato 3813

Функциональная и компактная кухня имеет шикарный остров, оборудованный в самых современных традициях и в пастельных тонах. Потрясающие стулья! Оригинальный пол и дизайнерский потолок – вся обстановка этой комнаты завораживает!

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7. U-образная форма и стиль во всем!

CESCOLINA SUI NAVIGLI, NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN Кухня в стиле лофт
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN

NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN

Форма этой кухни соответствует внутренней тенденции, которую высоко оценили профессионалы, создающие подобные шедевры. Высокую оценку здесь нужно поставить за оптимизацию пространства, применение шестиугольной напольной плитки, оригинальной мебели, использования темного цвета в сочетании со светлыми поверхностями. Потолочные светильники прекрасно гармонируют с окружающей средой и наполняют светом настолько, насколько это необходимо.

8. Эффект камня и промышленный стиль

...a casa di Luca, Cucine e Design Cucine e Design Кухня в стиле лофт
Cucine e Design

Cucine e Design
Cucine e Design
Cucine e Design

Небольшая, но отлично организованная кухня выполнена в промышленном стиле, что очень впечатляет. Подчеркивают выбранный стиль каменные поверхности, свисающие лампочки без абажуров или люстр. Доминирующий серый создает неповторимую обстановку, в которой можно творить чудеса во время приготовления блюд «высокой кухни».

9. Маленькая загадочная кухня

OSTIENSE FLAT, Mohamed Keilani Interiors Mohamed Keilani Interiors Кухня в стиле лофт
Mohamed Keilani Interiors

Mohamed Keilani Interiors
Mohamed Keilani Interiors
Mohamed Keilani Interiors

Эта кухня, несомненно, является совсем нетрадиционной. Интересные материалы в сочетании с высокой функциональностью, оригинальным дизайном и с явно эклектичным характером.

10. Узоры и поп-цвета

PRIVATE APARTMENT_MNG, cristianavannini | arc cristianavannini | arc Кухни в эклектичном стиле
cristianavannini | arc

cristianavannini | arc
cristianavannini | arc
cristianavannini | arc

Очень артистичная кухня, в которой хочется петь и танцевать! «Поп-зона» кухни выделяется своим насыщенным, сильным цветовым решением, оригинальной артистичной узорчатой плиткой и удачным размещением кухонной мебели на небольшой, узкой площади. Она отделена от остальной части комнаты раздвижной дверью, поэтому при желании здесь можно создавать различные кулинарные шедевры в полном уединении и спокойной обстановке.

12. Кухня в скандинавском стиле

Apartment - Via Crespi - Milano, Fabio Azzolina Architetto Fabio Azzolina Architetto Кухни в эклектичном стиле
Fabio Azzolina Architetto

Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto

Небольшая и очаровательная: эта яркая оптимистичная скандинавская кухня сделана по всем правилам дизайнерского искусства. Металлические элементы, интересные люстры и очень тонко подобранные цвета помогли создать великолепную кухню, по-настоящему модную! Лаконичность форм в сочетании со светлыми поверхностями, дополненными элементами декора создают законченную картину современной кухни.

13. Хорошо структурированная кухня

Rationalism in Japanese​, Yurii Hrytsenko Yurii Hrytsenko Кухня в азиатском стиле
Yurii Hrytsenko

Rationalism in Japanese​

Yurii Hrytsenko
Yurii Hrytsenko
Yurii Hrytsenko

Расположение мебели и бытовой техники в этом варианте кухни является одновременно простым и гениальным. Печь практически открыта на внешнюю сторону рабочей поверхности с тем, чтобы обеспечить большую маневренность и предоставить максимальный простор для передвижения. Удачное сочетание дерева и белоснежной мебели делает эту кухню настоящим оазисом современности.

14. Красочная и умная кухня

WR House, Renata Matos Arquitetura & Business Renata Matos Arquitetura & Business Кухня в тропическом стиле
Renata Matos Arquitetura &amp; Business

WR House

Renata Matos Arquitetura & Business
Renata Matos Arquitetura &amp; Business
Renata Matos Arquitetura & Business

Морская палитра, присутствующая в отделке стен кухни и мебели великолепно насыщает пространство и делает его легким и воздушным. Остров с раковиной скомбинирован со столом для закусок, что выглядит очень оригинально и в то же время захватывающе. Интересно смонтировано освещение в подвесном потолке, который как бы парит над кухонными поверхностями. Здесь все дышит морем, покоем, отдыхом и расслаблением – идеальные условия для того, чтобы с максимальной пользой и удовольствием вкушать приготовленные на этой кухне блюда.

15. Смесь разных стилей

VIVIENDA OLIANA, The Room Studio The Room Studio Кухня в скандинавском стиле
The Room Studio

The Room Studio
The Room Studio
The Room Studio

Этот вариант оборудования кухни отличается использованием натурального дерева, сочетанием современной мебели и более консервативными стульями, интересным столом, напоминающими стиль кантри. Современная кухонная техника и шикарный черный холодильник разбавляют обстановку этого помещения, делая ее более разнообразной и интересной. Применение куполообразной вытяжки, стальных светильников делает кухню еще более современной. Великолепная кухня, здесь уютно, спокойно и приятно.

16. Оригинальное решение для очень маленькой кухни

FRN2, Och_Ach_Concept Och_Ach_Concept Кухня в скандинавском стиле
Och_Ach_Concept

Och_Ach_Concept
Och_Ach_Concept
Och_Ach_Concept

Очень интересный вариант использования крошечного кухонного пространства с максимальным его наполнением. Причем функционально эта кухня не уступает многим большим и просторным кухонным помещениям. Оригинальная черная стена, казалось бы, не может присутствовать в маленьком помещении, так как визуально темные цвета могут уменьшать помещения. Но здесь она выгодно подчеркивает стиль комнаты, делает ее более насыщенной и богатой. Кухонный фартук, выложенный мозаикой, дополняет обстановку и перекликается с оформлением других элементов мебели. Оригинально сделан подоконник, который как бы является продолжением кухонной столешницы. В этой кухне приятно и уютно. Великолепное место!

До и После: Из ужасного в прекрасный дом!
Было ли вам интересно заглянуть в эти шикарные кухни для небольших помещений? Поделитесь своим мнением!

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