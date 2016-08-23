Русская баня на Николиной Горе

Жизнь за городом, несомненно, имеет свои преимущества — это словно отдельный мир, свобода от любопытных соседей, идеальное место для творчества, а также уникальная возможность объединить на одной территории и труд, и отдых. В нашей новой книге идей читателю предстоит знакомство с недавно построенной русской баней.
Двухэтажный дом на Николиной горе общей площадью 78 кв.м строился архитектурной студией МАРТ. Помимо отдельно стоящего жилого здания, новое сооружение возводилось для отдыха душой и телом. Визуально здание соответствует представлениям о настоящем русском тереме — фольклорном символе уюта.
На улице поблизости находится бассейн (в холодное время года — купальня), а также просторная беседка. Большое пространство вокруг дома и собственный сад позволяют хозяевам наслаждаться жизнью в полном объеме. Следовать принципу «в здоровом теле — здоровый дух» можно даже в зимой.
Архитекторы создали компактное двусветное пространство, которое предусматривает самое необходимое для достойного отдыха за городом. Этот проект русской бани включает в себя несколько комнат отдыха, кухню, помещение с душевой, джакузи, а также саму парильную комнату.
В первую очередь стоит отметить необычную планировку, в центре которой находится гостиная, на нее открывается вид и из галереи второго этажа. Открытого плана общая зона служит основой дома, расположение и стиль мебели отображает её сдержанный характер.
Интерьер отличается прямыми линиями и гладкими формами, а также большим вниманием к деталям. По необходимости баня может стать и гостевым домом: помимо комнат отдыха, здесь нашлось место и для небольшой кухни со столовой зоной.
Водная тема прослеживается в мозаичных напольных орнаментах непосредственно в помещении, где находятся джакузи, душевая и вход в парильную. Стены облицованы плиткой с красивой каймой. Расслабляясь в джакузи можно любоваться не менее удивительным рисунком потолочной витражной люстры.
Живописность прилегающей территории успокаивает и вдохновляет. Для общего время препровождения были созданы развлекательные зоны, где все найдут занятие по вкусу, будь то общение в дружественной компании в беседке, прогулка по аллеям, просмотр фильмов в кинозале и многое другое.
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