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Русская баня на Николиной Горе

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Баня на Николиной Горе, архитектурная мастерская МАРТ архитектурная мастерская МАРТ Дома в эклектичном стиле
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Жизнь за городом, несомненно, имеет свои преимущества — это словно отдельный мир, свобода от любопытных соседей, идеальное место для творчества, а также уникальная возможность объединить на одной территории и труд, и отдых. В нашей новой книге идей читателю предстоит знакомство с недавно построенной русской баней.

Баня на Николиной Горе, архитектурная мастерская МАРТ архитектурная мастерская МАРТ Дома в эклектичном стиле
архитектурная мастерская МАРТ

Баня на Николиной Горе

архитектурная мастерская МАРТ
архитектурная мастерская МАРТ
архитектурная мастерская МАРТ

Русский терем

Баня на Николиной Горе, архитектурная мастерская МАРТ архитектурная мастерская МАРТ Дома в эклектичном стиле
архитектурная мастерская МАРТ

Баня на Николиной Горе

архитектурная мастерская МАРТ
архитектурная мастерская МАРТ
архитектурная мастерская МАРТ

Двухэтажный дом на Николиной горе общей площадью 78 кв.м строился архитектурной студией МАРТ. Помимо отдельно стоящего жилого здания, новое сооружение возводилось для отдыха душой и телом. Визуально здание соответствует представлениям о настоящем русском тереме — фольклорном символе уюта.

Баня хороша в любое время года

Баня на Николиной Горе, архитектурная мастерская МАРТ архитектурная мастерская МАРТ Бассейны в эклектичном стиле
архитектурная мастерская МАРТ

Баня на Николиной Горе

архитектурная мастерская МАРТ
архитектурная мастерская МАРТ
архитектурная мастерская МАРТ

На улице поблизости находится бассейн (в холодное время года — купальня), а также просторная беседка. Большое пространство вокруг дома и собственный сад позволяют хозяевам наслаждаться жизнью в полном объеме. Следовать принципу «в здоровом теле — здоровый дух» можно даже в зимой.

Дом, где много света

Баня на Николиной Горе, архитектурная мастерская МАРТ архитектурная мастерская МАРТ Балконы и веранды в эклектичном стиле
архитектурная мастерская МАРТ

Баня на Николиной Горе

архитектурная мастерская МАРТ
архитектурная мастерская МАРТ
архитектурная мастерская МАРТ

Архитекторы создали компактное двусветное пространство, которое предусматривает самое необходимое для достойного отдыха за городом. Этот проект русской бани включает в себя несколько комнат отдыха, кухню, помещение с душевой, джакузи, а также саму парильную комнату.

Планировочное решение

Баня на Николиной Горе, архитектурная мастерская МАРТ архитектурная мастерская МАРТ Гостиные в эклектичном стиле
архитектурная мастерская МАРТ

Баня на Николиной Горе

архитектурная мастерская МАРТ
архитектурная мастерская МАРТ
архитектурная мастерская МАРТ

В первую очередь стоит отметить необычную планировку, в центре которой находится гостиная, на нее открывается вид и из галереи второго этажа. Открытого плана общая зона служит основой дома, расположение и стиль мебели отображает её сдержанный характер.

Мини-кухня

Баня на Николиной Горе, архитектурная мастерская МАРТ архитектурная мастерская МАРТ Кухни в эклектичном стиле
архитектурная мастерская МАРТ

Баня на Николиной Горе

архитектурная мастерская МАРТ
архитектурная мастерская МАРТ
архитектурная мастерская МАРТ

Интерьер отличается прямыми линиями и гладкими формами, а также большим вниманием к деталям. По необходимости баня может стать и гостевым домом: помимо комнат отдыха, здесь нашлось место и для небольшой кухни со столовой зоной.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Здоровый отдых

Баня на Николиной Горе, архитектурная мастерская МАРТ архитектурная мастерская МАРТ Спа в эклектичном стиле
архитектурная мастерская МАРТ

Баня на Николиной Горе

архитектурная мастерская МАРТ
архитектурная мастерская МАРТ
архитектурная мастерская МАРТ

Водная тема прослеживается в мозаичных напольных орнаментах непосредственно в помещении, где находятся джакузи, душевая и вход в парильную. Стены облицованы плиткой с красивой каймой. Расслабляясь в джакузи можно любоваться не менее удивительным рисунком потолочной витражной люстры.

Развлечения на любой вкус

Баня на Николиной Горе, архитектурная мастерская МАРТ архитектурная мастерская МАРТ Бассейны в эклектичном стиле
архитектурная мастерская МАРТ

Баня на Николиной Горе

архитектурная мастерская МАРТ
архитектурная мастерская МАРТ
архитектурная мастерская МАРТ

Живописность прилегающей территории успокаивает и вдохновляет. Для общего время препровождения были созданы развлекательные зоны, где все найдут занятие по вкусу, будь то общение в дружественной компании в беседке, прогулка по аллеям, просмотр фильмов в кинозале и многое другое.

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