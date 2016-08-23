Русская баня на Николиной Горе

Жизнь за городом, несомненно, имеет свои преимущества — это словно отдельный мир, свобода от любопытных соседей, идеальное место для творчества, а также уникальная возможность объединить на одной территории и труд, и отдых. В нашей новой книге идей читателю предстоит знакомство с недавно построенной русской баней.